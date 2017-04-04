

Еще в эпоху Средневековья это городище, которое сегодня расположено в полусотне километров от современного Атырау, было важным торговым и культурным центром на Шелковом пути и его дорогах, соединявших средневековые цивилизации Востока и Запада. Так был налажен своеобразный торговый “мост”, через который провозили китайский шелк, фарфор, всевозможные восточные специи и сладости.

Потому-то сведения о городе часто встречаются в средневековых арабских, персидских и западных источниках. Например, арабский путешественник, побывавший в XIV веке во всем исламском мире, географ ибн Баттутта в своих трудах 1334 года описывает Сарайшык как красивый, цветущий большой город под названием Сарай-Джук. Особенно его удивляло то, что в городе действовал уникальный водопровод, а также была проложена система канализации из керамических труб. Кроме того, значимость Сарайшыка всегда подчеркивалась существованием здесь пантеона ханов Золотой Орды и Казахского ханства, захоронением потомков Чингисхана и других знаменитых людей и мусульманских проповедников.

Сарайшык процветал даже в эпоху постоянных набегов и сражений, но судьба и время не пощадили древний город к сегодняшнему дню, и из-за влияния природно-климатических и особенно антропогенных факторов - прямо поверх древнего некрополя производятся захоронения местного мусульманского кладбища, состояние городища оставляет желать лучшего. Большая его часть просто разрушена и вряд ли будет подлежать восстановлению, тем более что река Урал ежегодно “отмывает” почти по пять метров площади у Сарайшыка, хотя на первый этап его реставрации и консервации, по словам министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, выделено 100 миллионов тенге.

А ведь когда-то город привлекал не только красивыми минаретами, оживленной торговлей, но и своими ремесленниками. В городе работали ювелиры и гончары, металлурги и зодчие, которые поражали иностранцев своими изделиями.

Одним из таких удивительных артефактов, найденных при раскопках в 1999 году, оказалась чашка, причем по весу она была легче, чем лист бумаги, но главное даже не в этом - оказалось, что состав посудины таков, что если в нее попадал яд, то она непременно меняла цвет. Эта ее особенность сохранилась и до наших дней - удивительное изделие рук древнего гончара сегодня хранится в столичном Национальном музее. Однако состав чашки до сих пор неизвестен современным ученым. Не случайно гончары и их ремесло издревле приравнивались к тайнам и колдовству. И, как знать, не из-за таких ли необъяснимых случаев...

Кстати, раньше из таких чаш было дозволено пить только особам царской крови, и потому данная посуда, скорее всего, принадлежала одному из чингизидов. Ведь в те времена ханских наследников нередко пытались отравить ядами, и потому в целях безопасности последних и создавались такие волшебные по своему составу и удивительные по красоте сервизы. Добавим, что еще одна такая же посудина была найдена в Египте - возможно, она также попала туда из Сарайшыка, и сегодня их во всем мире всего две. Вторая, повторим, находится в Астане.

Любопытно также, что во время раскопок, которые в большинстве своем возглавлял казахстанский ученый, академик Зейнолла Самашев, было найдено и множество священных книг. Так что Сарайшык был не только центром ремесла и торговли, но и центром образования и духовного просвещения. Особенно необычной и потому удивительной показалась ученым находка священной книги для всех мусульман - Корана, но в женской могиле. Как удалось выяснить, Коран принадлежал женщине, хотя во времена железного патриархата женщинам не дозволено было обучаться письму и грамоте. Однако находка свидетельствует об обратном, а это означает, что в этом славном городе образование не только ценилось, но и его позволялось получать всем желающим.

Так же оставили после себя слои жизни, нераскрытые пока до конца, непрочитанные страницы книги жизни древнего города и остальные горожане, чьи ночи и дни были полны как наслаждений, так и бед.

Сегодня же реконструированный макет города Сарайшыка, на котором в точности воспроизведен облик города в XIV веке, можно увидеть в музее-заповеднике “Хан Ордалы Сарайшык”, открытом в 1999 году. Находится он в получасе езды от Атырау, а его коллекции подробно показывают историю древнего города, отражая повседневный быт его горожан в течение нескольких столетий существования Сарайшыка. Кроме музея в состав комплекса входит еще и Ханский Пантеон, представляющий собой восьмигранное сооружение высотой в 17 метров, между стенами которого установлены памятники из черного мрамора семи ханам, некогда правивших в Сарайшыке, с указанием их имен и дат правления.

Астана