Мария Коленко

Под таким названием на основной сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац состоялся премьерный показ нового мюзикла по роману Мигеля де Сервантеса “Дон Кихот”



Как только открылся занавес, зрители увидели настоящее безумие: декорации камней, деревянные конструкции, а по центру... драка! И это еще до появления Рыцаря Печального Образа на сцене. В основу лег бродвейский мюзикл американских драматургов Дейла Вассермана и Джо Дерриона на музыку Митча Ли “Человек из Ламанчи” по роману Мигеля де Сервантеса “Дон Кихот”. Режиссером-постановщиком алматинского спектакля выступил заслуженный артист Республики Таджикистан Султан Усманов.

История была рассказана ТЮЗовцами с новыми подробностями. Действие развернулось в тюрьме, где ведьмы, преступники и прочие “не от мира сего” находились в ожидании приговора святой инквизиции. Дон Алонсо Кехана, Дон Кихот, Сервантес - эти имена были присуждены главному актеру мюзикла Юрию Гнусареву. Если первые два имени не вызывали новых и бурных эмоций, то примкнувший к ним Сервантес порядком удивил. Теперь публике будто предстояло наблюдать за сумасшествиями фигуры автора романа, если быть точнее - поэта, живущего в своем мире. Сокамерники нерадушно встретили новоиспеченных преступников, устроив свой собственный суд со следствием. Если Вожак (позднее хозяин постоялого двора) в исполнении актера театра Ильяса Турманова отобрал пожитки Сервантеса и, в общем-то, сразу обозначил свое место в данном коллективе, то главным скептиком выступил Герцог, он же Самсон Карраско, он же актер Никита Коньшин. Присутствию чудаковатого рыцаря он был рад меньше всех и пытался убедить в безумии новичка всех присутствующих в камере. После тотального допроса жители тюремного городка втягиваются в постановочную авантюру поэта, став героями его рассказа. И зритель уже видит спектакль в спектакле. Так что же будет дальше?

Мюзикл не был перегружен музыкальными вставками, гармоничное сочетание реплик героев с композиционной частью, да и несколько раз повторяющаяся песня главного героя “Это я, Дон Кихот, человек из Ламанчи...” в начале спектакля и в конце - две совершенно разные вещи. Вот она - сила сюжета налицо.

Человеческие пороки, обличаемые автором, присущи и нашему времени. Ревность, безрассудство, неуважение, разрушающая любовь - все это есть и в нынешнем мире. Главный герой своей бескомпромиссностью способен заразить окружающих на великую борьбу за справедливость. Основным же лейтмотивом произведения Сервантеса “Человек из Ламанчи” является утверждение, что человек без мечты умирает.

Несколько слов о слуге Сервантеса - Санчо Панса, роль которого исполнил Махсат Сахиулы. Санчо хотя и не был маленьким, пузатым, каким описывал его автор романа, но остался преданным другом и настоящим оруженосцем. Панса Махсата был на голову выше своего Дона, облаченный в крестьянские одеяния и с тем же отличительным аксессуаром - шляпой. Еще один безумец, восхваляющий своего Дона, искренне признававшийся ему в любви, готовый бороздить просторы, пусть они в данный момент и ограничиваются стенами тюремной камеры... Сходить с ума вдвоем веселее! А может, это и есть настоящая дружба?

Ключница в исполнении заслуженной артистки Республики Казахстан, кавалера ордена “Ћџрмет” Ольги Коржевой, сидя на деревянной кровати, издалека напоминала эпотажную Джулию Ванг. Пару раз от ее взгляда по коже пробежали мурашки.

И конечно, Мария Коваленко искренне, дерзко и смело сыграла даму сердца Альдонсу, или, как называл ее Сервантес, Дульсинею. Это борьба между тем, кем ты себя считаешь, и тем, каким тебя видит пусть даже один человек, в конце концов, кем ты, по сути, являешься, стоит лишь поверить в свои силы, в себя. Ее трансформация из уличной девки в открытую, добрую, любящую женщину получилась достоверной. А в конце спектакля ее монолог звучал как призыв, как стимул не опускать руки. Браво!

Музыкальная история смотрелась на одном дыхании. Зритель и не заметил, как два часа пролетели. Кстати, в конце июля спектакль “Человек из Ламанчи” будет показан на столичной сцене в рамках культурной программы международной выставки ЭКСПО-2017. Также ТЮЗ привезет астанинским зрителям спектакль “Звездный мальчик”.



Фото Талгата Галимова