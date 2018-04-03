Ольга Шишанова

Выставка “В поисках Шамбалы: шедевры нью-йоркского Музея Николая Рериха”, открытая в Национальном музее РК, закончила свое поистине триумфальное шествие, оказавшись очень созвучной культурной инициативе Казахстана и пройдя, по словам организаторов, “значительную часть своего Шелкового пути именно здесь”



Научная деятельность, художественные наблюдения, этнографические работы семьи Рерихов и сегодня, как оказалось, очень важны для обмена миротворческими культурными идеями. И как раз эти объединяющие миротворческие идеи представили на выставке под знаменем мира, отличительной особенностью которой стал пакт Рериха по защите культурных и исторических ценностей. На его белом полотнище красный знак: три круга, объединенные одной окружностью. Это древний и присущий разным народам символ единства в многообразии. Трактовать его можно как объединение времен, стран и народов в единой истории человечества или прошлые, настоящие и будущие достижения людей в едином круге культуры.

Знамя мира подняли в космос казахстанский космонавт Талгат Мусабаев, тот же символ триединства заключен в логотипе ЭКСПО-2017. “Ветерок” - как три отдельные лопасти, работающие как единое целое, чтобы принять и использовать мощь энергии земли и космоса на общее благо. А сам Николай Рерих до сих пор известен всему миру своей твердой верой в фундаментальную роль культурного развития в достижении мира на планете, посвятив большую часть своего творчества поиску духовной правды и красоты. Мастер был убежден в том, что те, кто работает в области искусства и культуры, обязаны стремиться к миру и прогрессу. Интересно, что при описании этой выставки часто использовалось слово “впервые”. Так, впервые выставка “В поисках Шамбалы: шедевры нью-йоркского Музея Николая Рериха” оказалась показана за пределами США, и первой страной, где она представлена, стал Казахстан. Впервые именно произведения Николая и Святослава Рерихов начали обмен художественными выставками на музейном уровне между США и Казахстаном, впервые подлинники картин Рерихов выставлялись в Астане, хотя ранее картины Международного центра Рерихов из Москвы неоднократно экспонировались в Алматы и даже в других городах республики.

История же самого Музея Н. Рериха в Нью-Йорке, старейшего в мире центра, представляющего живопись мастера, возвращает к событиям, произошедшим 100 лет назад.

Обе революции 1917 года в России тогда решительно вмешались в жизнь и судьбу художника. Николаю Константиновичу было 42 года, и он уже 10 лет являлся директором Императорского общества поощрения художеств. Выставки его картин с успехом проходят в Вене, Праге, Мюнхене, Берлине. Им созданы декорации и костюмы для спектакля “Снегурочка” в Париже, он избран академиком Академии художеств, председателем общества “Мир искусства”.

Любопытно, что февральскую революцию Николай Константинович принял с воодушевлением, участвовал в комиссии по охране произведений искусства, которую на тот момент возглавил Максим Горький, и даже составил проект свободной народной академии на базе школы “Общества поощрения художеств”. Однако когда он стал получать сообщения о грабежах и погромах во дворцах и музеях, то едва ли не впал в разочарование. “Неужели нам придется спасаться от своих? Свои, свои, откуда у вас эта безмерная дикость? Откуда восстание против знания? Откуда стремление равнения по убожеству и невежеству, тяготение к грабежу и насилию?” - эти строки написал уже в октябре 1917 года. А следом пришел еще один переворот...

На выставке этот период представлен картиной “Град умерший”, написанной в 1918 году и подтверждающей, как опасно, когда разрушаются культурные сокровища, отвергаются духовные основы, когда замирает жизнь сердца. Не случайно Рерих утверждал, что все кризисы времени имеют в основе “кризис потухших сердец”.

Вскоре в Лондоне, в 1920 году, Рерих создает два декоративных панно - “Песнь водопада” и “Песнь утра”, также представленные на выставке. Это своего рода пленительные видения Индии, образы которой художник давно лелеял в душе.

Затем последовало приглашение из Америки в течение трех лет провести выставки в 28 американских штатах. Таких предложений еще не получал ни один русский художник. Для экспонирования представили почти сто работ мастера, написанных в разные годы, и только за первый день экспозицию посетили более 10 тысяч человек. Среди присутствующих было множество известных людей, в том числе индийский поэт Рабиндранат Тагор. Все это оказалось очень кстати, потому что после Первой мировой войны, когда люди были растеряны и подавлены неопределенностью будущего, а картины Рериха оказывали на зрителей неожиданное и сильное воздействие. Вот как описывает свои впечатления от выставки Зинаида Фосдик, будущий первый и на долгие годы бессменный директор Музея Рериха в Нью-Йорке: “Я стояла перед полотнами сверхчеловеческой красоты и покоя, которые только великий мастер сродни Леонардо да Винчи мог задумать и воплотить в красках. Я стояла лицом к лицу с Бесконечностью... Мой до того момента замкнутый мир уступал место другому - миру неземной красоты и мудрости”.

В 1923 году художником создается знаменитая серия горных пейзажей. В работах этой серии Николай Константинович запечатлел величественные Гималаи, ледники Каракорума, каменистые уступы Тибетского нагорья, горные озера и бурные реки. Во многих картинах вниманию зрителя представили горные монастыри, храмы, высеченные в скалах на большой высоте, как своего рода живописные страницы путевого дневника, где реальные гималайские пейзажи наполнены духовным опытом. Горы представлялись вечным, неиссякаемым источником, который облагораживает и возвышает душу, устремляет людей к подвигу, вводит их в мир прекрасного. Об этом преодолении картины: “Спешащий” - о гонце, несущем важную весть, “Скрижали Завета” - о молитве, высекаемой на камне для помощи путникам, и “Падма Самбхава”, рассказывающая о великом буддийском святом. Всего же великим образам святых и подвижников, являющихся “истинным украшением планеты”, мастер посвятил 19 картин серии “Знамена Востока”.

Но нашел ли Рерих то, что искал? Когда смотришь на его портрет кисти Святослава, младшего сына Рерихов, то, наверное, можно ответить, что да, нашел. В этом портрете - выражение спокойной мудрости и внутренней силы. Взгляд художника сосредоточен, мысль его напряжена. За спиной мастера - воспетые им Гималаи, “хранители древних тайн”, рядом - древнее изваяние Гуга Чохана, прославленного героя Азии, легенда о котором - одна из самых великих и древних поэм народов Азии, которой заслушивался еще Чингисхан...



Астана