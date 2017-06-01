Ольга Шишанова

Знаменитый на весь мир академический фольклорно-этнографический оркестр “Отырар сазы” имени Н. Тлендиева прибыл с гастролями в столицу в рамках международной выставки Астана ЭКСПО-2017. О выступлениях этого коллектива нашему изданию любезно рассказал в эксклюзивном интервью директор Казахской государственной филармонии, заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдуллаулы



- Женис Сейдуллаевич, что изменилось в творческой жизни оркестра с начала его основания до сегодняшнего дня?

- Репертуар оркестра обновляется ежегодно. Как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье давно знают, что этот коллектив был создан одним из выдающихся кюйше, композитором Нургисы Тлендиевым.

Однако годы идут, и творческая жизнь оркестра не стоит на месте, она меняется. И в лучшую сторону. Но от изначального оригинала мы далеко все равно не отходим, потому что для нас важен традиционный подход в той музыке, которую мы исполняем. Не поменялись у нас и инструменты, которые были в свое время найдены и восстановлены величайшим этнографом, профессором Болатом Сарыбаевым. И оттого сегодня, например, наше отличие от государственного оркестра имени Курмангазы заключается в том, что у нас преобладают именно старинные народные инструменты. Так, помимо домбры и кобыза в оркестре звучат жетыген и шертер, шан-кобыз и саз-сырнай, а также ударные - асатаяк и дауылпаз, туяк-тас и конырау. И такое их разнообразие дает нам возможность не только широко отобразить, но и дать послушать, насладиться нашему зрителю богатейшими образцами национального фольклора. - Например?

- Я уже говорил, что наш репертуар дня сегодняшнего, в принципе, не ушел от того, давнего оригинала. Однако в оркестр приходит молодежь, а у них уже другие восприятие, понятие, слух. Хотя они, прослушивая старые записи в исполнении оркестра, прислушиваясь к тому, как играют те, кто в оркестре уже давно - а старшего поколения у нас примерно треть всего состава, стараются перенимать опыт, манеру игры, художественную подачу музыки. И все это для того, чтобы как можно ближе подобраться к исполнению оригинала. Потом не стоит забывать и о том, что меняется техническая составляющая музыкальной аппаратуры, а значит, нам приходится балансировать, чтобы не только дать народу послушать современный звук, но и сохранить традиционную подачу музыки оркестром - его нежное, мягкое, бархатное звучание. То есть ту его изюминку, какая у него была всегда и какая должна оставаться.

- Расскажите, пожалуйста, о музыкальных оригиналах, которые вы исполняете?

- В основе репертуара оркестра - фольклорные произведения, легенды, шежире, кюи и произведения казахстанских композиторов, исполняемые в народном стиле. А это именно такие народные кюи, как “Кеѓес”, “Сары зен”, “Махамбет”, “Сал кљреѓ”, произведения народных композиторов “Ћосбасар”, “Саржайлау”, “Сылћылдаћ” Таттимбета, “Ћамбар батыр” Ыхласа, “Еске алу”, “Ата толѕау”, “Ћош керуен”, “Ћорћыт кљйi” и “Фараби сазы”. По большому счету, это именно те мелодии, к которым зритель уже давно привык, любит их и обязательно хочет слышать в каждом нашем концерте. И пусть мы даем даже в своей филармонии по линии абонементов пять-шесть выступлений, все равно львиная доля нашего концертного времени уходит на гастроли. Нас ждут во многих местах, и при поддержке Министерства культуры и спорта РК мы часто бываем в зарубежных поездках, где с успехом демонстрируем музыкальное искусство нашей страны и мастерство нашего творческого коллектива. - Где наиболее отзывчивая публика?

- Слушатели везде разные. Нас очень тепло и на высшем уровне принимали в Швейцарии, где мы выступали в рамках 25-летия установления дипломатических отношений между этой страной и Казахстаном. Очень интересными и запоминающимися были для нас поездки в Китай, в Турцию, где проживают этнические казахи, которые, приходя на наши концерты, уходили со слезами радости и благодарности за то, что мы донесли до них с помощью музыки кусочек родины. Если говорить о гастролях по республике, то оркестр не так давно вернулся из Восточно-Казахстанской области, где выступал в Усть-Каменогорске и Семипалатинске. Там нас долго не отпускали со сцены, публика устроила грандиозные овации.

- Каковы творческие планы у оркестра после Астаны?

- Дав несколько концертов сейчас, в рамках открытия ЭКСПО-2017, мы собираемся снова вернуться в Астану в июле, но уже с другой концертной программой, другим репертуаром, и будем выступать сначала в амфитеатре на площадке выставки, затем в этноауле - с 21 по 24 июля. Но уже с сентября планируем поехать с гастролями сначала в Актау, потом в Китай. В будущем году наши планы распространяются на Македонию, Турцию, хотим отметить четырьмя концертами в Лондоне Наурыз, а позже думаем дать два десятка выступлений в Южной Америке.



Астана