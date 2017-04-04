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Арт-обзор Культура

Мария Коленко
Вибрации любви
Известный ученый-энтомолог Александр Жданко представил выставку художественной фотографии в алматинской камерной галерее “Вернисаж”. Экспозиция получила название “Вибрации любви”. Автор выразил свое почтение посредством снимков главному профессиональному художнику всех времен, способному представить неописуемые красоты - госпоже природе. Любитель путешествий по просторам Казахстана, Александр не расставался с фотоаппаратом, чтобы не пропустить самые яркие моменты. Когда смотришь работы фотохудожника, поначалу складывается ощущение, что перед тобой снимки, выполненные специально для какого-нибудь научного журнала, с описанием подвидов животных и мест их обитания. Но, с другой стороны, ты понимаешь, какой путь преодолел автор, по каким труднопроходимым местам он карабкался, чтобы сегодня на выставке мы смотрели на этот малюсенький цветочек, нашедший свое пристанище среди величественных скал.

 

 

“В течение целого дня, может быть, раза два или три мы проникнемся чувством любви, а все остальное время мы пребываем в других переживаниях. Вибрации такого человека можно условно обозначить цифрой “2”. Если такой человек хочет увеличить свою вибрацию, он должен попытаться пережить чувство любви в течение целого дня - 5, 10 или 1000 раз и так далее. Если это будет происходить каждый день, то его каждодневные вибрации уже можно обозначить цифрами “5”, “10” или “1000”. Хотите узнать, с какой частотой вы вибрируете? Тогда спросите себя: в течение дня примерно сколько раз чувствуете любовь, проявляете ее?” - отметил художник. Стоит начать подсчеты.

 

Штрихи пространства
Художник, чье имя плотно вписано в художественный мир Казахстана, Шаймардан Сариев в этом году отметил бы свое 80-летие. В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева развернулась выставка работ мастера, отличающегося особым взглядом на изображение портретов. В экспозиции представлены живописные произведения и рисунки из фондов музея, а также работы из частных собраний Нурлана Смагулова, Нурлана Бисенова и семьи Байтасовых. Портреты Сариева - это всегда контакт с глазу на глаз, возможность угадать, понять по взгляду человека. “Турар”, “Портрет сына Лебиза”, “Портрет искусствоведа”, “Болат” посвящены образам близких ему людей - знакомым, детям, жене.

 

 

“В картинах “Жибек”, “Девушки” за счет открытого и плотного цвета, ритмики композиционного построения, введения дополнительных элементов этнографического характера усиливается декоративный эффект. В работах “Чабан” и “Рыбаки” ощущается стремление к обобщенности и отвлеченности ко все сильнее звучащим эпическим интонациям. Вышеназванные приемы обретали знаковый характер для казахстанского искусства”, - сказала куратор выставки Сандугаш Мырзабекова. В экспозиции представлен небольшой цикл рисунков, таких как “Асан-кайгы”, “Лес”, “Вечер”, где присутствует скульптурно-пластическое начало, штрихи как будто вырубают лики из пространства.

 

На Восток
После просмотра работ Шаймардана Сариева можете заглянуть на еще одну интересную выставку “Искусство Востока”, где есть возможность соприкоснуться с культурно-творческим наследием соседних стран. Большая часть экспозиции отведена Китаю - здесь представлены фарфоровые вазы, вышивки, резные шкатулки и многое другое. Также можно увидеть несколько работ из Японии и Кореи. “Коллекционирование дальневосточных произведений в музее началось с 1935 года, со времени создания Казахской государственной художественной галереи в городе Алма-Ате, с передачи в 1936 году музеями Москвы и Ленинграда на постоянное хранение в фонд галереи нескольких сот экспонатов. Следующим этапом пополнения собрания была середина 1950-х годов, когда стали приобретаться интереснейшие экспонаты из частных коллекций.

 

 

Среди них чистотой стиля, яркой образностью, художественными достоинствами выделяется работа неизвестного художника “Портрет двух дам”, выполненная цветной тушью по шелку в XVI столетии. В 1960-1980 годы были сделаны закупки очень многих и наиболее ценных экспонатов для сектора Востока. Например, в 1986 году из частного собрания было приобретено “Зеркало овальной формы”, выполненное из дерева ценной породы и инкрустированное перламутровыми пластинами”, - отметила куратор экспозиции, руководитель секции “Искусство Востока” центра зарубежного искусства Мария Капелиович. Экспозиция будет в музее Кастеева постоянной.

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Просмотрено: 90 раз Просмотров: 90 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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