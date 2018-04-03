Мария Коленко

Краски лета

Более 60 нежных, живописных произведений представила алматинская художница Елена Те на персональной выставке работ “Краски лета”. Некричащая цветовая палитра картин в ослепительно белом выставочном зале задала спокойный, размеренный тон, так что посетители вернисажа полностью расслабились и наслаждались творчеством художницы летним вечерком. Автор мастерски сочетает белый и пастельные тона, придавая очень тонкое качество и сдержанный вкус своим работам. Натюрморты, пейзажи и абстрактные полотна Елены, такие изысканные и легкие, обращаются к чувствам, воспоминаниям человека. Рассматривая картины с ирисами, розами и другими цветами, ты будто зашел в сад, где всюду веет приятными ароматами. А вот яблочки созрели и на картине художницы. Привносит Елена и ностальгическую нотку, к примеру, запечатленный ею подземный переход на Абылай хана - Кабанбай батыра она обозначила как “Коммуна - Калинина”. На работы Елены смотришь словно через призму, от которой исходят блики, отражающиеся едва заметными расплывчатыми пятнами. Или будто мыльные пузыри, на которых при солнечном свете виднеются радужные переливы, хаотично нашли себе пристанище на полотнах художницы. Все очень нежное, душевное, девчачье.



В тот день...

Галерея “24 июня”, собрала алматинских художников 24 июня, где они представили работы, посвященные этому дню. Каждый художник в произведениях отразил этот день по-своему. Лилия Позднякова в своих работах отметила гуманистическое начало человеческой личности, которая не может оставаться равнодушней к тем или иным событиям, таким как первый Парад Победы - 24 июня 1945 года, день рождения Ионанна Крестителя. В ее произведениях сошлись как религиозные вещи, так и социальные, глобальные. Чувствуется, что автор стремилась передать всю ту мощь, которая содержится в этой дате. Центральная работа экспозиции - инсталляция “Память”, выполненная Игорем Гущиным и Лилией Дроздовой. Своей работой авторы подталкивают людей делать выводы - не надо не стремиться воевать, а чтобы мир стал лучше и был украшен творчеством, песнями, стихами, не забывайте, какими силами старшее поколение смогло подарить вам мирное небо. Для Ольги Горячкиной, владелицы галереи “24 июня”, - это мир, который связан с галереей и всем, что происходит вокруг. А в работах это День Ивана Купалы. Александр Митрофанский вспомнил, что 24 июня 1901 года состоялась первая выставка Пикассо. Алена Велар представила дигитальную графическую работу “Пища” и печатное полотно Ave Maria, Екатерина Терехова - масляное произведение “Только небо, только ветер, только радость впереди”, а Григорий Ли выбрал для выставки несколько работ из цикла “Чтобы не было войны” - “Послевоенный портрет” и “Раненый в голову”. Татьяна Максименко запечатлела портрет артиста Сергея Филиппова, который родился 24 июня.

Выставка будет работать до 8 июля 2017 года.

Художественное прикосновение

“Экспонаты руками не трогать!” - гласит табличка в музеях по всему миру. Посетители послушно рассматривают художественные объекты, не преступая грани дозволенности. Но как быть людям, имеющим проблемы со зрением? Ответ на этот вопрос дали организаторы интерактивной выставки “Музей для всех” - общественный фонд “Аружан”. В стенах Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева открылась первая экспозиция в Алматы, созданная специально для людей с инвалидностью. И на этой выставке посетители буквально прикасаются к искусству. Всего представлены 24 экспоната, из них 12 - продублированные тактильные модели. Чтобы люди, имеющие проблемы со зрением, смогли в полной мере понять, что за картина находится перед ними. Экскурсия проходила с тифлокомментарием - описанием визуальной информации с помощью звукового. Также аннотации к экспонатам были сделаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Над созданием картин совместно с незрячими специалистами работали известные скульпторы, такие как Павел Шорохов, Дархан Атеибеков, Жандос Сарпеков и другие, а также студенты Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Тансыкбаева.