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Воздух свободы Культура


Когда вспоминаешь предыдущие годы, складывается впечатление, что Международный джазовый фестиваль был в Алматы всегда. Да и имя Тагира Зарипова, бесспорно, ассоциируется с продвижением джаза в Казахстане. Удивительно, что зал не был полностью заполнен зрителями, а к выступлениям хедлайнеров и вовсе оставалась малая часть, но фестиваль состоялся. И длился он четыре дня - плюс мастер-классы и традиционные джем-сейшны. XVI фестиваль открыло трио из Израиля под руководством Леонида Пташки. С четырнадцати лет Леонид выступает на профессиональной сцене. За плечами музыканта - интенсивная концертная деятельность с сольными фортепианными программами в крупнейших залах мира, выступления на международных форумах джазового искусства.
Джаз может быть разным - американским, латиноамериканским, европейским и африканским, классическим и современным, но все его направления и стили объединяет одно: свобода музыкального исполнительства. Умение импровизировать также является ключевым моментом игры в джазовом стиле. Продолжили первый день фестиваля гости из Испании, впервые посетившие южную столицу и познакомившие публику с зажигательным фламенко - Flamenco Jazz Trio. Вдохновитель трио Кармен Сервантес дала мастер-класс по фламенко в музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, а гитарист Фран Молина научил неравнодушных к джазу музыкантов своим фишечкам, и, разумеется, уже в полном составе артисты отыграли и отплясали свою программу на вечере в филармонии. Такое слияние двух самостоятельных стилей алматинцам пришлось по душе.
Второй день фестиваля открыл талантливый композитор и ведущий джазовый пианист Казахстана Виктор Хоменков. Далее музыкальную эстафету подхватили выпускница джазовой школы Тагира Зарипова и миланской музыкальной академии Accademia del suono Назия Альжанова и ее группа NAsiaFomAsia. Девушка с мягким и проникновенным тембром голоса удивила публику исполнением песни (ставшей уже национальным достоянием) “Карлыгаш” в джазовом стиле, а также выразила огромную благодарность своему педагогу, наставнику, открывшему ей мир джаза. Каждую композицию Назия представляла с особым трепетом, отмечая, что те слова, которые звучат в песне, те эмоции, которые вкладывает в них автор, сможет прочувствовать каждый, кто когда-нибудь любил, расставался, надеялся и мечтал.
После небольшого перерыва на сцену вышли музыканты из Таджикистана - братья Халиловы, известные по проекту Avesto. В своем исполнении артисты не забывали добавлять к джазу таджикские фольклорные темы. Отличительный стиль братьев так понравился зрителям, что отпускать их не хотели долго. И Халиловы исполнили на бис еще одну композицию.
Хедлайнером второго фестивального вечера стала джазовая певица из Франции Элизабет Контоману. Голос этой артистки невозможно забыть, если вы хоть раз в жизни его услышите. Легкость исполнения, густой тембр и изысканная хрипотца - именно ее манера пения ассоциируется с настоящим джазом, звучащим в фильмах, а ее аудиозаписи должны всплывать первыми в поисковике при запросе “джаз”.
Третий день фестиваля также начался с алматинского джаза - с выступления Almaty Jazz Band, и продолжился программами групп Oles Borthers&Antonio Gralak - PRIMITIVO из Польши и квартета Антонио Флинта из Италии.
В заключительный день выступили коллективы Fun Horns из Германии, Вероника Харча и Балинт Гильмант из Венгрии, а также группа Holler My dear из Австрии. Выступление Вероники вызвало у публики шквал эмоций. Девушка с чистым, тонким вокалом сопровождала песни широкой улыбкой и приглашающим жестом. Так и хотелось сорваться с места и поехать за ней в тур. Невероятная магия голоса.
Из всего вышесказанного понятно одно: джазом нужно жить, любить его всей душой и чувствовать сердцем. Не у каждого получится вкусить всю прелесть этой музыки с первых нот, и, вероятно, до джаза слушателю нужно дорасти, тогда этот стиль откроется вам во всей красе.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 678 раз Просмотров: 678 опубликовал: Verstka 6 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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