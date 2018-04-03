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Под небом Северной Пальмиры Культура

Ольга Шишанова
Ему бы на сцене Большого театра выступать с такими-то вокальными данными, хотя и на Дворцовой площади он замечательно смотрится - можно услышать с любого ее уголка. Невероятная харизма, сильный, глубокий голос - это музыкальная легенда современного Петербурга Константин Колмаков, который любезно нашел время среди плотного графика своих выступлений и согласился на интервью для “НП”. Нашу с ним встречу мы оговорили заранее, но в этот день пошел по-осеннему питерский дождь, что странным образом лишь подчеркнуло камерную атмосферу общения в небольшом петербургском кафе и откровенность моего собеседника

 


- Константин Сергеевич, в вашей жизни было несколько направлений приложения своих способностей. В итоге осталась музыка. Она не помешала ни спорту, ни психологии?
- Помешала. Еще в школе. Был выбор между каратэ и музыкой, в котором победила музыка.
- Теперь вы жалеете об этом?
- Нет. Когда я переехал в Петербург, через какое-то время все равно вернулся к каратэ, но, прозанимавшись этим видом спорта два года, умудрился получить травму и... все. Теперь каратэ не будет. Вообще.
- А откуда ваше увлечение психологией? Дань времени, самому себе или...
- Я не сказал бы, что сильно увлекаюсь этим, просто это то, что мне нравится. Отсюда мои возможные репосты в социальных сетях на тему.
- Не пробовали провести аналогию между музыкой и психологией? Никогда не было желания разобрать музыку с точки зрения того же дедушки Фрейда, например?
- Нет. Потому что, повторю, психология - это не то направление, которое меня сильно интересует, я лишь иногда читаю статьи по психологии.
- А что вас на самом деле интересует достаточно сильно?
- Музыка.
- От которой вы тем не менее слегка подустали?
- Это всего лишь издержки производства. Лето было непростым, и я действительно сильно устал - слишком много концертов, порой приходилось давать несколько выступлений в день. В этом была как необходимость, так и, естественно, желание. Но расписание в этом году выдалось плотным, и, поскольку на Дворцовой площади по очереди играют четыре музыканта, мы делим время выступлений.
- Когда у вас выходной, какими чаще всего бывают ваши планы?
- Просто поспать. Может, что-то почитать. Это здорово расслабляет.
- Что вам близко в литературе?
- Ничего особенно конкретного. Сейчас вот читаю Довлатова “Ремесло”, это больше его биографическая книга.
- В таком случае, какая музыкальная мелодия, песня отражает ваш внутренний мир?
- Нечто классическое, спокойное. Причем для себя я дома ничего не исполняю, мне вполне хватает Дворцовой площади, где я трачу практически все свои силы, выкладываясь по полной программе.
- На чем чаще всего основывается выбор репертуара?
- Полагаю, основа всего этого - группы “Кино”, “Наутилус Помпилиус”. В то же время как у них, так и у других, им подобных, в репертуаре есть песни, которые мне вроде бы нравится слушать, но вот исполнять я их не хочу. Более того, бывает порой так, что вот приехал я на Дворцовую, постоял пять минут и уехал обратно домой. Могу не играть вообще.
- Чем бывает продиктована такая внезапность?
- Бывает, что нет настроения. Я очень сильно зависим от этого, и потому на мое состояние влияет практически все, что меня окружает на тот или иной момент. Плюс ко всему, наверное, мне не помешало бы хоть иногда высыпаться.
- А что влияет на ваше настроение во время выступлений?
- Меня выбивают из колеи танцующие подвыпившие личности, выкрикивающие прямо во время исполнения той или иной песни свои требования в отношении музыкальных предпочтений, что должны быть исполнены мною, по их мнению, немедленно. Они очень сильно портят настроение, и я стараюсь это дело пресекать на корню.
- Чего вы достойны, по вашему мнению, в этой жизни?
- Сложный вопрос. Но, если честно, я просто не думал об этом. Разве только не вижу смысла что-то планировать - не все планы в этой жизни можно реализовать.
- К чему вы идете?
- На самом деле хотелось бы стать достаточно известным исполнителем. Хотя бы. Пусть не автором - потому что я ничего своего на публику не пишу. В стол пишу редко - стихи, музыка, может быть, тоже найдется, если поискать, но немного. Если говорить об искусстве вообще, то помню свои какие-то рисунки в школе, во времена студенчества, а сейчас, чтобы вот прямо писать картины, такого нет. А вот меня уже пытались изобразить, причем весьма, по моему мнению, реалистично.
- Константин Сергеевич, каким вы себя видите со стороны?
- Я, знаете ли, достаточно закрытая личность, по большей части весь в себе, что-то постоянно думаю, мало говорю, и мне, если честно, комфортнее быть одному, чем “в людях”. Да, я выступаю перед большим количеством народа, но после этого люблю где-нибудь отдыхать подальше от шума и людской суеты.
- Музыка помогает? Каковы ваши музыкальные предпочтения?
- Рок. Но для общего развития слушаю самую разнообразную.
- Однако для вас образование в консерватории имеет гораздо большее значение, чем даже вокальные данные?
- Понимаете, есть просто природные данные, то, что в человеке заложено, а в консерватории над развитием этих данных работают педагоги, которые точно знают, как это сделать, направляя природный талант в нужное русло. Сам человек, без помощи знающих специалистов, по моему мнению, развить это в себе не сможет. У меня тоже, несмотря на довольно приличное музыкальное образование, есть куда расти, к чему стремиться.

Санкт-Петербург - Астана

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Просмотрено: 5424 раз Просмотров: 5424 опубликовал: Ruslan 10 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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