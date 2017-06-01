Мария Коленко

В Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Наталии Сац города Алматы показали другую “Кармен”



С “Кармен” зритель знаком давно - балетных и оперных постановок, представленных на театральных сценах в мировом пространстве, не счесть. Популярная история о страстной цыганке, разбивающей сердца, - излюбленная тема режиссеров. Как привнести в “Кармен” новые краски, знает Сухроб Усманов - молодой, талантливый режиссер, студент четвертого курса ГИТИСа, сын заслуженного артиста Таджикистана Султана Усманова, поставившего на сцене ТЮЗа не один спектакль как для детей, так и для взрослых. Вот уж точно яблоко от яблони недалеко упало. Сухроб представил зрителям свой взгляд на “Кармен”, но не подумайте, что от привычной истории не осталось и следа, все в порядке, режиссер сохранил основной сюжет.

Теперь несколько слов о новинках в постановке. Свет погас, занавес открылся, и первое, что бросилось в глаза, - оформление сцены, а если быть точнее - огромное изображение красной головы быка, разместившейся по центру на прозрачном полотне. Сложилось впечатление, что она парила в воздухе и выглядела, мягко говоря, устрашающе - что-то красное с рогами, дьявольское, словно не на спектакль попал, а на собрание сектантов. После пугающего старта развернулось основное действие. Первые несколько минут со сцены не было проронено ни слова, разговор шел посредством... танца! Стоит отметить, что на шестом международном молодежном театральном фестивале “Нигохи Нав” (“Новый взгляд”), что проходил в городе Душанбе, спектакль “Кармен” получил диплом в номинации “За лучшую хореографию”. Режиссером по пластике выступила Кристина Золочевская, исполнившая в постановке главную роль. Кармен Золочевской иногда казалась чересчур озлобленной: выдвинутый вперед подбородок, проскальзывающая поза в танце а-ля “на корточках”, сигарета... этакая “четкая деваха с района”. Но вот в любовных сценах актрисе не было равных. Как мастерски флиртовала Кармен с Хозе (Никита Коньшин), чтобы тот помог ей избежать тюрьмы, давала надежду Капитану (Александр Шитов), а после окутала чарами тореадора Лукаса (Махсат Сахиулы). Увидеть Кристину Золочевскую, запомнившуюся автору по роли Ласточки в детском спектакле про Дюймовочку, в образе страстной Кармен было в новинку.

Танцы - главная фишка постановки, собственно, и Сухроб Усманов отмечает жанр спектакля как “пластическую драму”. Но есть в нем и песни. И реплики. Комбо привычных постановок “Кармен”. Но вот поняла ли этот эксперимент публика?

Художник-постановщик Гульшат Омарова для основного фона подготовила довольно простую, но эффектную декорацию - красный круг (этакое испанское солнце) на черном фоне. Костюмы также не были перегружены деталями: лаконично, уместно, некричащая цветовая палитра. Минимализм.

В спектакле задействованы восемь действующих лиц, так что зритель без особого труда смог уследить за каждым и убитого Капитана разглядел после в рядах танцующих. Самой зрелищной показалась сцена борьбы Кармен с невестой Хозе Микаэлой (Мария Мартышкова). Не поделили барышни ухажера, да так, что волосы повыдирали друг другу. Мартышкова предстала в спектакле еще и в роли подруги Кармен Мерседес. Исполнивший роль Хозе Никита Коньшин справился со своей ролью. Особенно понравилось его перевоплощение в финале в обезумившего, видевшего единственный выход в неразделенной любви - убить Кармен. Так не доставайся же ты никому. Этого момента ждали и сидевшие позади меня зрительницы. “Да прирежь ты ее уже”, - торопила Хозе гостья закрытого показа спектакля. Видимо, такой взгляд на “Кармен”пришелся по душе не всем.

В постановке Сухроба Усманова звучит музыка Жоржа Бизе, написанная к опере, и композиции Родиона Щедрина, что были созданы к балету Альберто Алонсо. Если зрители, предпочитающие балет, в большинстве были удовлетворены количеством в спектакле танцев, то поклонники оперы остались у “полуразбитого корыта”. Слабоват был голос Кармен, которая, словно Сирена, должна была завораживать противоположный пол пением, но этот недостаток был компенсирован пластикой.

Понравилась динамика спектакля, события развивались стремительно, была экспрессия, а сама постановка длилась всего один час. Вероятно, доработав нюансы с пением, “Кармен” Сухроба Усманова обретет большее количество поклонников. Поздравляем с премьерой и с успешным выступлением на конкурсе в Душанбе!