Ольга Шишанова

В Национальном музее РК при поддержке Минкультуры и спорта открылась выставка “Золото скифов”. В экспозиции представлено более 500 артефактов, неповторимых по красоте и технике исполнения, которые выражают загадочное представление о вселенной древних мастеров. Об этом эксклюзивное интервью со старшим научным сотрудником Оренбургского губернаторского музея, археологом Вячеславом Трегубовым



- Вячеслав Егорович, вы привезли в Астану в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 артефакты из коллекции “Золото скифов”. Какие экспонаты представлены на вернисаже?

- Мы постарались доставить в столицу Казахстана отдельные уникальные экспонаты, настоящие раритеты, которые редко встречаются в музеях мира либо вовсе отсутствуют в их коллекциях. Эти артефакты представляют субкультуру наших кочевников V-IV вв. до н.э. Например, такой уникальный шедевр, как бронзовое зеркало с длинной ажурной ручкой, изготовленное в технике звериного стиля - скифо-сарматское направление V в. до н.э. Такого, можно сказать, сакрального предмета нет ни в одном музее мира. Из этой же коллекции, которая пришла из Филипповских курганов, что в Оренбургской области, мы выставили копию уникального меча, изготовленного с применением инкрустации в технике серебряного литья и с обернутой золотым листом рукояткой. Любопытно, что весь меч покрыт изображениями всевозможных зверей, сценок их охоты. Такого предмета тоже нет нигде, разве что в некоторых музеях могут присутствовать подобные, но не повторяющие этот меч вещи. - Как формировалась столь редкая коллекция Оренбургского губернаторского музея?

- Сотрудниками музея. Вот, например, копия предмета - серебряный фиал (грушеобразный сосуд из стекла с длинным узким горлышком, известный еще со времен алхимиков), который попал к нам в музей из раскопок Прохоровских курганов в далеком 1911 году. Один хранится у нас в музее, второй - в Казахстане, ведь казахстанская коллекция музея золота формировалась на базе Оренбургских древностей. Вот и получилось, что по-братски поделили и коллекцию, и две чаши. С перечисленных предметов начала формироваться коллекция археологии и артефактов из драгоценных металлов. Потом последовали раскопки (правда, это случилось несколько позже) академической экспедицией под руководством археолога Константина Смирнова. К нам начали поступать всевозможные украшения для одежды, височные подвески, но костяк золотой кладовой все-таки представляют находки из всемирно известного некрополя ранних кочевников - уже упомянутых мною Филипповских курганов. К сожалению, сегодня не все находки введены в полный научный оборот, причина - в уходе из жизни Леонида Яблонского, который занимался этими раскопками. - Когда вы участвовали в раскопках с Яблонским, какие самые ценные артефакты, на ваш взгляд, вам попадались?

- Для археолога не все то золото, что блестит. Некоторые находки порой представляют собой огромный интерес с научный точки зрения, даже будучи на вид совершенно невзрачными. Например, для многих наших сотрудников стало открытием, когда мы обнаружили защитное вооружение и доспехи из железа, из кости. Тот же меч - когда мы его раскопали, золота на нем практически не было, однако под толстым слоем мощной сыпучей коррозии были спрятаны сценки из звериной жизни. Благодаря тому, что мы своевременно направили этот меч на реставрацию в Москву, наши коллеги из Первопрестольной спасли его, сохранив для науки. Еще важное значение имеет научная информация, которую мы получаем в ходе раскопок. Уникальной находкой в 2013 году стал огромный котел диаметром и высотой более одного метра - восемь человек едва оторвали его от земли. Конечно, в мире археологических находок известны большие емкости, но вот таких котлов и чанов, которые бы принадлежали кочевникам, практически нет. - Вы упомянули о ритуальных предметах...

- Да, кроме всего прочего, это были и каменные жертвенные столики. Когда мы их раскапывали, неожиданно испортилась погода. Нечто подобное случилось в 2013 году, когда мы обнаружили погребение, назовем условно, степной царицы. Так вот, с момента начала расчистки места раскопок и до самого его завершения ливень просто не прекращался. Нам пришлось работать в очень жестких условиях. Но как только очистили последний предмет, упаковали все - дожди закончились. Еще мне хотелось бы поделиться темой, связанной с кочевниками раннего железного века. Той, что вы обозначили в нашем разговоре как скифо-сакское время, в том числе наиболее яркий ее период относится к V-IV вв. до н.э. Время того самого непревзойденного звериного стиля, который так сильно привлекает всех своей загадочностью, узнаванием, необычностью и красотой. Согласитесь, у древних мастеров была настолько мощная фантазия, что повторить многие их работы не сможет и современный художник. Тем более на такой обширной территории столько произведений искусства не могут оставить никого равнодушными, а особенно археолога, для которого любая находка - это открытие настоящего художественного произведения.



Астана