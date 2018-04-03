Ольга Шишанова

В Национальном музее РК под патронажем Минкультуры и спорта РК в рамках международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” открылась персональная выставка “Орнаменты великой степи” казахстанской художницы Батимы Заурбековой, на которой представлено 60 произведений автора



С творчеством Батимы Заурбековой связан целый этап в истории становления искусства казахстанского гобелена, начавшийся еще в 1970-е годы. Ее работы всегда были узнаваемы и неповторимы, наделены артистизмом и глубиной чувств, философским осмыслением бытия. Особая мелодия ритма, необыкновенная красочность колорита и богатство ассоциативного мышления отличали ее произведения, основанные на органической связи с истоками народной культуры казахов. На сегодняшний день ее творчество насчитывает свыше 300 гобеленов. Работы находятся в музеях и частных коллекциях, будучи востребованными, как и раньше. Ведь у нее свой мир - мир спокойствия и красоты. Им она выражает свое мироощущение, обращается к народному быту, национальным традициям, колориту Великой степи. Интересно, что при этом особое внимание уделяется художницей женским образам. Не случайно одна из работ, которую поистине можно назвать камертоном вернисажа, носит название “Степная мадонна”. Ее облик гармонирует с мотивами древности, а орнаментальный рисунок передает неповторимое очарование лика сегодняшнего, очаровывая зрителя грацией и загадочностью. Другие знаменитые работы художницы - “Мой Казахстан”, “Мелодия”, “Радуга Казахстана” - созданы были еще в то время, когда она входила в число первых казахстанских авторов гобеленовых полотен, а произведения ее уже слыли неординарными. По мнению арт-критиков, Батима Заурбекова - яркое явление не только в художественной жизни Казахстана: “Феномен ее дара родился на перекрестке этнической подпочвы с мощной орнаментальной стихией, что она впитала с детства, и европейского гобелена с его сюжетными изображениями. Такая концепция обусловила особую притягательность работ, их магнетизм, они всегда узнаваемые и самобытные”. Кроме того, многие работы Заурбековой пропитаны поэтикой материнства, семейной идиллией, солнечным очарованием казахской культуры и философией гостеприимства. “Да, мои образы позитивные, яркие, так должно быть. Я люблю все праздничное, красивое. Хотя сюжет зависит и от моего душевного состояния в минуты работы”, - подтверждает мастерица. Но сколько бы и какими эпитетами ни награждали ее работы, ее гобелены невозможно спутать ни с какими другими. Линии ее ковроткачества в буквальном смысле артистичны, им свойственно отражать глубину чувств и переживаний художницы. А еще им свойственны особая мелодия ритма, необыкновенная красочность колорита и богатство ассоциативного мышления, основанные на органической связи с истоками народной культуры древних казахов. Ведь в тканых композициях и живописных полотнах художница по-разному интерпретирует свои излюбленные темы: женский образ, натюрморт, архитектурные мотивы, даже наскальные изображения. “Само искусство гобелена подразумевает изобразительное решение в декоративно-образном ключе. Меня привлекает, что искусству гобеленов совершенно не характерен реализм, оно строится на символике художественного образа, предполагает поиск символических знаков, их преобразование в запоминающиеся интересные образы, возможность сопоставлять, что-то изменять”, - снова делится Батима Заурбекова. Но понятно, что искусство гобелена отличают от других изобразительных техник декоративность художественного языка, характерная тканая фактура, богатство цветосочетаний и теплота материала, сотканного руками, это штучный товар, а его создание - это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но вот порой именно это обстоятельство и рождает зачастую ложную ситуацию, которая выражается в том, что если какое-либо произведение изобразительного искусства в наши дни соткано вручную, то оно якобы обладает безоговорочной “художественной” ценностью. Тогда как на самом деле такие гобелены - архаичные по своей сути и принципу творения, без выраженной авторской концепции, в которых не присутствует усилие художника по поиску того единственного образа и композиции выражаемой темы, являются продуктами самодеятельного характера, но никак не современной художественной культуры. “В противовес этому, я считаю, надо относиться к своему творчеству как к истинному пути художника, наполненному вдумчивым, внутренне цельным и искренним чувством созидания. И на этом пути, применяя декоративно-символический изобразительный язык искусства гобелена, вести неустанный поиск новых приемов, необычных художественно-стилистических решений, а также интересных и запоминающихся зрительных образов, раскрывающих этнографические и исторические аспекты бытия в прошлых, настоящих и будущих временах”, - подчеркивает художница. Не случайно искусство гобелена в Казахстане представляют в виде дерева, где его основанием, корнями служит богатое наследие традиционного прикладного искусства, а хорошо развитой кроной с многочисленными ветвями - уже современное искусство гобелена.



Астана