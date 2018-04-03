Мария Коленко

В Генеральном консульстве Российской Федерации состоялось награждение деятелей искусства и культуры Республики Казахстан от сооснователей премии “Золотое перо Руси”



Началась церемония с нетипичного для консульств события - музыкального выступления популярного артиста продюсерского центра Карины Сарсеновой KS production Мираса Киньярова и его ученика, талантливого начинающего музыканта Тагира Ганиева. Они исполнили попурри из песен Абая и композицию ансамбля “Песняры” - “Вологда”.

Премии на торжественной церемонии вручали президент, учредитель и председатель жюри “Золотого пера Руси” Светлана Савицкая и Александр Бухаров.

“Культура любой страны это культура мира, это, как дом, каждая из стен которого - культура определенной нации. Нам очень приятно представить награду общества московских писателей “Литературный олимп”. Что такое “Литературный олимп”? Это когда уже все есть, есть все остальные литературные награды, и автор выходит на совершенно другие позиции. Ведь каждый творческий человек - это прежде всего путь. Результат не принадлежит творческому человеку. И мы, писатели, поэты, литераторы, никогда не обладает тем, что мы создаем. За нас этим обладает все общество. Таким человеком для Казахстана, для Алматы является Карина Сарсенова. Мы ее очень любим. Как автор она заявила о себе достаточно ярко, целеустремленно”, - выступила с приветственным словом Светлана Савицкая и вручила медаль “Литературный олимп” писателю, поэтессе, члену Союза писателей России Карине Сарсеновой.

Также Карине Рашитовне была вручена медаль “За заслуги в научной деятельности” за книгу о психологии.

- Я считаю, нет такого понятия, что творческий человек - один в поле воин. Каждый творческий человек, осознавая или нет, воодушевляется творчеством соседей по бытию, особенно людей искусства, культуры, науки, не просто их достижениями, а каким-то верховным полетом мысли, полетом созидания, результатом этого созидания. Поэтому я считаю, что любая награда важна для нас, для людей, которые презентуют свое внутреннее состояние в созидательных формах окружающим. Спасибо вам огромное, Светлана и Александр, в первую очередь за то, что вы создали такую премию и продолжаете ее вести. Хочу поблагодарить всех своих близких, друзей, которые тоже идут по такому непростому пути, пытаются как-то выразить себя, оставить частицу самого доброго и светлого, что есть в их душах, на полотне нашей современности. Искусство, культура - это всегда коллективный труд, даже если мы это не осознаем, мы все общаемся на уровне подсознания. Спасибо вам большое, - поблагодарила Карина Сарсенова.

Как говорят, по одежке встречают, по уму провожают. Карина Сарсенова пришла на церемонию в потрясающем платье от известного казахстанского дизайнера Михаила Кравеца. Модный кутюрье также был отмечен медалью “За заслуги в области культуры и искусства”. Михаил Кравец, Карина Сарсенова и Антон Митнев

- Эта награда для меня была очень неожиданной. Я был приятно удивлен. Творчество в плане дизайна - это неотъемлемая часть всей культуры. Сейчас я второй год работаю на рынке России. До этого семь лет работал на рынке Казахстана. Сейчас с Кариной Сарсеновой мы готовим невероятную коллаборацию - коллекцию, которая будет основана на стихах, произведениях Карины, и в то же время я очень люблю работать с картинами художников. Сейчас мы делаем совместный проект с казахстанским художником. Также работаем с Антоном Митневым. Я думаю, осенью мы ее покажем. Это будет коллекция совместного творчества нескольких совершенно разных направлений искусства. И в Казахстане, и в России это будет новым шагом наших произведений, - поделился Михаил Кравец и поблагодарил за награду.

Ведущего актера театра имени Лермонтова, режиссера, телеведущего, главного режиссера театра мюзикла “Триумф” Антона Митнева наградили орденом “Трудовая доблесть России” и премией “Серебряное перо Руси” за сборник стихов “Двойная сплошная”.

- Спасибо большое, Александр, Светлана, что вы приехали и вручили награды. Карина Рашитовна, большое спасибо вам, что обращаете бинокли москвичей в нашу сторону, - поблагодарил Антон Митнев.

После вручения наград лауреатов и гостей церемонии ждал подарок - выступление студента Школы искусств Карины Сарсеновой Тагира Ганиева с авторской композицией “Музыка”. А завершился торжественный вечер песней “Памяти Карузо” в исполнении Мираса Киньярова.



“Золотое перо Руси” - конкурс, который проводится в целях выявления, поддержки и поощрения талантов и дарований в области литературного творчества и культуры. География конкурса насчитывает более 50 стран. Из почти 30 тысяч претендентов диплом ежегодно получает около 10 человек.