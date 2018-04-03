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Хроника Культура

Мария Коленко
В космос с мороженым
В Центральном парке культуры и отдыха города Алматы прошел второй ежегодный фестиваль мороженого “БалмұзDay”.
Самый сладкий, холодный и вкусный праздник лета “БалмұзDay” вновь угостил маленьких жителей южной столицы главным лакомством жаркой поры - мороженым. Как и в прошлом году, детишек встречали друзья из снежных стран - Балмұздаш и Аляска - и предлагали не только уплетать десерт, но и отправиться в космическое путешествие, а еще угостили мороженым с другой планеты!
“Много мороженого есть вредно!” - пугали родители своих детей. “Как это может быть вредно, если оно такое вкусное!” - перечили им малые. На фестивале был представлен отдельный стенд с биомороженым - лакомством, которое рекомендуется есть детям в профилактических целях, поскольку оно является диетическим и содержит бифидо- и лактобактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет.

 

 

В этом году организаторы несколько изменили формат праздника, поделив фестиваль на “зоны по интересам”. Для заядлых сладкоежек была подготовлена зона ICE, где продавалось мороженое на любой вкус и цвет. В зоне FAMILY гостей праздника ожидали интерактивные игры, семейные мастер-классы, веселые аниматоры и аттракционы, так что каждый гость нашел себе развлечение по душе. А в зоне SHOW развернулась обширная концертная программа. Зрители наслаждались показом авторского спектакля “Космическое путешествие”, выступлением музыкальной группы “Гагарин”, танцевальными номерами от студии “Ирада” и хореографического класса школы №46, зажигательным флэш-мобом, шоу иллюзиониста, акробатов, а также принимали участие в конкурсах. Зона PROMO была отведена партнерам, на которых также проводились различные активные мероприятия. А те, кто переел мороженого и посчитал, что несколько калорий сбросить не помешало бы, отправлялись в SPORT-зону, где проводились занятия под руководством фитнес-тренеров, йога, тренажеры и силовые упражнения, а также мастер-классы от известных спортсменов. Самые активные гости получили памятные подарки.
Фото Талгата Галимова

Зажигая звезды
На сцене MEGA Park ученики Школы искусств Карины Сарсеновой подготовили творческий подарок для жителей и гостей города Алматы - концерт “Музыкальный микс”. Поводов для песен и танцев было не счесть - в день проведения мероприятия, а именно 25 июня, мир отмечал два праздника - первый день Ораза айт и День молодежи. В концерте приняли участие студенты Школы искусств, а также слушатели курсов при учебном заведении, педагоги и уже состоявшиеся артисты продюсерского центра KS Production. Для восходящих звездочек - студентов 1-2 курсов - выступление стало не только подведением итогов за учебный год, но и настоящей практической площадкой - первые зрители, первые овации, первый кураж.

 

 

На концерте прозвучали песни на пяти языках - казахском, русском, английском, французском и итальянском. Ученики исполнили хиты группы Iowa - “Улыбайся”, “Эта песня простая”, Тины Тернер - Simply the Best, Queen - Show Must Go On, Adele - Rolling’ in the deep, Розы Рымбаевой - “Туған жер”, ZAZ - Je voux и других. Популярный этноджазовый дуэт братьев Серика и Тохтара Нурмолдаевых ST brothers спели задорную композицию “Қазақша джаз”, на которую у парней недавно вышел клип.
Известно, что Школа искусств готовит не только певцов и инструменталистов, но и потрясающих актеров на специальном курсе. Ученицы Лейла Тобагабыл и Аяжан Баян подготовили для зрителей этюд под названием “В очереди за таблетками”, продемонстрировав великолепную пластику и умение жестикулировать.
Певец Тимур Иманжанов своим выступлением отправил в зал такой мощный заряд энергии, что публика, не жалея ног, отплясывала вместе с артистом. Кульминацией праздничного концерта стало коллективное исполнение всеми участниками “Музыкального микса” песни Маржан Арапбаевой “Қазақ елi осындай”, солировали студентки Школы искусств Екатерина Арепьева и Анастасия Лаукарт, а публика активно подпевала и аплодировала талантливым артистам.

 

 

Как отметила директор Школы искусств Карлыгаш Амандосова, после концерта люди стали интересоваться, как попасть на обучение, какие курсы есть в школе. Так что совсем скоро на сцене появятся новые громкие имена воспитанников Школы искусств Карины Сарсеновой.

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Просмотрено: 6425 раз Просмотров: 6425 опубликовал: Ruslan 29 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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