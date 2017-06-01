Мария Коленко

В Алматы наградили победителей конкурса Гете-Института Казахстан за лучший анимационный ролик в рамках проекта “Городские уголки: “зеленая” энергия Астаны”, разработанного специально для международной выставки ЭКСПО-2017



В конкурсе приняли участие студенты факультетов режиссуры анимации Казахского национального университета искусств города Астаны и Казахской национальной академии искусств имени Жургенова города Алматы. В состав жюри вошли директор Гете-Института Казахстан Барбара фон Мюнххаузен, Шахбоз Ахмедова - представитель регионального экологического центра Центральной Азии, Тамара Муканова - независимый эксперт по анимационным фильмам и Асия Тулесова - независимый консультант проекта.

Вместе с известным французским художником Николя Журну конкурсанты работали над созданием анимационных роликов с участием персонажей игры “Городские уголки”. Всего было выслано одиннадцать работ. Из них жюри определило четырех победителей конкурса в категориях “Лучшая работа среди первокурсников”, “Лучшая работа среди второкурсников”, “Лучшая работа среди третьекурсников” и двух победителей в категории “Хорошая работа”. В качестве призов победителям вручили графические планшеты. Также их анимационные ролики будут показаны на международной выставке ЭКСПО-2017 в павильоне Германии. Специально для выставки Гете-Институт Казахстан и Региональный экологический центр Центральной Азии разработали уникальный проект для молодежи Астаны: бесплатное мобильное приложение - геолокализованная стратегическая игра “Городские уголки: “зеленая” энергия Астаны” на четырех языках (казахский, русский, английский и немецкий), тематизирующее экологические и энергосберегающие узловые пункты столицы и призванное повышать интерес подростков и молодых людей к теме защиты окружающей среды и возобновляемых источников энергии.

Сюжет игры строится вокруг Талгата и Дины - брата и сестры, которые во время одного из летних визитов к дедушке и бабушке на гору Хан Тенгри, находят камень с пятью различными символами. Задав вопрос о значении этого предмета, ребята узнают от своих близких историю о волшебной реке и ее стражниках. Когда-то давным-давно в том месте, где сегодня находится город Астана, существовала волшебная река. Она состояла из пяти магических энергий - огня, воды, ветра, земли времени и будущего, которые в унисон друг с другом переживали в реке жизнь. Каждая из этих энергий находилась под опекой и защитой определенной группы стражников. Гармония всех пяти форм энергии гарантировала мирное и счастливое сосуществование людей в этом месте.

Ввиду непонятного исчезновения стражников река потеряла свое равновесие и высохла. Причины исчезновения стражников по сей день остаются тайной. Но говорят, что когда-нибудь стражники вернутся и возродят реку из еще имеющихся магических источников энергии.

Внуки - потомки древних стражников - получают два задания: возродить реку и раскрыть тайну исчезновения стражников. Для этого им необходима помощь игроков, которые со своей стороны становятся стражниками. Так как Талгат и Дина одновременно должны отправиться на поиски тайны исчезновения стражников - в том числе и для того, чтобы позднее предотвратить повторное высыхание реки - игроков будут поддерживать два волшебных ассистента. Речь идет о волке и сороке, которые будут помогать игрокам и вести их через игру.

Цель игры - возродить волшебную реку энергии. Река нуждается в магических энергетических частицах, которые игрок может получить, находясь в Астане в определенных местах. За это он должен выполнить множество различных заданий. Каждое успешно выполненное задание приносит ему частицы энергии, которые он потом может отдать реке. За энергетические частицы, отданные реке, игрок опять же получает баллы.

Игра объединяет древнее представление о пяти энергетических элементах с современными формами альтернативной энергии и тем самым прокладывает своеобразный мост от мифических представлений Центральной Азии к просвещенной современной культуре.

В этом приложении места, темы и формулировки вопросов стали частью вымышленного событийного пространства, которое очень сильно привязано к казахской культуре и истории. Создатели проекта стремятся наладить связь игроков с городом и повысить их заинтересованность в вопросах, касающихся энергетической политики. Проникающая сквозь поколения увлекательная история с мифическими элементами ведет молодых людей через горы и степи, где проживали их предки, вплоть до динамичных событий ЭКСПО. Игровой подход был выбран осознанно, он означает, что игроков никто не будет вразумлять. Они самостоятельно передвигаются в игровом пространстве.

Для того, чтобы выполнить задание, игрок должен пойти в реально существующие места в Астане. Доказательством этого является определение его местоположения через GPS-локализацию. Среди заданий есть поиск и сканирование QR-кодов, ответы на вопросы, фотографирование, рисование. Игроки могут увидеть загруженные ими снимки, обмениваться идеями об игре и об экологических темах в социальных сетях.



Победители:

Категория “Лучшая работа среди первокурсников” - Айтолкын Жантемирова (Астана).

Категория “Лучшая работа среди второкурсников” - Екатерина Андронова (Алматы).

Категория “Лучшая работа среди третьекурсников” - Мансур Аимбетов, Бауржан Сальжанов (Алматы).

Призы за “Хорошие работы” - Алия Айтжанова (Астана), Айкенже Кокаева (Алматы).