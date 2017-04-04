С ДЕТЬМИ НАДО ПРОЩЕ
Подробнее >>>
ЧИНОВНИКИ НЕ ЛЮБЯТ КАШУ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Время, когда включают фонари Культура


- Дмитрий, как начиналась ваша творческая история?
- Я окончил художественное училище имени Мухиной в 1998 году. Сейчас это академия имени барона Штиглица. Так получилось, что с того времени живопись я немного отодвинул на второй план, стал заниматься дизайнерскими изысканиями, работая по специальности в компании, что подвизалась на изготовлении наружной рекламы. Живопись превратилась в занятие для себя в свободное время. Но я не переставал ею заниматься почти постоянно. И спустя лет 10, примерно к 2008 году, понял, что так и не перестану. Она меня не отпускала, будучи “работой” для души, и я стал уделять написанию картин, фото которых размещал тут же, в интернете, все больше внимания. Так и положил начало собиранию собственной, скажем так, домашней коллекции, причем без всякой цели заработать, продавая любой ценой и т.п., а уже эти произведения послужили началом моей выставочной деятельности. И к сегодняшнему дню уже прошло около восьми персональных вернисажей. Работы обновляются, потому что периодически продаются, а мое занятие дизайном позволяет тратить деньги на новые холсты и краски, писать новые картины, не оглядываясь на сиюминутный спрос и конъюнктуру художественного рынка.
- Что вас вдохновляет на написание произведений? Особенно учитывая то, что они абсолютно разные...
- Основной живописный мотив моих картин - это Санкт-Петербург, в котором я родился и вырос. У меня с детства привычка - писать этот город, запечатлевать его с того времени, как я стал учиться в детской художественной школе. Самым любимым занятием была летняя практика, когда, разложив алюминиевый стульчик, пристроив на колени фанеру, я приступал к таинству написания картин, где главными героями были дворцы, церкви, парки и дворы моего города.


- В вашем творчестве силен анималистический жанр. Это своеобразная дань петербургским кошкам Северной Пальмиры?
- Я бы не назвал это данью, это мне присуще скорее внутренне. Они персонажи моих картин, на которых я пишу петербургские дворики. Людей там практически не застать - они лишь промелькнули, и все. В Петербурге не принято сидеть во дворах на скамейках, это не Москва. Зато кошки чувствуют себя в этом городе как дома - во дворах, на лестницах, крышах, выступая хозяевами, главными персонажами моих картин.
- Почему вдруг мастихин? Практически все ваши картины созданы с его помощью, вы пишите размашисто, оперируя широкими плоскостями...
- Может быть, потому, что это близко моему характеру. Кистью я писал тоже, особенно первые работы, те, что созданы ближе к 2008 году. Но потом все равно перешел на мастихин, я даже не помню, как это произошло, скорее всего, мне его подарили на день рождения. Так оно обычно бывает - художнику дарят какой-либо новый инструмент, и он создает нечто совсем необычное. Так было и с моим преподавателем, которому подарили пастель, а он создал с ее помощью шикарную серию работ о Петербурге на совершенно небольших листах, которые представил на своем вернисаже. Да и краска сочнее ложится на холст с помощью мастихина, чем если ты ее накладываешь с помощью кисти. Для меня это как металлическая кисть, только ярче, сочнее и более рублено и кристаллически ясно получается написание, что мне больше по душе.
- У вас весьма необычна и очень профессиональна светотеневая живопись, которая прослеживается в ваших работах. Это редкость...
- Я какое-то время формулировал, осмысливая, что меня больше всего затрагивает в живописи, и пришел к выводу, что мне интересно передавать не только цвет, но и свет. Города, зданий, белых ночей Петербурга. Очень люблю писать вечерние пейзажи, передавать красоту просыпающегося городского утра, ночной Летний сад. Причем я не случайно выбираю разное время суток, это внутренний интерес - как те или иные цветовые оттенки будут вести себя в разные часы или в разное время года. Я бы назвал время, когда включают фонари...
Петербург - северный город, тут рассвет и закат длятся долго, это не на юге, где солнце село за горизонт, и моментально наступила ночь. И таинственное время долгих сумерек, особенно летом, располагает не только к комфортному нахождению на улице, но и к смакованию переходных моментов в природе, перенося их на холст.
- И зрители это чувствуют?
- Надеюсь. Хотя некоторые мне выговаривают за то, что так много солнца в моих дворах на картинах, что это за Петербург такой ясный, ведь этот город ассоциируется с плохой погодой, дождем и слякотью. Но истинные петербуржцы опровергают эти слова, потому что солнце так же свойственно Петербургу, как и дождь, просто оно острее ощущается - его мало, и когда солнце появляется, все стремятся насладиться теплом его лучей. И еще один момент - у моих картин все больше географические названия, хотя изображены на них, как я уже говорил, скорее времена года и времена суток. Но я не люблю давать раз и навсегда заданные имена картинам, пусть это делают сами зрители. Я ни в коей мере не хочу их в этом ограничивать.
- У вас не менее интересны и натюрморты...
- В этом жанре меня привлекает больше всего изображение стекла - пустые бутыли глубокого зеленого или иного темного цвета с яркими бликами. Натюрморт для меня нечто промежуточное, что-то вроде отдыха. Но его, как и пейзаж, я всегда пишу с натуры. Да и вообще все мои картины - это не придуманная фантазия, не попытка выразить нечто взятое из головы, например, философские взгляды или рассуждения. Я пишу то, что вижу вокруг себя, то, что вызывает у меня желание запечатлеть на холсте и потом поделиться тем мгновением, тем удовольствием, которое получаю я, созерцая тот или иной пейзаж или любой иной мотив, с другими людьми. Если это окажется созвучно тому, кто потом будет смотреть на эту мою картину, то будет замечательно. В этом, наверное, и заключается цель моего, да и вообще искусства - найти такой камертон.
Астана - Санкт-Петербург - Астана

Фото из архива художника

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1193 раз Просмотров: 1193 опубликовал: Verstka 4 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2017 (37)
Март 2017 (154)
Февраль 2017 (179)
Январь 2017 (167)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390