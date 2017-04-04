Ольга Шишанова

В Музее Первого Президента РК состоялся вернисаж персональной выставки украинской художницы Галины Назаренко “Петриковская роспись - нематериальное культурное наследие человечества”. Выставка организована в рамках международного проекта музея “Диалог посредством культуры” при содействии Посольства Украины в Казахстане Петриковка - удивительный уголок Украины, где сохранились национальные традиции самобытного искусства украинской живописи. Возникла она вместе с первыми поселенцами во второй половине XVIII века, которые начали строить глиняные дома, украшая их внутри цветными оттенками этой самой глины, а потом и просто расписывая свои хаты цветочными узорами - стены, печь, камин, внешний фасад дома.

Кажущаяся на первый взгляд простота рисунка на самом деле скрывает долгую и кропотливую работу художника, филигранно изобразившего мельчайшие детали картины. Но такие рисунки не были рассчитаны на долгую жизнь - раз в год, перед большим праздником, все настенные росписи смывали и наносили заново. Причем считалось, что самые яркие краски у тех, чей духовный мир богаче, а к обитателям нерасписанных домиков относились очень настороженно. Зато самых прилежных называли “чепурушками”, именно они передавали навыки росписи из поколения в поколение, пусть даже это народное творчество практически забыто и утрачено, за исключением вот таких редких случаев, как мастерство Галины Назаренко. Так что по-настоящему промыслом петриковской росписи сегодня занимаются всего-то 45 человек. Процесс заключался в том, что в глиняные краски добавляли сок растений и яичный желток, а потом этими природными красками хозяйки разрисовывали свои дома внутри, а иногда и снаружи. Это отвечало внутренней потребности человека освежить среду обитания, обновить мир вокруг себя. Любая женщина могла расписать интерьер своего дома, причем каждая хотела сделать это лучше, чем соседка, явив миру свой вкус, темперамент, духовность. Неслучайно рисунки создают впечатление напоенных солнцем, есть в них что-то наивное и чистое, будто родом из детства.

В основе же петриковского искусства лежат образное восприятие родной природы, любовь к украинской земле. Классическими элементами петриковской живописи являются окружающие художника растения, изображение которых, к слову, не используется ни в одном из существующих видов росписи. Орнаментные мотивы, где преобладают яркие, насыщенные тона, привлекают внимание не только колоритом, но и удивительной целостностью творческой идеи. Очевидно, именно так и должно рождаться чудо, которому суждено восприятие не глазами, а душой и сердцем. Основными мотивами росписи являются полевые цветы, ветки калины, мальвы, пионы, астры, чье разнообразие цветов, листочков, ягод захватывает, заставляет рассматривать шедевры народной живописи часами. А еще те изображения, что придумывали сами мастера, образовывая свой, особый мир красоты и вдохновения. В начале XIX века полюбившаяся петриковцам роспись распространилась на предметы домашней утвари. Потребность в подобном декоре побуждала к занятию рисованием целые семьи, предлагавшие свои работы на базаре. А поскольку в то время Петриковка была крупным торговым центром, работы сельских художников снискали популярность в других регионах Украины.

В нынешней экспозиции представлено более 50 работ автора, каждая из которых передает самобытность и преемственность лучших традиций легендарных мастеров старшего поколения. Каждое произведение Галины Назаренко, говорят музейщики, - это воспевание красоты родного края, ощущение праздника, что пришел из глубины веков. И неслучайно на ее вернисаже представлены образцы древней росписи в мини-вариантах - именно такими украшали когда-то не только стены, но и посуду, сундуки, брички. Кроме того, люди верили, что в красивых орнаментах скрывается магическая сила, которая защищает хозяев от злых сил и несчастья.

Как художественный промысел петриковская роспись сформировалась в 50-е годы прошлого века. Но из-за конвейера цветные росписи стали создавать на черном фоне, что, в общем-то, никогда не было характерно для традиций этого вида искусства. Родоначальники таких цветовых сочетаний - азиатские культуры, но поскольку такая живопись выглядела эффектно, хорошо продавалась, плюс ко всему черный фон скрывал дефекты дерева, на котором был изображен тот или иной сюжет, то такие рисунки охотно утверждались.

И только в 1991 году возник центр петриковской росписи, который вернул себе настоящие техники, согласно народным традициям, а в 2013 году этот вид живописи был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Фото Радмира Фахрутдинова Астана