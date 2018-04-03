Ольга Шишанова

В Астане, во Дворце Мира и Согласия, по заказу Министерства культуры и спорта РК открылась международная Eurasia Sculpture Biennale скульптурного искусства



Подобный праздник искусства проводится в Астане впервые, его темой стал девиз “Взаимосвязи: искусство диалога”. Как рассказал профессор, заслуженный деятель РК, председатель жюри настоящий биеннале Байтурсын Уморбеков, “эта выставка открывает нашему региону двери глобального биеннального форума и расширяет диалог между различными направлениями и тенденциями развития скульптуры”.

И это не случайные слова, ведь в первой евразийской скульптурной биеннале приняли участие 33 автора из восьми стран: Казахстана и России, Великобритании и Германии, Нидерландов и Франции, Швейцарии и Кыргызстана. На суд жюри, в составе которого оказались заслуженные деятели и эксперты в сфере культуры республики, были, например, представлены произведения российского художника Сергея Катрана, работающего на границе искусства и науки, народного художника Кыргызстана профессора Юристанбека Шыгаева и финалиста 21-го международного конкурса Artavita Art голландца Берта Шорена. Работы оказались самые разные, от модернизма до контемпорари, выполненные в стали и бронзе, папье-маше и даже картоне. Также зрителей поразили кинетическая, световая и звуковая скульптуры, разнообразные инсталляции, созданные в духе времени и в унисон проходящей в Астане ЭКСПО-2017. Третье место досталось сразу трем произведениям. В их числе работа казахстанца Георгия Тряхина-Бухарова “Мустанг”, выполненная в смешанной технике, затем кинетическая скульптура на солнечных батарейках “Странствие света”, сотворенная Бертом Шореном, и, наконец, замирающая с наступлением темноты, динамическая инсталляция “Семечки” Сергея Катрана, представляющая собой огромные те самые семечки, но издающие звуки и приходящие в движение при приближении к ним. Посетители выставки с удовольствием испытывали ее голосовые возможности и делали селфи на фоне гигантской инсталляции.

Второго почетного места были удостоены две работы. Одна из них - произведение известного скульптора Даира Тулекова “Разговор”, что представляет собой литую алюминиевую фигуру двух женщин в национальной одежде, сливающихся в одно целое. Вторая - “Меняющееся объявление” Бернхарда Джорди. Его сложная конструкция завораживала повторяющимися движениями механизма, набирающего все новые и новые обороты.

Первое место члены жюри единогласно отдали скульптуре швейцарца Этьена Крахенбула “Остановленное время”. Эта экспозиция постоянно привлекала внимание и гостей биеннале - они то и дело заводили литые кубики, которые, ударяясь друг о друга, вызывали звуковую волну, в то время как стальные пластинки порождали сотню солнечных зайчиков, которые начинали блуждать по стенам зала.

Гран-при досталось Алибеку Мергенову, который презентовал две работы - “Алатау” и “Война”. Премии была удостоена первая скульптура, символически изображающая всадника с ребенком на лошади с телом робота. По замыслу скульптора, эта фигура представляет современный мир, в котором тем не менее сохранены традиции, а прежний жизненный уклад переплетается с современными технологиями.

- Проведение любой международной биеннале - большая и ответственная задача, требующая тщательной и длительной подготовки. Факт того, что в невероятно короткие сроки столь масштабный проект был все-таки организован, вызывает удивление, но сегодня можно констатировать: международная биеннале скульптурного искусства Eurasia Sculpture Biennale в Астане начала свою работу, - отметила секретарь Союза художников РК искусствовед Камилла Ли. И действительно, каждая такая биеннале в известном смысле своим содержанием всегда формулирует художественные задачи на будущее, проектируя дальнейшие пути развития искусства, служа мощным творческим посылом для художников, концептуальным осмыслением для искусствоведов, ярким эстетическим впечатлением для зрителей.

Справка “НП”:

Биеннале - художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс - проходит раз в два года. Самая известная биеннале - венецианская, ведет свой отсчет с 1895 года. Есть и другие примеры, например, “Манифеста”, биеннале Уитни, биеннале Сан-Паулу или российская Ширяевская биеннале современного искусства. Аналог - триеннале, то есть выставки, фестивали или творческие конкурсы, проходящие раз в три года



Астана