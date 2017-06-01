Мария Коленко

Изделия hand made все популярнее у алматинских модниц. Привлекает эксклюзив. Обладать вещью в единственном экземпляре - отличная возможность выделиться. Основательница бренда by_ankostar Анна Логвинова вяжет изделия на все случаи жизни: сумки, одежду, предметы интерьера и многое другое. Как мастерица примкнула к миру вязания - в эксклюзивном интервью “НП”



- У меня обнаружили онкологию. Я лежала пластом после химиотерапии и поняла, что не могу просто так лежать, мне было скучно. Я взяла крючок, пряжу и начала вязать. Просто чтобы занять себя. И это было единственное, что могла тогда делать. Я сразу взяла трикотажную пряжу. Она мне понравилась, да и в Алматы оказалась еще не так популярна. На рынке было мало мотков, цветов, оттенков, в основном попадалась пряжа российского производства. Покупала с доставкой на дом, так как физически не могла никуда выходить. - В чем воплотилась твоя первая задумка?

- В салатовой шкатулке для украшений. Начала с них. Потом добавила какие-то элементы, ленточки, бантики, стала украшать свои изделия... А потом решила связать сумку. Первый клатч был для моей подруги - чтобы посмотреть, как ведет себя пряжа в носке. Она до сих пор ходит с этой сумочкой, и изделие в отличном состоянии!

- Сколько времени заняла первая шкатулка?

- Я вывязывала ее три дня. Постоянно распускала, заново вязала, потому что еще не знала пряжу, знакомилась с ней.

- Бытует мнение, что вязаные вещи делают те люди, которые не могут позволить себе купить их. Как ты к этому относишься?

- Не согласна. Во-первых, вязаные вещи всегда выходят дороже, чем те, что можно купить, например, кардиган, связанный на машинке. Дешевле купить кардиган, чем купить пряжу и связать. Во-вторых, на создание изделия тратишь свои силы и время. В-третьих, вещь создается индивидуально - по твоим меркам и запросам. Люди, которые так думают, не вникают в подробности.

- Каков спрос на вязаные вещи?

- Спрос есть. Сейчас в основном у меня заказывают женщины “за 30”. Им очень нравятся белые сумки. Уже сбилась со счета, какое количество сумок связала! Некоторым предлагаю другой цвет, чтобы сумка отличалась от предыдущей, другие узоры, цвета немного разбавить. Могу предложить свою идею, и, как правило, люди соглашаются.

- Но, бывает, клиенты хотят именно ту же вещь, которую они увидели в твоем портфолио. Как ты относишься к тиражированию вещей?

- Однажды заказчик увидел в интернете фото белой сумочки, которую я вязала. И мне заказали точь-в-точь такую же: чтобы и оттенок, и вязка - все совпадало. Но даже белый цвет отличается, у каждого производителя свой оттенок: белоснежный, с синевой или ближе к молочному. И по закону подлости закончилась белая пряжа нужного оттенка! Я списывалась с производителями пряжи, искала, спрашивала у многих и - ура! - удалось найти. Клиент остался доволен.

- Разъясни смысл своего бренда.

- Ankostar - это мой никнейм в интернете уже долгие годы. Я сжилась с ним. Потому и название бренда by_ankostar - изделия, связанные мной.

- Что чаще всего заказывают?

- Летом заказывали сумки. Осенью - снуды, кардиганы, свитера, платья. Вяжу не ради денег, а ради удовольствия. Но доход есть. Я наслаждаюсь этим процессом. И вдвойне приятно, когда, отдавая готовое изделие заказчику, вижу, что ему нравится.

- Насколько практичны вязаные из трикотажной пряжи предметы интерьера?

- Очень практичны. Пыль особо на них не садится. К примеру, у меня есть вязаные корзинки, они не теряют свой цвет, не выгорают, не деформируются. Их даже можно деликатно постирать в обычной стиральной машине в режиме “шелк/шерсть” при температуре 30 градусов. Они не линяют.

- Самое объемное изделие, которое ты изготовила?

- Коврик в детскую. Его очень тяжело вязать. Времени ушло не так много, поскольку вязка крупная, нитки толстые, и коврик быстро “рос”. Но его тяжело было вязать физически, тяжело перетаскивать, у меня даже руки затекали. Близкие говорили, что так я скоро стану качком!

- А кто тебя научил вязанию?

- Мама. Я с интересом наблюдала, как она вяжет, и хотелось взять нитки и, как она, непонятно рукой шевелить, а потом из этого получить что-то красивое. Крючок мне мама дала в возрасте четырех лет. Я начинала вязать косички из воздушных петель.

- Какой ты видишь перспективу?

- Я бы хотела сотрудничать с казахстанскими дизайнерами, выйти на новый уровень, расширяться, расти в своей области. Благо время и здоровье позволяют.



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