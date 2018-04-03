Ольга Шишанова

На сцене столичного театра “Астана Опера” выступили артисты знаменитой балетной труппы Universal Ballet из Кореи. Гастроли прошли в рамках I Международного фестиваля Eurasia Dance Festival, организатор которого - Министерство культуры и спорта РК.

В своем эксклюзивном интервью генеральный директор Universal Ballet Джулия Мун, поделившись с корреспондентом “НП” впечатлениями о Казахстане, провела общие грани выставки ЭКСПО-2017 и танцевального искусства



- Госпожа Мун, как проходила подготовка вашей труппы к выступлению в “Астана Опера”?

- Незадолго до приезда мы провели большой фестиваль балета в Сеуле. В рамках этого фестиваля ежегодно представляем современные хореографические постановки. В начале июня мы выступили с балетами “Минус 7” Охада Нахарина и “Маленькая смерть” Иржи Киллиана. Кроме того, состоялась премьера нового спектакля немецкого хореографа Раймондо Ребека под названием “Белый сон”. На казахстанские гастроли мы привезли две постановки - “Белый сон” и “Минус 7”. А по просьбе организаторов фестиваля в Астане мы включили в свою программу и балет “Эльф” гениального испанского хореографа Начо Дуато. Работали мы над гастрольной программой с мая, поскольку фестиваль в Корее, как я уже сказала, проходил в начале июня. Однако по причине плотного графика часть подготовки новой постановки “Белый сон” была проделана еще в феврале. - Каковы ваши впечатления о городе, о театре “Астана Опера”?

- Великолепные. По дороге из аэропорта ночью нас очень впечатлили виды красиво подсвеченных зданий. Город очень чистый, с величественными, прекрасно спроектированными строениями. Заметно, что Астана - новый город, который наилучшим образом представляет Казахстан. К слову, в нашей труппе уже много лет работает казахстанский артист Евгений Гизамутдинов. Еще несколько лет назад он много рассказывал про замечательный театр “Астана Опера” и о том, как часто мечтал, что однажды Universal Ballet выступит в его стране. Я считаю, что это лучший театр в Азии. Внешняя красота и прекрасное техническое оснащение захватывают дух. Казахстанцы могут гордиться таким грандиозным, элегантным храмом искусства. Фойе, в котором мы находимся, и вовсе напоминает королевский дворец.

- Почему вы решили выступить именно здесь и по какому принципу выбирали программу?

- Нас свела вселенская энергия. Тема ЭКСПО-2017 - энергия будущего, а танцевальное искусство тоже ведь является формой энергии. Для нас большая честь находиться здесь по приглашению международного фестиваля Eurasian Dance Festival, организатором которого является Министерство культуры и спорта РК. Что касается программы, то нас специально попросили привезти современный балет, а не классический. По счастливому стечению обстоятельств в этом же месяце мы как раз готовились представить современные спектакли. Все встало на свои места, и вселенная объединила нас.

Несмотря на то, что Universal Ballet находится далеко на востоке - в Корее - и наша труппа из Азии, мы говорим на универсальном языке танца, который является западным видом искусства. Так что Universal Ballet представляет собой гармоничное соединение западной и восточной культур - западной красоты балета и восточной философии. Поэтому я считаю, что у Universal Ballet и у Казахстана общие корни, мы соединяем то лучшее, что есть в обеих культурах.

- Расскажите о вашей труппе?

- В составе Universal Ballet 60 артистов. Труппа была основана в 1984 году, то есть это уже 33-й год существования нашего коллектива. Для выступления в Астане мы привезли 35 танцовщиков. Ведь по традиции для таких балетов, как “Лебединое озеро” или “Спящая красавица” Петра Чайковского, необходимы как минимум 55-60 артистов. Современные постановки сильно отличаются от этого числа. Как вы знаете, в крупных полноформатных спектаклях существуют главные партии - мужская и женская, а также солисты и кордебалет. Это напоминает пирамиду. В современных же балетах каждый артист является солистом. Обычно в таких спектаклях задействовано меньше танцовщиков, чтобы публика могла оценить технику и артистизм каждого исполнителя. Поэтому такие постановки меньше по своему составу, чем большие полноформатные балеты. - И пожалуйста, можно подробнее о привезенных постановках?

- Мы привезли три очень разных по своему характеру спектакля. Думаю, что столичная публика по достоинству оценит и такой контраст, и то, насколько разным может быть современный балет. Так, “Эльф” был поставлен всемирно известным испанским хореографом Начо Дуато на музыку Клода Дебюсси. Его балет не о людях и их отношениях, а скорее о формах и дизайне посредством тел танцовщиков. В нем через хореографию вы можете “увидеть” музыку, которую слышите. Мотивом балета “Белый сон” немецкого хореографа Раймондо Ребека является деменция и представление хореографа о ней. Это немного грустно, хотя мы все равно движемся вперед по жизни даже с таким видом бессилия и инвалидности. И наконец, в балете “Минус 7”, что состоит из отрывков различных балетных постановок, вы сможете насладиться контрастом физической взрывной энергии и неподвижности. Его ингредиенты - пространство, движение и свет, а также философия, которая заключается в том, что все должны танцевать и наслаждаться движением.



Автор благодарит за помощь в работе над интервью сотрудников пресс-службы театра “Астана Опера” Екатерину Романову и Асель Накупову. Астана