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Лучшие из лучших Культура

Ассаль Джан
На днях в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы Евразийский творческий союз наградил деятелей искусства РК за их достижения в развитии культуры Евразии. Несколькими днями ранее в Дипломатической академии Российской Федерации в Москве вручили награды международным деятелям.
Евразийская премия призвана создать единое мозаичное полотно, воплощающее в себе все культурное и интеллектуальное богатство величайшего из мировых континентов. И продемонстрировать единство лучших черт Евразии - многообразие традиций, пришедших из глубины веков, и современные достижения

Евразийскую премию учредил в 2013 году Евразийский творческий союз. Это некоммерческая общественная организация, основной целью которой является развитие и поддержка творческих и интеллектуальных качеств человека с учетом этнического разнообразия и человеческого единства.
С 2015 года награду присуждают не только литераторам, публицистам и исследователям в области этнокультурного процесса, но и художникам, музыкантам, скульпторам, дизайнерам, режиссерам, кинодраматургам, актерам, а также ученым, архитекторам и дизайнерам - то есть действительным создателям новых форм общечеловеческих ценностей, отраженных в сознании отдельных народов и самых ярких их представителей.
Кстати, стать участником союза может любое физическое и юридическое лицо, чья деятельность соответствует достижению цели союза. Номинанты Евразийской литературной премии автоматически становятся участниками Евразийского творческого союза.

 

 

Президент Евразийского творческого союза Карина Сарсенова вручала лауреатам памятные статуэтки, золотые и серебряные медали.

Победителями “Евразийской премии-2017” стали видные международные деятели. Среди них за вклад в развитие евразийской идеи наградили посла Республики Казахстан в Москве Имангали Тасмагамбетова. В номинации “Эпоха и люди” золото получил Евгений Петрович Бажанов. В номинации “Блеск строф” - писатель Майя Петрухина. В номинации “Смысл мироздания” - Ильшат Насыров. “В единстве культур” - Аль-Джанаби Матем Мухаммед Таха. “Сокровища прозы” - Михаил Костин. В номинации “Наука” - Александр Семенов. “Взгляд в будущее” - А. Санти. В номинации “Современные коммуникации” - Наталья Касицына. “Дизайн” - Татьяна Воронина. За особый вклад в гармонизацию жизни человека - Борис Акимов. За вклад в развитие литературы и книгоиздательского дела - Дмитрий Макаров. За вклад в развитие литературы и поддержания основ Евразии - Ник Рован. За развитие литературных традиции и создание новых остроактуальных форм - Гульсифат Шахиди. За особые достижения в сфере литературного мастерства - Султан Раев. За вклад в развитие евразийской поэзии - поэт Антон Митнев.

 

 

Также Евразийский творческий союз отметил Евразийской премией за особые достижения деятелей искусств Казахстана. За особый вклад в мировое киноискусство премией наградили выдающегося актера Асанали Ашимова. За вклад в развитие мировой литературы отметили писателя Олжаса Сулейменова. За вклад в развитие культуры Евразии премию получила Ирина Переверзева, консул Генконсульства РФ в Алматы. Арман Дуйсенов получил премию в номинации “Композиторское искусство”. “Вокал” - оперная певица Нуржамал Усембаева и Жанна Сатарова (мемориальная награда). “Фотографическое искусство” - Юрий Мечитов и Игорь Петраков. В номинации “Скульптура” отметили Эдуарда Казаряна. За актерское мастерство наградили Сергея Уфимцева и актрису драматического театра имени Лермонтова Татьяну Банченко. Доктор биологических наук, директор главного Республиканского ботанического сада Гульнара Токбергеновна и главный онколог РК Диляра Кайдарова получили награду в номинации “Наука”. “Хореография” - Эдуард Мальбеков.

 

 

В номинации “За вклад в развитие циркового искусства” награду получил Мурат Мутурганов. В номинации “Инструменталистика” - Олег Переверзев, Ержан Кулибаев и Габит Несипбаев. В номинации “Меценатство” - АО “Нурбанк” Кайрат Кудайбергенов. “Искусство телеведущего” - Алексей Шахматов и Динара Егеубаева. За вклад в развитие искусства радио - Диана Снегина и Гульбахор Хасанова. За активное развитие стилистического искусства - Ольга Бабич. “Режиссура” - Галина Пьянова, Асхат Маемиров. “Кинорежиссура” - Ахан Сатаев. За вклад в искусство сценографии - Сергей Мельцер. “Художественное мастерство” - Юрий Харченко и Максим Ведерников.

 


Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 4233 раз Просмотров: 4233 опубликовал: Ruslan 26 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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