Ольга Шишанова

Национальный музей РК запускает серию выставок в рамках “Астана ЭКСПО-2017”. Первой ласточкой стал вернисаж жанровых картин казахстанского художника Ерболата Толепбая, которые он объединил девизом “Пять дней”



Ерболат Толепбай - один из самых известных современных художников Казахстана, чье творчество известно еще с конца прошлого века, причем не только в стране, но и за ее пределами. На нынешней выставке экспонируются более 60 работ, выполненных мастером в характерной для него живописной манере, где цвет сродни эмоциям и чувствам, а красочная мозаика обладает способностью трансформироваться в повествование. В данном случае главной героиней новых живописных работ Ерболата Толепбая является женщина, ее судьба во всех ее ипостасях: матери, сестры, жены, дочери. Художник воспевает в своих полотнах сакральный образ женщины, который по своей сути и, по мнению мэтра, всегда остается созидательным.

Если же отринуть наносное, то окажется, что вернисаж более интимен, он посвящен на самом деле вековому юбилею матери художника Улдарапай, которая была уважаемым и почитаемым народным лекарем на юге Казахстана. Незадолго до ее ухода из жизни в возрасте 85 лет Толепбай спросил ее: “Мама, твоя жизнь быстро прошла?”. И Улдарапай ему ответила: “Балам, моя жизнь прошла как пять дней. В первый день помню себя девчонкой. Второй день, когда выходила замуж. Третий день, когда родила. После, в четвертый день, помню себя уже зрелой женщиной. И мой пятый день сейчас, когда разговариваю с тобой”. Вот так и получилось, что художник пишет не пейзажи или натюрморты, а человека, переполненного чувствами, эмоциями, страстями - как яркими и динамичными, так нежными и лиричными. На выставленных картинах Толепбай постарался отразить внутреннюю сущность, уловить и передать состояние, которое возникает в процессе постоянного взаимодействия с другими - вот как с ним, например.

Только для выражения подобных явлений язык реалистической трактовки оказался неприемлем своей чрезмерной прямотой. И как результат - изменение творческого почерка (уже в который раз!), отсутствие деталей, стилизация, условность, стремление уйти от прямого и буквального цитирования окружающей действительности, одновременно избегая при этом полного отрыва от нее. Не случайно в его произведениях отмечается действие при отсутствии конкретики, движение при полной статике, а персонажи и предметы, утрачивая связь с реальностью, трансформируются в абстрактные формы.

Сам же художник комментирует это так: “Сегодняшняя выставка - результат моей кропотливой работы на протяжении четверти века. Конечно, все эти картины связаны не только с трагедией. Обычно мы не замечаем красоту вокруг нас, не ценим ее. В такие моменты искусство приходит к нам на помощь. Именно искусство наполняет нас. Поэтому многие мои работы связаны с теми, кто в нас вкладывает и наполняет красотой, - с женским началом. Хотелось бы отметить, что сегодняшняя выставка посвящается и моей маме, и всем женщинам Казахстана - девочкам, мамам, сестрам, бабушкам”.

Если вспомнить начало творческого пути мастера, то оно относится к периоду, который искусствоведы характеризуют как “время, связанное не только с утверждением национального героя и поиском национального языка живописи, но и выходом к образу человека”. Возможно, поэтому выставки Толепбая пользуются неизменным успехом и на родине, и за рубежом. Ведь проблемы, о которых он рассказывает языком живописи, никогда не бывают только “местными”. Они близки и понятны каждому. К тому же сам художник не раз говорил о том, что творческой подпиткой для него является классика - от эпохи Возрождения до современности. И он всегда - где-то подсознательно, где-то целенаправленно - пытался соединить в своих полотнах мировые художественно-эстетические системы с казахским эпосом, историей, фольклором и национальным бытовым укладом на картинах. Потому-то зритель и наслаждается в его произведениях сказочной интерпретацией образов казахских степных просторов, женщин, взбивающих кумыс, девушек-красавиц на скакунах. Одновременно ощущая в творчестве Толепбая продолжение традиций сюрреалистов, в частности Сальвадора Дали. С другой стороны, стиль казахстанского живописца продолжает линию французских постимпрессионистов. Яркие цвета, простые, но выразительные формы, пластика экспрессивных образов приводят на память опыты Матисса и Кандинского. При этом картины Ерболата Толепбая сохраняют национальный колорит, успешно соединяя европейское и азиатское мироощущения.

Не последнюю роль в его творчестве играет и кочевая культура. И тут в картинах Толепбая сквозит взгляд исконного номада, творчески осмысливающего и интерпретирующего по-своему современное мироустройство. В своих работах художник опирается на национальные традиции, на мировоззрение древних казахов, пытаясь его гармонично соединить с современными тенденциями. В то же время художник давно и успешно эксплуатирует свой собственный живописный стиль, который заключается в гипертрофированности цвета. Например, используя неожиданные цветовые акценты, смелые сочетания локальных фона и пятен, достигая драматической напряженности в контрастном объединении основного цвета со спокойными нежными тональными переходами. Что подчеркивает абсолютную погруженность персонажей в работах художника в себя, даже если они объединены общим действием. “Человеческое сознание, воспринимая целостность мира, не должно концентрироваться на мелочах”, - считает Ерболат Толепбай. Именно по такому принципу автор и творит свою живопись, стремясь познать самого себя, а через постижение своей сущности познать человечество, постичь единство мира во всех его проявлениях.



Астана