Ольга Шишанова

Послезавтра, 22 июля, на площадке перед Дворцом мира и согласия в рамках культурной программы ЭКСПО-2017 состоится казахстанская премьера симфонии №8 Густава Малера. Главный дирижер “Астана Опера”, заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев, который является одним из самых востребованных маэстро в мире, рассказал о подготовке уникального проекта под патронажем Министерства культуры и спорта РК - первого исполнения под открытым небом знаменитой “Симфонии 1000 участников”



- Алан Аскарович, ваши интерпретации музыки Густава Малера высоко ценят. А что значит для вас симфония №8?

- Я дирижировал всеми симфониями Малера, чем очень горжусь. Исполнение произведений этого композитора всегда считается знаком качества, подтверждающим высочайший уровень оркестра, поскольку их всегда очень сложно играть. Для воплощения своей идеи Густав Малер использовал не только оркестровые средства, но и два больших взрослых хора, детский хор и восемь солистов. Премьера симфонии №8 стала моментом величайшего триумфа всей его жизни. Произведение было единодушно признано как публикой, так и строгими критиками. Этим сочинением Густав Малер пытается описать весь замысел Творца, создавшего Вселенную. Поэтому исполнение восьмой симфонии, думаю, уникальное событие для всей планеты.

- Какие-то трудности были при подготовке?

- Мы создаем беспрецедентное событие: исполняем симфонию №8 на открытом воздухе. Уже сама по себе эта музыка крайне сложна для исполнения, однако слушать ее - наслаждение. Во-первых, мне нужно привести к одному знаменателю огромную армию людей, чтобы все они пели одновременно и играли синхронно. Во-вторых, в данном случае мы занимаемся филигранной работой, потому что те тонкие нюансы игры и качество исполнения, которых мы добиваемся в помещении, неизвестно, как поведут себя на огромном пространстве открытой площади. - В чем особенности такого исполнения? И насколько такой формат подходит для музыки Малера?

- Аналогов исполнения музыки этого композитора на открытом воздухе очень мало, даже, насколько мне известно, их практически нет. Поэтому восьмая симфония будет исполняться в таком формате впервые. Считаю, что выступление с серьезным классическим произведением на открытом воздухе это неплохо, тем более что сейчас весь мир ищет новые формы взаимодействия. Кроме того, классическое музыкальное искусство - это не музейный экспонат, и, если есть возможность найти какие-то интересные новые формы, отвечающие запросам слушателей, это будет замечательно.

- У вас большой международный опыт. Но 1200 музыкантов - это невероятно много. Как будете справляться?

- Я еще не сталкивался с подобной задачей, и все происходящее мне самому очень интересно. Каждая деталь требует тщательного планирования, как, например, амплитуда рук. На расстоянии около 150 метров артистам непросто будет увидеть каждый мой жест. Возможно, придется дирижировать очень широкими жестами даже тихую музыку.

- Это будет сотрудничество нескольких хоров и оркестров. Бывает ли в таких случаях соперничество между коллективами?

- Я бы не сказал, что это конкуренция, тем более у нас в Казахстане музыкальный рынок только набирает свои обороты. Мы все еще с детства очень хорошо знаем друг друга и в первую очередь являемся друзьями и коллегами. Но когда оркестры базируются в разных городах, всегда возникает интерес к тому, чем занимаются коллеги. Поэтому этот момент не выходит за рамки дружеского похлопывания по плечу и поддержки. Сейчас же мы все вместе объединились в один большой оркестр, а общая задача нас сделала еще более сплоченными.

- Какие эмоции вы испытываете? Волнуетесь?

- Конечно. Вообще, я всегда волнуюсь, даже выступая с много раз сыгранным произведением, потому что для меня главное - качество. Поскольку исполнение будет open-air, в этом есть большой элемент шоу. Но для меня это в первую очередь ответственный концерт, такая же важная симфония, как и другие симфонические произведения Густава Малера, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского. Я думаю о том, как будут сыграны ноты. Моя задача - чтобы музыканты играли синхронно, чисто и вдохновенно воплотили замысел композитора.

- Такая работа, такая подготовка отнимает много сил, времени, мыслей?

- Безусловно. Но вся моя жизнь - это подготовка. Хотелось бы, к примеру, заняться спортом. Но нет времени, или ты вынужден жертвовать сном. Больше всего времени я трачу на изучение партитуры или сопутствующую литературу. Ведь чтобы серьезно заниматься музыкой, ее нужно бесконечно любить. Иначе никак.

- Вы сейчас готовите различные оркестры к выступлению. А как готовятся коллективы, с которыми вы не имеете возможности позаниматься лично?

- Мне необходимо свести всех участников к единой концепции. Для выполнения этой нелегкой задачи я, как кочевник, летаю по всей республике от одного хора и оркестра к другому. С некоторыми из коллективов, в том числе группой из Италии, в силу расстояния могу только общаться с их руководителями, объясняя задачу. С другой стороны, у каждого музыкального состава свое прошлое и совершенно разные школы.

- Сколько времени все исполнители репетируют вместе?

- Я разделил процесс подготовки на четыре фазы: первая - ознакомительная, вторая заключается в работе над музыкальным материалом, сведении хора и оркестра в “малых” пропорциях, примерно по 150 человек. Десять дней назад все коллективы приехали в Астану, и с этого момента мы вступили в третью фазу - собирание “пазла” из отдельных фрагментов в один огромный “мегапазл”. Заключительная четвертая фаза - самая ответственная. Мы будем репетировать уже готовый продукт непосредственно на площади перед Дворцом мира и согласия.

- Поделитесь своими планами на будущее?

- В первую очередь - выспаться. Ради восьмой симфонии Малера я отменил несколько концертов и проектов за рубежом, и уже почти три месяца занимаюсь только этим проектом. Организаторы подтвердят, у меня нет ни одного выходного дня. Как только я заканчивал работу с одним оркестром и хором, и у них начинались другие проекты или небольшой отдых, я же, не теряя ни минуты, начинал работать с другим коллективом.



Автор благодарит за помощь в работе над материалом сотрудников пресс-службы театра “Астана Опера” Екатерину Романову и Асель Накупову.



Астана