Ольга Шишанова

В Музее библиотеки Первого Президента РК открылась персональная выставка “Родная земля”, приуроченная к юбилею члена Союза художников РК, заслуженного деятеля Казахстана, академика Академии художеств РК, замечательного живописца и самобытной творческой личности Марата Туксаитова



Главное качество художника - достоверность в передаче образов, настроения, атмосферы времени и места.

Как считают искусствоведы, в произведениях Марата Туксаитова чувствуется особое отношение к родному краю, он умеет видеть красоту в повседневной размеренности и самое главное - в сельской жизни. Автор тонко подмечает и передает детали, хорошо знакомые каждому, кто хранит в памяти тепло родного дома.

Особенно эта способность проявляется в пейзажах разных времен года, способных “перенести” зрителя в свое пространство. Все картины художника проникнуты той особой любовью, пониманием и сопричастием, которые могут быть только по отношению к родной земле. В этом смогут убедиться гости выставки “Родная земля”, на которой представлено около 40 полотен мастера. Например, одна из его картин была написана просто через окно. “Было слишком прохладно для красок, это была ранняя осень, - делится с “НП” Марат Туксаитов, - вот и пришлось писать прямиком с веранды”.

Ранние работы его и вовсе оказывались полны неожиданных экспериментов - полупрозрачный элемент портрета ли, пейзажа ли мастер накладывал на основу сюжета в картине, комментируя это тем, что каждый художник хочет поэкспериментировать, создать нечто такое, чего до него никто не делал. Туксаитов говорит, что однажды у него так получилось совершенно случайно, после чего он решил, а почему бы не попробовать и дальше? Попробовал, а потом начал писать, уже используя разные техники, в одной создавать картину, по его собственному признанию, становится скучно.

Некоторые из его работ, представленных на вернисаже, были написаны пастозно, то есть с помощью густо наложенных красок, что, конечно, создавало свою неповторимую, особенную палитру. Другие произведения, наоборот, походили на акварельные этюды, только законченные, третьи и вовсе были настолько четкими, что на расстоянии запросто создавали иллюзию фотографии, и только вблизи становилось ясно, насколько точно и мастерски Туксаитов выписывал каждый штрих, каждый мазок, ложащийся один рядом с другим, что сродни картинам старых мастеров.

Сильнейшее впечатление на вернисаже производят все полотна, но вот одно из них поневоле заставляет возвращаться зрителя к нему снова и снова. Оно было создано живописцем в деревне, когда тот был в гостях у своего одноклассника и, случайно залюбовавшись закатом, вдруг уловил быстро меняющуюся вокруг атмосферу, которая так и просилась в картину. “Освещение было шикарным, и я, наученный опытом, быстро зафиксировал основные моменты уходящего вечера, - рассказывает Марат Туксаитов, - такое надо улавливать сразу, потому что потом уже не то... Даже если нет под рукой красок, я набрасываю эскиз фломастером, карандашом”.

Не случайно за все время своего творчества, художества мастер вынес единственную мысль - время слишком скоротечно, оно так быстро пролетает, что порой многое сделать просто не успеваешь. Но мэтр живописи не унывает, он надеется на помощь Всевышнего и на свои собственные силы и умение. “Я хочу показать много своих работ тем, кто их еще не видел, - говорит он, - хочу поработать в других техниках, хочу отточить жанр портрета”. Действительно, на нынешней выставке художник, по его собственным словам, решил показать “портреты своего села”, то есть его виды, пейзажи, но в будущем собирается уже изображать людей, в нем живущих. Особенно Туксаитова привлекает женский образ, который он и собирается воплотить в самое ближайшее время, благо несколько основных зарисовок в его художественной копилке уже имеется. А пока своими картинами, каждая из которых рассказывает и показывает на вернисаже свое, собственное место в любимом селе художника, где он родился, где сделал свои первые шаги, где взял в руки карандаш, Марат Туксаитов признается в любви родным просторам. Как и художник Михаил Врубель, преданность творчеству которого, его картине “Сирень”, казахстанский мэтр живописи сохранил до сих пор.

Оправдывая высокое звание, художник сегодня преимущественно создает жанровые картины, пишет пейзажи и иногда - портреты, которым в будущем собирается уделить больше внимания. Но это уже тема следующего разговора и другого вернисажа.



Досье “НП”

Марат Туксаитов родился в поселке Ново-Троицк, что в Костанайской области, и который на нынешнем вернисаже является главным виновником торжества. По окончании Алма-Атинского художественного училища имени Гоголя в 1968 году работал в целиноградских художественных мастерских, принимая активное участие во всевозможных городских, краевых, республиканских выставках произведений искусства. С 1977 года он является членом Союза художников Казахстана, причем в период с 2000 по 2004 год был даже председателем Союза художников Астаны, тогда как сейчас он заместитель председателя. Как художник Марат Толегенович, несомненно, состоялся в своей профессии, о чем свидетельствуют многочисленные факты признания его творческих заслуг. Особенно дорог художнику орден “Курмет”, присвоенный ему в позапрошлом году.



Астана