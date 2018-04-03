Ольга Шишанова

Недавно прошедшая выставка “Астана ЭКСПО-2017” не только активизировала экономические и политические контакты Казахстана, но и способствовала взаимодействию республики и ее жителей с другими странами в области культурных взаимоотношений. Одним из таких государств стала Австрия, Чрезвычайный и Полномочный Посол которой Герхард Сайллер любезно ответил на наши вопросы

- Господин посол, где, по вашему мнению, история смыкается с искусством? Каковы их точки соприкосновения?

- Хороший вопрос. Например, картину Ганса Гольбейна-младшего “Послы” можно рассматривать и как историю, и как искусство, которые переплетаются между собой в этом произведении. Я, кстати, читал книгу на эту тему, где рассматривается и миссия послов, и различная историческая атрибутика в картине, и вместе с тем - мастерство художника. То есть я бы сказал, что здесь искусство поясняет историю таким образом.

- А какие памятники искусства в Австрии наиболее полно отражают историю?

- Это и парк Шенбрунн, и центральная улица в Вене, на которой расположено очень много памятников старинной архитектуры, особенно конца XIX века, множество скульптурных изображений. Мне нравятся картины Густава Климта, работы австрийских художников, что создавали свои произведения после Второй мировой войны, творя в русле фантастического реализма. Эта художественная школа была популярна в 60-е годы прошлого столетия. Кстати, в этом году в Австрии отмечают еще и 300 лет со дня рождения императрицы Марии-Терезии, при которой происходило серьезное развитие различных видов искусств - XVIII век был очень богат на культурные проявления.

- Что вы можете сказать о памятниках искусства на территории Казахстана, тех, что хранятся в музеях, галереях?

- Я в Национальном музее РК видел экспозицию из музея золота, в частности Золотого человека и предметы его эпохи. Мне нравится археология. Был в исторических местах недалеко от Алматы, посещал Туркестан, окрестности Шымкента, история этих городов меня очень впечатляет. Тем более что, как историк, я много работал по XIII веку, изучая, по большей части, то, что мне очень было любопытно в период правления Чингисхана, путешествия Марко Поло по Средней Азии, в том числе по территории сегодняшнего Казахстана. Очень интересна и история правления Темирлана, особенно в контексте истории древней восточной культуры.

- Возможно ли, по вашему мнению, расширить культурный взаимообмен историческими артефактами между Австрией и Казахстаном?

- Думаю, такие проекты вполне возможны, причем напрямую именно между музеями, потому что в мире искусства именно так и происходят взаимовыгодные обмены предметами искусства, культуры, артефактами. Из Казахстана можно привезти в Австрию Золотого человека - это будет очень интересно и познавательно. Из Австрии - картины старых мастеров. К слову, в Вене есть музей Леопольда, который содержит в запасниках более половины всех картин в мире Эгона Шиле, наставником в живописи которого был сам Густав Климт. В задумках есть проект сделать культурный взаимообмен между этим музеем и одним из казахстанских учреждений культуры. Хотя такие выставки - это всегда сложно в организационных моментах: транспорт, страховка, гарантийные обязательства. С другой стороны, если казахстанская сторона будет заинтересована, то почему бы и нет, тем более что в обмен можно представить в Австрии экспонаты, характеризующие историю Казахстана.

- А какие культурные мероприятия из Австрии во время прохождения ЭКСПО-2017 вызвали наиболее сильный интерес со стороны гостей выставки?

- Любопытно, что наибольший ажиотаж вызвало посещение павильона Австрии одним из известных казахстанских альпинистов, а вот культурные мероприятия были интересны уже потом. Тем не менее мы со своей стороны провели много концертов, танцевальных номеров прямо на улице “street dance”, я бы сказал, что во время ЭКСПО почти ни один вечер не проходил без культурного мероприятия. Вот так и мы провели большой концерт, посвященный такому музыкальному направлению, как джаз, когда из Австрии приехали музыканты, собравшие тысячную публику. На площадке одного из ресторанов Астаны мы сделали также и модный показ известных австрийских дизайнеров, который затем на другой день прошел уже в Алматы. Надеюсь, что все это и в дальнейшем будет стимулировать многие контакты между нашими двумя странами в области культуры и искусства.



Астана