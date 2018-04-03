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K-POP шагает по стране Культура

Мария Коленко
В Hard Rock Cafe Алматы в рамках масштабного тура LOOPX50 выступила популярная южнокорейская группа Violet Tree

Возникший в Южной Корее музыкальный жанр K-POP представляет из себя не только смесь хип-хопа, ритм-н-блюза, западного электропопа и танцевальной музыки, но и самостоятельную субкультуру, имеющую миллионы фанатов и последователей по всему миру. K-POP - это скорее аудиовизуальный стиль, немаловажную роль в котором играет внешний облик артиста, танцевальная часть и, собственно, сами фанаты. У каждого крупного корейского исполнителя существует фэндом. У группы Violet Tree он называется VORA - фиолетовый (violet) цвета на корейском языке, а еще это переводится как “Посмотри на меня”. Сами же музыканты считают, что название фэндома можно трактовать так - ViOlet tRee And us.

 

 

Группа Violet Tree была основана осенью 2013 года вокалистом Jiwon и басистом Seowoo. Встретившись, парни решили придумать собственное звучание за счет смешения различных музыкальных жанров, объединив электронную и рок-музыку вместе. Сперва за электронное звучание отвечал DJ, но вскоре ребята отыскали новых участников - скрипачку Hyunjin и барабанщицу Hyuna, таким образом, состав группы был окончательно сформирован. Интересное музыкальное сочетание выделяет группу на современной корейской сцене. Да и сами участники очень яркие. В апреле 2015-го Violet Tree выпустили EP Hedonism и успешно провели первый большой сольный концерт в Сеуле.
В феврале прошлого года артисты впервые выступили за рубежом, отыграв в нескольких странах СНГ. Теплый прием положительно повлиял на ребят, и они, вдохновившись, выпустили новой альбом LOOP, с которым уже колесят по странам и активно его презентуют.
Сегодня с творчеством Violet Tree знакомы фанаты корейской поп-музыки всего мира. О них уже знают в Азии и Европе, да и в Казахстане ребята не впервые. Для алматинцев, кто еще не вкусил всей прелести K-POP-культуры, появилась уникальная возможность с ней познакомиться. В Алматы для всех поклонников Violet Tree агентством Custom Events была организована большая K-POP-вечеринка, включающая в себя концерт группы, продажу постеров, браслетов, открыток, дисков и прочий мерч, за приобретение которого полагался приятный бонус - возможность попасть на автограф-сессию с группой. Или же за отдельную плату сделать снимок на моментальную камеру. Для обладателей VIP-билетов (цена которых составила 9000 тенге) трудностей с фотографиями и автографами артистов не было.
В новом туре Violet Tree сыграли весь новый альбом LOOP, неизданные песни и полюбившиеся хиты, такие как After, Earth, Phantom. Пластинка LOOP была выпущена в начале 2017 года. Перед масштабным турне в поддержку альбома Violet Tree выпустили сингл How Bad I Am, описывающий чувства после расставания, трудные времена после разрыва и принятие этого. Трек начинается с вопроса “Сколько я значил для тебя?”. И дальше - это эгоистично и плохо, но продолжается он с надеждами на то, что придет завтрашний день, и его можно будет принять так, как будто ничего и не произошло.
Что касается музыки, то некоторые музыкальные элементы похожи на предыдущие песни Violet Tree, однако они постарались привнести в новый сингл свежие краски, особенно это отчетливо слышно в хоровых партиях. Обложка сингла - работа корейской художницы Kwon Kyungyup, чьи творения регулярно показываются на выставках по всему миру и популярны в интернете. Как работы Kyungyup привлекли внимание Violet Tree, так и ей понравились их песни. В результате образовался прекрасный творческий тандем, а еще ребята стали поклонниками друг друга!
На концерте в Алматы ребята приготовили сюрприз, исполнив кавер-версию песни Blood sweet and tears своих коллег по сцене - группы BTS, а также знаменитейший хит PSY - Gangnam Style в рок-версии, приведя зал в неописуемый восторг. Счастливчики, пришедшие на вечеринку, почувствовали удивительную атмосферу самого популярного молодежного течения.
19 из 50 концертов тура южнокорейской группы Violet Tree завершены, и все зрители прошедших живых выступлений невероятно довольны. Сегодня, 20 июля, музыканты дадут концерт в Астане, а 22 июля - в Павлодаре. Затем они отправятся в города России, Беларуси, Эстонии, Латвии, Армении и Грузии. А мы вновь ждем ребят в гости!

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Просмотрено: 7096 раз Просмотров: 7096 опубликовал: Ruslan 20 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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