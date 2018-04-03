Мария Коленко

Июльский джаз

В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева прозвучали нотки джаза. А все потому, что для гостей и жителей города Алматы лауреаты республиканских и международных конкурсов, участники известных джазовых фестивалей Олег Ткаченко (саксофон) и Виктор Хоменков (рояль) исполнили всемирно известные джазовые композиции “Караван”, “Ночь в Тунисе”, “Девушка из Ипанемы”, “Дезафинадо” и другие на музыкальном вернисаже “Июльский джаз”. Солист джазового коллектива Khomenkov Band и эстрадно-симфонического оркестра города Алматы Олег Ткаченко принимал участие в джазовых фестивалях в Атырау (2009), “Евразия” (Оренбург, 2010), в Клайпеде (Литва, 2015). Известный скрипач Марат Бисенгалиев приглашал его в 2015 году в состав своего симфонического оркестра для исполнения концертной программы “Тлеп” в Астане и Алматы. В мае 2017 года в Астане Олег исполнил совместный концерт с джазовой легендой - трубачом Ренди Брекером, обладателем пяти премий “Грэмми”. Известный джазовый композитор и аранжировщик Виктор Хоменков - частый исполнитель музыкальных вернисажей музея Кастеева. Он является участником и лауреатом многих республиканских и международных джазовых фестивалей в России, США, Грузии и других странах. “Караван” является одной из самых известных композиций Дюка Эллингтона, которую он создал в сотрудничестве с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом. Многие музыканты и исполнители создавали и продолжают создавать свои кавер-версии и аранжировки этого джазового стандарта 1930-х годов.

Для зрителей, что устали от заезженных “хитов”, вечер в музее стал глотком свежего воздуха. Гости музыкального вернисажа увидели увлеченных творчеством людей и услышали искренний, эмоциональный джаз. Стоит отметить, что и для артистов, выступающих на таких мероприятиях, самое ценное - это яркие впечатления зрителей, поэтому музыканты и выкладываются по максимуму. А благодарная публика одаривает их овациями.



Кочуя по истории

Вчера, 12 июля, на киностудии “Казахфильм” имени Шакена Айманова в декорациях старого города Сыганак, построенного специально для съемок многосерийного исторического сериала “Қазақ хандығы”, прошла презентация DVD исторического фильма “Алмазный меч” режиссера Рустема Абдрашова. Диск с возможностью просмотра фильма на казахском и русском языках и с английскими субтитрами представлен компанией “Меломан”. Кроме того, режиссер и съемочная группа рассказали о будущем проекте - второй части фильма “Алмазный меч”. Картина является киноверсией сериала “Қазақ хандығы”. В нем рассказывается о событиях середины XV века. Тогда, после распада некогда могущественной Золотой Орды, образовалось несколько самостоятельных ханств, в том числе Ак Орда, занимавшая территорию современного Казахстана. Исторически власть в Ак Орде принадлежала династии Ордай Ежена, старшего сына Джучи и внука великого Чингисхана. Но спустя время потомок младшей ветви шайбанидов Абулхаир силой захватил власть. Жестокостью, вероломством расширил границы ханства. Правил кочевниками сурово, беспощадно. 1460 год. Несколько десятков тысяч кочевников объединяются вокруг султанов Керея и Жанибека, потомков Ордай Ежена. На совете старейшин племен решили откочевать от хана Абулхаира. Султаны достигают границы Могулистана, где их соглашается расселить местный правитель Есен-Буга. Легендарный мудрец Асанкайгы, сопровождавший кочевье, вспоминает события, предшествующие откочевке.



Утрата

Ушла из жизни известный литературовед, культуролог и прозаик, создатель и издатель альманаха “Литературная Алма-Ата” Райхан Матаевна Бектемисова. Родилась 25 февраля 1948 года. В течение десяти лет она работала в научно-исследовательском институте педагогических наук имени Ыбрая Алтынсарина, а после более 20 лет прослужила Алматинскому институту энергетики и связи. Райхан Бектемисова возглавляла творческое объединение “Литературный дом “Алма-Ата” с 2003 года, которое было создано по ее инициативе. Объединение ставило перед собой цель развития прозы и поэзии в Казахстане и Алматы в частности: поддержка начинающих авторов, организация встреч и проведение книжных презентаций, проведение мастер-классов. Альманах на базе “Литературного дома “Алма-Ата” начал выпускаться с 2004 года. Райхан Матаевна является автором множества рассказов и миниатюр, таких как “Чайная церемония”, “Амазонка в мегаполисе”, “Вся кровь”, “Арыстан апа”, “Звонок из прошлого” и многие другие. Редакция “НП” выражает искренние соболезнования родным и близким Райхан Бектемисовой.