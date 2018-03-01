ГОЛЕВОЙ ДУНАЙ

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА УСТУПИЛА БОЛГАРАМ, НО ОБЫГРАЛА ВЕНГРИЮ
Подробнее >>>
ПРИМЫ, СОЛИСТЫ И ЭТУАЛИ

ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА СЛЕТЕЛИСЬ В АЛМАТЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Человек из Ламанчи Культура

Мария Коленко
Под таким названием на основной сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац состоялся премьерный показ нового мюзикла по роману Мигеля де Сервантеса “Дон Кихот”

Как только открылся занавес, зрители увидели настоящее безумие: декорации камней, деревянные конструкции, а по центру... драка! И это еще до появления Рыцаря Печального Образа на сцене. В основу лег бродвейский мюзикл американских драматургов Дейла Вассермана и Джо Дерриона на музыку Митча Ли “Человек из Ламанчи” по роману Мигеля де Сервантеса “Дон Кихот”. Режиссером-постановщиком алматинского спектакля выступил заслуженный артист Республики Таджикистан Султан Усманов.
История была рассказана ТЮЗовцами с новыми подробностями. Действие развернулось в тюрьме, где ведьмы, преступники и прочие “не от мира сего” находились в ожидании приговора святой инквизиции. Дон Алонсо Кехана, Дон Кихот, Сервантес - эти имена были присуждены главному актеру мюзикла Юрию Гнусареву. Если первые два имени не вызывали новых и бурных эмоций, то примкнувший к ним Сервантес порядком удивил. Теперь публике будто предстояло наблюдать за сумасшествиями фигуры автора романа, если быть точнее - поэта, живущего в своем мире. Сокамерники нерадушно встретили новоиспеченных преступников, устроив свой собственный суд со следствием. Если Вожак (позднее хозяин постоялого двора) в исполнении актера театра Ильяса Турманова отобрал пожитки Сервантеса и, в общем-то, сразу обозначил свое место в данном коллективе, то главным скептиком выступил Герцог, он же Самсон Карраско, он же актер Никита Коньшин. Присутствию чудаковатого рыцаря он был рад меньше всех и пытался убедить в безумии новичка всех присутствующих в камере.

 

 

После тотального допроса жители тюремного городка втягиваются в постановочную авантюру поэта, став героями его рассказа. И зритель уже видит спектакль в спектакле. Так что же будет дальше?
Мюзикл не был перегружен музыкальными вставками, гармоничное сочетание реплик героев с композиционной частью, да и несколько раз повторяющаяся песня главного героя “Это я, Дон Кихот, человек из Ламанчи...” в начале спектакля и в конце - две совершенно разные вещи. Вот она - сила сюжета налицо.
Человеческие пороки, обличаемые автором, присущи и нашему времени. Ревность, безрассудство, неуважение, разрушающая любовь - все это есть и в нынешнем мире. Главный герой своей бескомпромиссностью способен заразить окружающих на великую борьбу за справедливость. Основным же лейтмотивом произведения Сервантеса “Человек из Ламанчи” является утверждение, что человек без мечты умирает.
Несколько слов о слуге Сервантеса - Санчо Панса, роль которого исполнил Махсат Сахиулы. Санчо хотя и не был маленьким, пузатым, каким описывал его автор романа, но остался преданным другом и настоящим оруженосцем. Панса Махсата был на голову выше своего Дона, облаченный в крестьянские одеяния и с тем же отличительным аксессуаром - шляпой. Еще один безумец, восхваляющий своего Дона, искренне признававшийся ему в любви, готовый бороздить просторы, пусть они в данный момент и ограничиваются стенами тюремной камеры... Сходить с ума вдвоем веселее! А может, это и есть настоящая дружба?
Ключница в исполнении заслуженной артистки Республики Казахстан, кавалера ордена “Ћџрмет” Ольги Коржевой, сидя на деревянной кровати, издалека напоминала эпотажную Джулию Ванг. Пару раз от ее взгляда по коже пробежали мурашки.
И конечно, Мария Коваленко искренне, дерзко и смело сыграла даму сердца Альдонсу, или, как называл ее Сервантес, Дульсинею. Это борьба между тем, кем ты себя считаешь, и тем, каким тебя видит пусть даже один человек, в конце концов, кем ты, по сути, являешься, стоит лишь поверить в свои силы, в себя. Ее трансформация из уличной девки в открытую, добрую, любящую женщину получилась достоверной. А в конце спектакля ее монолог звучал как призыв, как стимул не опускать руки. Браво!
Музыкальная история смотрелась на одном дыхании. Зритель и не заметил, как два часа пролетели. Кстати, в конце июля спектакль “Человек из Ламанчи” будет показан на столичной сцене в рамках культурной программы международной выставки ЭКСПО-2017. Также ТЮЗ привезет астанинским зрителям спектакль “Звездный мальчик”.

Фото Талгата Галимова

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 4482 раз Просмотров: 4482 опубликовал: Ruslan 22 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Октябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390