Ольга Шишанова

В столичном театре “Астана Опера”, при поддержке Минкультуры и спорта РК, состоялось уникальное авторское шоу итальянского драматурга, актера и режиссера Массимилиано Финаццера Флори, посвященное композитору Джузеппе Верди. Накануне премьеры маэстро любезно согласился на эксклюзивное интервью нашему изданию



- Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем творчестве? В чем его уникальность?

- Я несу жизнь великих людей в театр, возвращаю их туда. При этом описывая их теми словами, которые они выбрали бы сами. Пытаясь попутно представить их мысли, воплотить их сознание на сцене. Потому что первое - это драматургия, а потом вместе с этим драматургическим текстом я привношу на сцену и другие искусства, так как театр - это дом искусства, и для меня это возвращение домой.

- Кто из возвращенных персонажей вам наиболее близок и почему?

- Для меня они все дороги. Я люблю и Леонардо да Винчи, и Густава Малера, и Джузеппе Верди, и Райнера Марию Рильке. Они часть одной великой семьи, и мы их сыновья. Я, например, считаю себя сыном Джузеппе Верди, и если хотите, даже сыном Леонардо да Винчи. Мы - дети традиций, но это уже другой путь моего театра.

- На чем он основан?

- Я предпочитаю Станиславского, мне нравится именно та его театральная школа, которая глубоко погружает в сознание. При этом психологическое погружение означает, что нужно суметь представить и показать на сцене и одержимость персонажа, и его любовь. Например, вместе с героем Леонардо да Винчи я на сцене представляю и демонстрирую в ответ не только себя, но и его рисунки, чертежи, макеты машин. А когда я играю, изображая Джузеппе Верди, то со мной не только его музыка, но и книги, которые он очень любил. Вообще те вещи, которые любят герои, со временем на сцене сами становятся историческими персонажами. - Сколько у вас отыгранных персонажей? С кем из них вы наиболее дружны?

- Едва наберется с десяток. Кстати, новым среди них в ноябре станет Владимир Маяковский. Я считаю, что это именно тот поэт, который нужен нам всем. Во-первых, по моему мнению, он имел смелость умереть, оставив нам идеи для будущего. Во-вторых, он предлагает послушать его мощный речитативный язык, который заставляет нас задуматься.

- Однако в таком случае ваше творчество в чем-то сродни медиумизму?

- Вы правы. Происходит то, что персонаж выходит за пределы персоны, за пределы человека и его возможностей. И вышеназванные персонажи, может, даже сами несут в себе больше, нежели те, кто когда-то ими был. Иногда бывает так, что мы берем с собой багаж, забывая на самом деле, что же в нем есть. А потом, открывая его, удивляемся содержимому. Багаж в моем понимании - это путешествие. Театр - это жизнь. Так что, то о чем я говорю, - это встреча между жизнью и путешествием. А вот что случается посреди путешествия? Никто не может этого предугадать, потому-то никогда один спектакль не может быть похожим на другой, не может быть одинаковым полностью. И я со своими коллегами каждый раз оригинален и самобытен, как и для каждого вечера существует свой, особенный спектакль. Я считаю, что это так по-итальянски - работать над театральной самобытностью.

- Как происходит поиск, отбор того или иного персонажа для очередного шоу?

- Я постоянно в поиске чьего-либо юбилея, праздника или просто повода. Но потом, проникшись, предлагаю посмотреть на все совсем по-другому, стремясь показать это через призму моего особенного, другого видения. Потому что для меня те формы празднования, которые предлагаются официально, например, сто лет со дня какой-то даты, не верны. Я вижу за всеми этими датами, цифрами нечто большее. А во-вторых, по моему глубокому убеждению, названные мной персонажи бессмертны. Скажу больше - в моих пьесах есть даже некие определенные моменты, в которых они становятся реальными, настоящими. Например, было бы неплохо, чтобы такой ученый, как Леонардо да Винчи, был сегодня с нами, потому что нам всем не помешало бы возрождение. Нам также нужен Верди, потому что в его произведениях содержатся и комедия положений, и жизненная драматургия одновременно. Пожалуй, нам нужен и великий Вагнер.

- Когда вы соприкасаетесь с миром путешествий, что с вами происходит?

- Энергию для таких путешествий мне дает искусство. Но при этом я всегда чувствую, как меняется мое лицо, мое тело. Когда я смотрю в такие моменты в зеркало, я вижу совсем другого человека. Получается, будто ты делаешь огромный прыжок назад, в прошлое, и становишься тем персонажем, кого на данный момент должен будешь изображать на сцене. С его страданиями, с его желаниями, которые так и не были удовлетворены при жизни. Странно, но все изображаемые мной личности никогда не бывают довольны полностью, они несчастливы, но готовы бороться.

- Как же вы с ними “общаетесь”?

- В одно прекрасное утро ты просыпаешься и точно знаешь, что ты - Джузеппе Верди. И тогда ты начинаешь себя вести, как он, смотришь на окружающих тебя людей его глазами, а внутри появляются его слова, которые тебя направляют, то есть тот театральный текст, который въелся в твои плоть и кровь. И тогда словно преодолеваешь границу времен, вокруг тебя воссоздается та картина, которая была когда-то вокруг твоего персонажа. Получается странная вещь - вы не видите этих персонажей, но я их воспроизвожу посредством их слов, и они становятся не менее реальны, чем мы с вами. Так, с помощью слов, игры по Станиславскому, я заставляю поверить публику в присутствие моих персонажей в этом мире.



Автор благодарит за помощь в организации интервью сотрудника пресс-службы театра “Астана Опера” Екатерину Романову.



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