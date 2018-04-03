Мария Коленко

С видом на горы

Французский художник Майкл Обренович, являющийся одним из главных художников и скульпторов казахстанского павильона на выставке EXPO-2017, привез в Алматы ограниченную серию своих работ и представил их на тридцатом этаже отеля The Ritz-Carlton. С первого взгляда трудно понять, что за произвольные чернильные линии на белых бумажных холстах. Автор, находившийся продолжительное количество дней в наших краях, успел посетить несколько городов, и главная тема отражения его полотен - это горы. Майкла заворожили величественные хребты с белоснежными макушками. Так и на его холстах ты словно смотришь сквозь гору, видишь ее изнутри, а белый лист - это ее снежная вершина. Выставка получила название Elevation - Soul of Kazakhstan, что переводится как “Высота - душа Казахстана”. Художник отметил, что алматинские горы - это визитная карточка города и своей выставкой он хочет привлечь внимание людей к путешествиям и исследованиям природы Азии. Векторные линии с абстрактной подачей Майкла составили уникальный код каждой горы - Белухи, Хан Тенгри и пика Талгар. Казалось, можно достать телефон и, как картинку с QR-кодом, просканировав своеобразный рисунок Обреновича, получить всю информацию об изображаемом автором объекте. А прекрасный вид на горы, открывающийся с этажа отеля, позволил посетителям выставки посмотреть на вершины с разных ракурсов: естественного и художественного - “обреновического”. Выставка будет принимать гостей до 30 августа 2017 года.



Неизвестный Ходжа

Творчество одного из первых национальных мастеров, сумевшего внести значительный вклад в искусство Казахстана, впервые представлено на выставке “Неизвестный Ходжа Ахмет Ходжиков. 1910-1953”, открывшейся в музее искусств имени Абылхана Кастеева. В экспозицию вошло семьдесят произведений из фондов музея, а также из частных коллекций. Выставка также посвящена 80-летию со дня начала массовых политических репрессий.

Национальный мастер графики и живописец Ходжа Ахмет Ходжиков сотрудничал с различными изданиями, оформлял детские книги и театральные спектакли. Популярны и его карикатурные произведения. “В конце 1940-1950-х годов основная тема произведений художника связана с образом джайляу. Больше внимания художник начинает уделять горному пейзажу. Пастухи с собаками, пасущие отары овец, всадники на лошадях становятся источником вдохновения для создания акварелей, цвет в которых по-прежнему, несмотря на тяжелые жизненные испытания, звучит оптимистично, солнечные блики “рассыпаются” по всей поверхности листа. Кисть художника так же темпераментна, энергия и экспрессия творческого метода сохраняется. Ходжа Ахмет Ходжиков был прекрасным рисовальщиком. При создании образа - ни одной лишней линии. Сохранилось несколько рисунков одного формата, возможно, карандашные наброски будущих живописных композиций, так и не реализованных художником, в которых он ярко продемонстрировал и свое композиционное мышление, умение точными, выверенными линиями изобразить и фигуру человека, и животных, и природную среду. Судьба мастера сложилась непросто. Он рано ушел из жизни, не сумев реализовать свой дар в полной мере. Выставка впервые с такой глубиной и разнообразием представляет все аспекты творчества Ходжа Ахмета Ходжикова и способствует восстановлению памяти талантливого казахского художника-первопроходца”, - отметила куратор выставки Галина Сырлыбаева.

Все разнообразие творчество автора представлено на алматинской выставке.



Всему миру

Продолжая освещать выставки Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, представляем вашему вниманию частную экспозицию “Казахский дух”, владельцами которой являются бизнесмены из Великобритании Гэйвин Кретчмар и Альпер Акдениз. Идея рассказать миру историю Великой степи языком искусства пришла коллекционерам достаточно давно. Воплотителем мечты был избран казахстанский художник Тимур Даирбаев. Он создал двенадцать живописных полотен, на которых изображены знаковые события и великие люди страны, такие как ханы Керей и Жанибек, Касым, а также Абылай хан. Запечатлены и традиционные обряды, такие как тусаукесер, национальная игра кокпар и пышное свадебное гулянье. Для широкой публики выставка будет открыта до 30 июля 2017 года.