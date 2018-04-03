Ольга Шишанова

В Российском центре науки и культуры состоялся вернисаж персональной выставки молодого живописца Натальи Лигай, на котором под девизом “Душа художника” мастерица представила около 40 работ, выполненных в технике масляной живописи и графической акварели



Наталья Лигай - уроженка города Темиртау Карагандинской области - окончила архитектурно-строительный институт Евразийского национального университета имени Гумилева. И уже с 2016 года она является членом Союза художников РК. Будучи участником первой АРТ-группы современных художников Астаны KADMII QYZYL, основанной в 2015 году, выставлялась на многих международных и республиканских выставках. А еще она замечательный дизайнер. К слову, обычно художники довольно ревностно относятся к своим собратьям, но вот поздравить Наталью с открытием персональной выставки в Российский центр культуры пришел почти весь творческий бомонд столицы. Ее работы милы, внешне непритязательны, но стоит остановиться возле них, и они уводят за собой в лето и осень, на побережье моря и в городской парк. Не случайно ее произведения оценили настолько высоко, что сегодня украшают многие частные коллекции ценителей живописи в России и Казахстане, Индии и Германии, Малайзии и в других странах. Настоящий профессионал и художник, который умеет находить красоту во всем окружающем мире, Наталья Лигай провела ряд выставок в Музее современного искусства, в Союзе художников Астаны, в Президентском центре культуры, во Дворце Независимости. На вернисаже в Российском центре науки и культуры, повторим, представлено почти сорок художественных полотен - это и пейзажи Казахстана, и городские мотивы, и натюрморты, и просто цветы. Художница представляет зрителю свои работы в разных техниках исполнения, а еще живопись Натальи Лигай, по мнению ее коллег и ценителей творчества, обладает необыкновенной чувственностью. Картины наполнены нежным светом, струящимся в окружающее пространство. На полотнах словно оживают образы, несущие в себе частичку души художницы. С помощью различных техник - акварели и масла - она умело создает настроение легкости и свободы. Окружающий Наталью мир выплескивается на полотна сочными мазками, проходя через призму ее вдохновения, и возвращается к зрителю композицией, наполненной гармонией света, воздуха и тепла.

Любопытно, что почти все работы, представленные ею на вернисаже, выполнены мастерицей в технике пуантилизма, которая является одним из интереснейших и необычных направлений живописи еще с конца XIX века. Это своеобразная манера письма картин раздельными мазками правильной точечной или прямоугольной формы. Художница, нанося на холст чистые краски, рассчитывает на оптическое смешение цветов в глазу зрителя, и ей это прекрасно удается. А история этого направления восходит к французскому живописцу Жоржу-Пьеру Сера. Именно он и разработал оригинальную живописную технику письма подобными мелкими точечными мазками с включением контрастных или дополнительных цветовых оттенков, что предполагало их слияние на сетчатке глаза - то есть так, как это происходит при восприятии солнечного света и цвета в природе. В картинах пуантилистов синий цвет находится по соседству с желтым, красный - рядом с зеленым, желтый - возле синего. Цель всех этих живописных экспериментов - создание живописного аналога световоздушной среды. Если немного отойти от картины, цвета смешиваются у зрителя на сетчатке глаза, вызывая ощущения вибрирующего воздуха и изменчивого света.

Что, собственно, и получается при восприятии картин Натальи Лигай. Художница создает живое, словно колеблющееся от движения теплого воздуха пространство, в котором обобщенные силуэты никак не кажутся плоскими, а резкая грань между пространственными зонами, созданная густой тенью на переднем плане, не позволяет изображению стать обыкновенным узором на плоскости.

Такова ее картина “Полевые цветы”, которую смело можно назвать камертоном всей выставки, где желтый соседствует с фиолетовым, а красный - с зеленым, и это нисколько не создает никакого диссонанса. Нет, все, напротив, гармонично, и цветовые решения подобраны очень и очень умело.

А вот на некоторых других ее картинах мозаика точечных мазков приобретает энергию, отличную от замедленного ритма живописного изображения “Полевых цветов”, которые неспешно рассказывают свою историю. Мазки в них то сближены, то чуть удалены друг от друга, создавая эффект цветовой массы, которая словно рождается на глазах у зрителя. И такие ее картины просто завораживают своей красотой и необыкновенностью. Так, техника пуантилизма помогает создать яркие, контрастные и очень красивые работы, привлекающие своей необычностью и - самое интересное - сопровождающиеся надписями из священных текстов или стихотворными цитатами. Что также является одной из творческих особенностей художницы:



На лепестках цветов написано посланье

Такою тонкою изысканною вязью.

Читаю текст, и слов благоуханье

Мне сердце оплетает светлой бязью.

Письмо отправила цветочная богиня,

Его доставил нежнокрылый эльф.





Астана