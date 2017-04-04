Мария Коленко

В рамках IX казахстанской международной книжной выставки “По Великому шелковому пути” в Алматы прошла творческая встреча с известной казахстанской писательницей, поэтессой, продюсером и сценаристом Кариной Сарсеновой, а также актером театра и кино, режиссером, писателем и поэтом, лауреатом Евразийской премии Антоном Митневым Творческие встречи с Кариной Рашитовной всегда проходят вне формата. В павильонах выставочного комплекса “Атакент”, где проходила выставка образования, книг и полиграфии, отдельно стоящим стендом с продукцией дело не ограничилось.

Карина Сарсенова и Антон Митнев провели музыкально-литературную встречу с поклонниками своего творчества. Почему музыкальную? Потому что поприветствовал всех собравшихся этнофольклорный ансамбль “Туран”, исполнив несколько завораживающих композиций. После чего авторы с удовольствием отвечали на вопросы публики. “В этом году я впервые выступаю в соавторстве книг. До этого мне предлагали журналисты, писатели выступать в соавторстве, но я не чувствовала главного - ощущения, что ты с человеком на одной волне, не было взаимопонимания, в том числе и творческого. В этом году, наконец, свершилось, мне повезло, что у меня нашлись даже два соавтора. Я являюсь литературным агентом Антона Митнева. Он замечательный поэт, выпускает сборник за сборником стихов и собирается писать прозу. У нас с Антоном совместный поэтический сборник, называется “Двойная сплошная”, он выйдет в августе этого года в Москве. Еще я работаю в соавторстве с Сериком Нурмолдаевым - участником группы “Туран”, это автобиографический роман о нем. Этот уникальный человек сумел добиться очень многого, у него необычайно интересный путь личностного, духовного и творческого развития. Книга называется “Я - сердце Турана”. Почему такое название? Потому что, с одной стороны, группа “Туран”, которую вы сегодня слушали, является музыкальным сердцем туранской цивилизации, которая ранее существовала. Эта цивилизация отразила себя в ныне существующей группе. Серик Нурмолдаев является организатором, основателем и художественным руководителем этой группы - как сердце группы “Туран”. Книга будет очень интересно написана, в смешении жанров, то есть там отразится и мистика, и детектив, и лирика, и философские размышления. Эта книга поможет правильно оценить свой путь, принять испытания на этом пути, чтобы развить потенциал, стать лучше и сильнее. Далее идут уже чисто мои книги. Мистический триллер “Цена страха”, книга “Запредельное” - по одноименной передаче, где будут собраны избранные интервью с интересными людьми: экстрасенсами, врачами, шаманами, учеными, исследователями... И третья книга называется “Стань богаче” - это сборник практических советов от экстрасенсов, целителей, хиромантов”, - поделилась со слушателями Карина Сарсенова. Наши постоянные читатели уже знают, что последнюю пятницу каждого осеннего месяца творческая команда Карины Сарсеновой показывает новые авторские мюзиклы, отличающиеся смелыми сценарными решениями и, собственно, их воплощением на сцене. В этом году нас ждет что-то невероятное.

“Для зрителей мы готовим мюзикл в жанре фэнтези “Космос: Битва за бессмертие-2. Во власти тьмы” и эротическую комедию “Желать нельзя наказывать”. Образы интересные, фантастические. Мы разрабатывали их вместе с Сериком Нурмолдаевым. Дизайнер Балнур Асанова готовит к мюзиклу костюмы. Вначале она испытала творческий шок, а потом творческий подъем. Эротическая комедия разворачивается на просторах Вселенной - это разные планеты, разные существа, а в фэнтези будут вампиры, оборотни, боги. Кстати, Антон Митнев играет одну из главных ролей - бога земли”, - сказала Карина Сарсенова.

“Интересный должен быть мюзикл, потому что там будут использоваться различные технологии, в общем, не просто какая-то театральная постановка, не просто мюзикл. Собраны хорошие голоса, оригинальные сценические решения, музыка”, - отметил Антон Митнев.

Команда, задействованная в работе над мюзиклом, состоит исключительно из профессионалов - актеры, гримеры, музыканты, танцоры, костюмеры, сценаристы.

Кстати, Карина Рашитовна пробует новое, к примеру, для мюзиклов она сама будет делать украшения. Собственно, скоро все увидим сами. Вдохновившись творчеством авторов, студентка Каспийского университета Гульмарал прямо на встрече написала стихотворение Карине Рашитовне на казахском языке и зачитала его.

Французская сторона заинтересовалась мюзиклом “Космос: Битва за бессмертие-2. Во власти тьмы”, и команда скоро отправится на гастроли по крупным городам Франции. На литературном вечере авторы рассказали, что в дуэте они работают плодотворно - не мешают, а дополняют друг друга. В дальнейшем Карина Сарсенова и Антон Митнев планируют снять короткометражный фильм, совместно написав сценарий на эзотерическую тему.

После беседы на импровизированную сцену вышел этноджазовый дуэт ST brothers и исполнил песню на слова Карины Сарсеновой. За самый яркий, необычный и интересный вопрос из зала авторы подарили книги с автографами, а также сделали фото на память со всеми желающими.