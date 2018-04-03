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На гребне волны Культура

Ассаль Джан
На днях известная писательница и поэтесса Карина Сарсенова вернулась из Первопрестольной. Автор популярных сборников поэзии и прозы, успешный продюсер, который не нуждается в представлении, рассказала нашему корреспонденту о насыщенной поездке, своих новаторских идеях и новых проектах

- Карина, каждый год вы презентуете в Москве новые творческие проекты. Но этот год особенно плодотворный. Чем ознаменовались московские “каникулы”?
- Нас встречали с особенной теплотой и радостью! Московский дом национальностей, книжный магазин “Молодая гвардия”, Литературная гостиная в рамках ММКВЯ, Дипломатическая академия МИД РФ... Презентации новых книг, концерты артистов нашего продюсерского центра, проведение четвертой церемонии награждения международной премией “Евразийская премия за особые достижения”.

 

 

- В Москве вышли в свет три ваши новые книги, одна из которых уже появилась на книжных прилавках нашего города. Расскажите, пожалуйста, о новых творениях.
- Да, в этом году вышли в свет сразу три книги. Особенное значение я придаю поэтическому сборнику “Двойная сплошная”. То, что это моя десятая книга стихотворений, не так интересно, как факт первого для меня объединения двух авторов под одной обложкой.
Антон Митнев - поэт необыкновенной одаренности. Глубина его метафор, многогранность образов, актуальность тем завораживает и придает новую осмысленность взгляду на жизнь. Московские критики дали высокую оценку нашему сборнику, удачной взаимной дополняемости наших произведений. Объединенные стихотворения позволяют читателю лучше понять и принять эмоциональное и смысловое содержание строк. Также в сборник включены тексты на песни для мюзиклов нашего театра “Триумff”.
“Цена страха” - это мистический триллер, на основе сюжета которого в ноябре поставят новый мюзикл. Скрипичную партию пропишет маэстро Марат Бисенгалиев. Музыка рождена прекрасным композитором Галымжаном Берекешевым. Блестящий актерский состав мюзикла вдохновляет - заслуженный артист Казахстана Сергей Уфимцев, Игорь Личадеев, Антон Митнев, который, кстати, является художественным руководителем театра и режиссирует наши постановки.
В книге и мюзикле рассказывается об отношениях человека с Всевышним, с собственной душой в переломные моменты жизненного пути. Как добро может обернуться злом. Насколько мы обманываем самих себя. Как распознать верное решение, есть ли свет в конце тоннеля.
“Фантастические войны” - в этой увлекательной для любого возраста книге собраны пьесы-рассказы для новых мюзиклов. Все они станут премьерами этого года. Фьюжн из жанров развлекает, но неизменно затрагивает важные для каждого из нас темы. Жизнь и смерть. Добро и зло. Любовь и предательство.
Фантастика космологическая, боевое фэнтези, эротическая комедия... Книга заставляет смеяться или грустить, но не оставляет равнодушным никого!
- Карина, ваш талант многогранен. На ХХХ Московской международной книжной выставке-ярмарке вас наградили Международной премией имени Валентина Пикуля. Чем привлекла тема исторических портретов российских государственных деятелей и военачальников?
- О нет, я создаю психологические портреты известных исторических личностей! Будучи профессиональным психологом, я исследую биографии великих людей и по их зафиксированным современниками эмоциональным реакциям и поступкам составляю представление о темпераменте, качествах характера, психологическим проблемам.
Очень интересная работа! Через время я принимаю уроки эффективности у выдающихся деятелей человечества! И применяю полученный опыт в создание образов для книг и сцены, для улучшения собственной жизни.
- Мне посчастливилось побывать на необычной презентации вкусной поэзии - вашего нового сборника “Двойная сплошная”, которая прошла в “Греческой таверне”. В каком формате прошла презентация этого же сборника в Москве?
- Форматы разные - и традиционные встречи на ММКВЯ, на площадке литературной гостиной (живой диалог с читателем). И концерт в Московском доме национальностей. И творческий вечер в крупном книжном магазине Москвы “Молодая гвардии”.
- Насыщенная осень вашего творчества уже ознаменовалась презентацией совместного поэтического проекта с поэтом Антоном Митневым. В конце сентября мы увидели мюзикл “Желать нельзя отказывать”. Какие еще творческие идеи найдут воплощение в этом году?
- 20 октября состоится презентация сборника “Двойная сплошная” в виде объединения поэзии и скульптуры “Магия шумеров”. Известная ясновидящая и скульптор Галина Щербакова создала завораживающие керамические скульптуры, раскрывающие тайны великих шумеров, вдохновившись стихами из сборника... Поэзия как проводник образов и знаний сквозь призму веков.
28 октября состоится показ коллекции одежды мужской и женской линии от Михаила Краветца, созданной им на наши с Антоном стихи из сборника, а также на картины, нарисованные художником-сюрреалистом Юрием Зобаком на наши стихотворения! Показ пройдет в 20.00 в Гостином дворе Москвы.
В ноябре состоится фотовыставка “Магия фотослова”. Знаменитые артисты предстанут в образах и сценах, замерших в мгновение, раскрывающих те или иные сюжеты и смыслы поэтических строк из сборника “Двойная сплошная”.
8 декабря в театре “Жас Сахна” представляем литературно-музыкальный вечер с участием именитых актеров театра и кино. Сергей Уфимцев, Антон Митнев и другие, засекреченные пока звезды кино и театральной сцены. Авторские песни в исполнении заслуженного артиста страны Сергея Уфимцева на мои и его стихотворения в том числе!
- Как вам удается заряжать своей энергией других людей, объединять в одном гармоничном союзе разные сферы искусства? Как, например, моду и поэзию, живопись и литературное творчество...
- Наверное, так себя проявляет моя потребность творить и созидать нечто действительно новое. Я вижу точки соприкосновения любых видов искусства. Нахожу единомышленников. И воплощаю идею в реальность! Очень важна поддержка соратников по делу. Вместе, обмениваясь идеями и опытом, мы отсекаем лишнее и наполняем сутью, то есть идеей, вылепленные из музыки слова, ткани, глину, любой материал - физические формы.
- Ваша телепередача уже давно завоевала популярность среди зрителей. Выступите ли вы еще и автором новой телеидеи?
- Есть в планах несколько новых передач, но они находятся на стадии разработки, так что пока говорить о них рано.
- Расскажите, пожалуйста, о предстоящей Неделе моды в Москве, где вы выступили автором идеи совместно с Михаилом Краветцем.
- О, это будет уникальный в своем роде проект! Мы не нашли ему аналогов. Еще никто не создавал целую коллекцию женских и мужских образов и аксессуаров на стихи и картины под эти стихотворения! Михаил Краветц - ярчайшая звезда на небосклоне казахстанской и российской моды! Мы с ним, а также с художником Юрием Зобаком и поэтом Антоном Митневым оседлали гребень единой творческой волны! В каждом платье, пиджаке или жилете Михаил отразил свое впечатление от прочитанных им моих стихотворений или Митнева. И запечатлел в принтах фрагменты полных света картин Зобака. Поэзия, которой живет душа, теперь украшает и согревает ее материальное воплощение! Приходите на показ и вы увидите, как поэзия становится модной!
- Ваши творческие планы, которые всегда воплощаются в жизнь, - экстраординарны. Какие новые идеи увидят свет в этом и новом году?
- В новом году мы планируем открыть сцену нашего театра авторского мюзикла “Триумff”! И радовать зрителей от уже полюбившихся им постановок и премьер!
А 8 марта приглашаем всех в театр “Жас Сахна” на литературно- музыкальный вечер Карины Сарсеновой и заслуженной артистки Казахстана Нины Жмеренецкой!

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Просмотрено: 4520 раз Просмотров: 4520 опубликовал: Ruslan 5 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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