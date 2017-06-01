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Арт-обзор Культура

Мария Коленко
Реальность
зазеркалья
До 23 июня кафе Art Lane в Алматы будет украшать выставка работ Булата Гельмана Au dela de. Художник, пишущий в жанре многофигурной композиции, представил на суд зрителей новые работы, часть которых, кстати, уже продана. Картины Булата Гельмана отражают светлый, наполненный любовью к жизни мир в его ярких проявлениях, разных и одинаково привлекательных. Мир радости, где реальность причудливо переплетается с фантазией. Работы художника невозможно отнести к какому-то конкретному направлению. В них есть и черты импрессионизма, и сюрреализма, и футуристические мотивы. Что-то от Дали, что-то от Ван Гога, а в целом новое, Булатовское. Картины автора на вернисаже не оставили равнодушными никого.

 

 

Сложные в исполнении, но простые в понимании полотна, с героями-манекенами, чудищами, необычными людьми. Вот зритель наблюдает, как мечтающая о сногсшибательной внешности девушка сидит на камне в “ожидании изменений” - так назвал одну свою работу автор. А вот на следующем полотне Булат призывает “держать себя в руках”. Весомая доля иронии заставляет улыбнуться, но больше задуматься, осознать, покопаться в памяти и вообразить иные исходы тех или иных жизненных ситуаций. Показан быт, простые решения, как на полотне, где женщина собирает урожай, который, собственно, находится у нее над головой, а оторвать свой взгляд от грядок колхозница не торопится. Простые истины под непростым взглядом творца.


В поисках себя
В галерее “Тенгри-Умай” города Алматы завершилась выставка талантливого молодого фотохудожника Ратмира Назирова. Семнадцатилетний юноша бросил вызов обществу и представил смелый дебютный проект под названием Les enfants d’ete, что с французского переводится как “Дети лета”. Автор поднимает актуальные, остросоциальные вопросы современной молодежи Казахстана. Можно вспомнить анекдоты или выжимки из фильмов, где бабушки сидят у подъезда и всех проходящих мимо молодых людей называют проститутками и наркоманами без разбора. Фотограф оспаривает эту позицию, обращая внимание зрителей в первую очередь на индивидуальность, на личность. Герои снимков - подростки, столкнувшиеся с проблемами, ищущие решения по-разному. Кто-то посредством алкоголя, наркотиков, другие - в шумной компании, в музыке.

 

 

Они хотят быть услышанными, понятыми. Большинство снимков черно-белые, лишь нескольких работ коснулись яркие пятна - рисунки, выполненные изображенными на фото людьми, отражающие их внутреннее мироощущение. Здесь нет постановочных кадров, оттого эмоциональная волна накрывает от увиденного еще сильнее. Сколько молодых людей, не найдя понимания, обращаются к наркотикам и алкоголю, настолько они одиноки. Да, они могут иметь в соцсетях тысячи френдов и фолловеров, но быть одни лишь потому, что у них синий цвет волос или влюбились в человека одного с ними пола. Стоит убрать рамки и перестать мести всех под одну гребенку, отбросить давно уже стандартизированные ярлыки и стереотипы.

Love is...
Отмечая годовщину, готовясь к главному в жизни торжеству или просто стараясь запечатлеть эмоции от совместного времяпровождения, пары прибегают к помощи фотографов. Сегодня, побывав на мероприятии, упоминая в разговоре или посте какое-то событие без прикрепления фотографии, можно считать, что ты там не был. Такое весомое доказательство, как снимок, играет немаловажную роль в восприятии информации. Словно собирая вкладыши из популярной в 90-е жвачки, мастер фоторужья Никита Басов представил третью персональную выставку работ под названием Love is in the air. Правда, его герои не рисованные, а реальные.

 

 

На снимках запечатлены влюбленные, рассказывающие свою историю любви. Такой жанр съемки именуется Love Story - самые яркие из них (около 180 штук!) и представил Никита Басов зрителям. Здесь можно увидеть пару, просто прогуливающуюся по осеннему парку, а вот и композиция в ретростиле, где кавалер нежно обнимает свою даму сердца, стоящую около старенького авто. Несколько снимков имеют национальный стиль, где пара отдает предпочтение костюмам с традиционными орнаментами, но идея показать любовь молодых воплощена нетривиально. Сложилось впечатление, что на выставке собраны кадры из романтических фильмов.

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Просмотрено: 592 раз Просмотров: 592 опубликовал: Ruslan 8 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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