В зале творилось что-то невероятное. По приходу насторожило большое количество стульев, расположенных на сцене. Ожидаем квартет, пятая - пианистка, отчего же столько дополнительных сидячих мест? Ответ получили быстро. На вечере камерной музыки был аншлаг! А стулья на сцене предназначались не только для музыкантов, но и для зрителей. Вы только представьте, сидите вы в первых рядах, наслаждаетесь великолепной музыкой, рассматриваете параллельно колки и считаете струны, а каково это - находиться с артистами на одной сцене, причем у них за спинами? Музыканты - люди публичные, привычные к разным ситуациям, а вот зрители на сцене, казалось, были скованы, будто боялись лишний раз пошевелиться, чтобы не разрушить магию звука, которым был наполнен зал.

Вечер начался с приветственного слова генерального консула Франции в Алматы Патрика Ренара. Он подчеркнул важность этого события, приуроченного к празднованию 25-летия дипломатических отношений между Францией и Казахстаном, а также пригласил всех присутствующих на Дни Франкофонии, которые будут проводиться в марте в Алматы.

Далее зал тепло встретил гостей из Франции. Название коллектива Volta связано с именем выдающегося итальянского физика - графа Алессандро Вольта. Ученого, одного из первых обосновавшего учение об электричестве. В составе квартета два скрипача - Юг Борсарелло и Лоран Мано-Паллас, виолончелист Готье Эррманн и альтист Арно Торетт. Этот квартет известен по всему миру. В основу репертуара музыкантов входят классические произведения, сочинения Гайдна, Моцарта, Бетховена, а также Шуберта и многих других.

Сцена обнажает. Зритель заметит любую фальшь, неискренность. Когда артисты Volta вышли на сцену и начали играть, сложилось впечатление, что гости вечера присутствуют на встрече четырех лучших друзей-музыкантов, которые с легкостью, с полной отдачей любимому делу виртуозно извлекают звуки из струнных инструментов.

Сами участники имеют большой опыт выступлений и камерных концертов. Как выяснилось, их крепкая музыкальная дружба переросла в 2014 году в желание продолжить совместное творчество в рамках струнного квартета Volta. Все музыканты квартета являются лауреатами престижных международных конкурсов (Париж, Бордо, Генуя, Лондон, Сиенна, Флоренция, Илльзах, Хеерлен и других) и работают на крупнейших музыкальных сценах мира. Завершив сезон-2014/15, посвященный последним квартетам Шуберта, в 2016 году музыканты записали свой первый альбом со струнными квартетами Моцарта.

Все четыре музыканта являются членами творческого объединения Artie’s, созданного по инициативе Готье Эррманна на основе общей любви к камерной музыке. Проект направлен на возрождение системы распространения классической музыки во Франции и за рубежом, а также на развитие общественного сознания и ответственности деятелей искусства.

В первом отделении алматинского концерта квартет Volta исполнил соль-мажорный квартет (К.156) Вольфганга Амадея Моцарта “Миланский”. В паузах между частями произведения у зрителей прямо-таки чесались ладошки поаплодировать, но они сдерживались по просьбе конферансье. Затем прозвучал квартет Клода Дебюсси, опус 10, соль-минор. После был объявлен антракт. Зрители смогли поделиться впечатлениями о первой части концерта и настроиться на продолжение, которое не заставило себя долго ждать.

На сцену водрузили рояль, за которым расположилась выдающаяся пианистка Жания Аубакирова. Зрители замерли в предвкушении кульминации. Пианистка известна далеко за пределами Казахстана. Ее сольные концерты проходят не только в нашей стране, а также в крупнейших концертных залах Франции, Англии, Германии, Японии, России, Польши, Италии, США, Израиля, Греции, Венгрии. Она сотрудничает с такими известными музыкантами и коллективами, как Марта Аргерих, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Александр Сладковский, Александр Ведерников, Денис Шаповалов, Марат Бисенгалиев, Александр Тростянский, Кристоф Мангу, Жан-Гийен Кейрас, квартет Danel, Российский национальный оркестр, Симфонический оркестр Французского радио, Стамбульский филармонический оркестр, Английский камерный оркестр и многие другие.

В Алматы квартет Volta и Жания Аубакирова исполнили вместе знаменитый квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели фа минор Сезара Франка.

В завершении концерта публика взорвалась аплодисментами и еще долго не хотела отпускать музыкантов.