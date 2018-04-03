Мария Коленко

Совсем скоро алматинцы увидят новый мистический мюзикл по роману Карины Сарсеновой “Цена страха”, в котором примет участие заслуженный деятель Республики Казахстан, актер театра имени Лермонтова Сергей Анатольевич Уфимцев. О предстоящей роли, работе актера, и о многом другом - в эксклюзивном интервью “НП”



- Расскажите, как вы пришли в профессию. - Я всегда смеюсь на эту тему и говорю: “Шел - зашел”. А в принципе, так оно и произошло. Я вообще не собирался быть актером, не входило в планы: до этого кем только ни работал: сторожем, грузчиком, кочегаром, профессиональным водителем, вторым помощником капитана, рулевым мотористом. В общем, много чего перебрал в своей жизни, где только себя ни искал, в каких профессиях. А потом, в 1984 году, у меня произошел переломный момент. Я сменил место жительства, уехал в Иркутск жить и познакомился там с актрисой драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Она мне и посоветовала попробовать. Я поступил в Иркутское театральное училище имени Тимирязева. Там я отучился четыре года, поехал, поработал в Смоленске, а в 1989 году попал в Алма-Ату. Сперва - в русский ТЮЗ, поработал там четыре месяца и ушел. После поработал немного в студии Павла Штифмана и уже в начале 90-го года пришел служить в театр имени Лермонтова. Правда, в 1997 году уезжал в Нижний Новгород, там полгода поработал и вернулся. Есть такая пословица “В одну реку дважды не войдешь”. Я как бы опроверг все эти расхожие вещи. Вернулся обратно и работаю до сих пор.

- Вы пишете стихи. Как давно и о чем они?

- Я их пописываю. Все мы начинаем в глубокой юности. В зрелом возрасте - уже кардинально другие стихи. Просто-напросто надо знать технику написания стихов: ямб, хорей, амфибрахий и так далее. И каждым стилем надо уметь владеть. Можно, конечно, и смешивать.

- Прошла информация, что в скором времени в театре “Жас Сахна” состоится совместный с Кариной Сарсеновой творческий вечер. Что ждет зрителей?

- Сейчас все в работе. Мы хотим выпустить пластинку на мои стихи и на стихи Карины Сарсеновой. Будут мои стихи, моя музыка и четыре композиции - стихи Карины Сарсеновой, которые я кладу на свою музыку. Объем - восемь композиций на пластинке. А 6 декабря в театре “Жас Сахна” должен пройти концерт. Там буду участвовать не только я, но и другие ребята. Я буду петь свои песни, скорее всего, в первом отделении. Написал связки между песнями в стихотворной форме, буду чередовать свои и Карины Сарсеновой стихи. Подключим режиссера, который должен все это построить. Этим займется Антон Митнев. Сейчас все сыровато, в разработке. Надо положить на музыку еще одно стихотворение Карины Сарсеновой. Все обрабатывается. Я скинул композитору на аранжировку песни.

- Как вы пишете музыку?

- По наитию. Я не люблю программы. Прочту, допустим, стихотворение, и где-то возникает какая-то мелодика. Написаны стихи, у них же существует своя мелодика, и, соответственно, эта мелодика вызывает у меня музыкальные образы.

- Вы говорили, что записывали свою музыку на пластинки, но не для продажи, а для себя и друзей. А было ли желание создать коммерческий продукт?

- Нет, не возникало. Я не считаю себя профессиональным композитором, поэтом, чтобы как-то переходить на коммерческие рельсы. Это мое хобби. Если я что-то пишу, то делаю это, когда возникает вдохновение. А оно, бывает, не возникает и годами. Бывает, на полгода пришло вдохновение - исписываешь салфетки и все, что попадется под руку. Друзьям и тем, кто только заинтересован, - да. А ходить и говорить: “Вот я записал пластинку, послушай, оцени, потом скажешь, что и как”. Я так не делаю. Друзьям нравится мое творчество.

- Стало известно, что вы примете участие в новом мюзикле “Цена страха” по произведению Карины Сарсеновой. Ваш герой - кто он?

- Мюзикл философского, эзотерического характера. Я играю персонажа Вневремение - он эфемерный, скажем, откуда-то оттуда взятый и воплотившийся здесь, на земле. И он дает какие-то направления другим персонажам, которые участвуют в этом спектакле. Интересный персонаж, что-то наподобие ангела или черта. Гремучая смесь.

- Недавно вы стали лауреатом Евразийской премии. Расскажите, как проходило награждение и ваши впечатления о нем.

- Это смешная история с моим награждением. Самое интересное, да, мне позвонили, сказали, к которому часу подъехать в Российское консульство, где проходило награждение. Я уже подумал, что надеть, надо более-менее выглядеть. И в обед заглядываю “ВКонтакт” посмотреть свой репертуар театральный и обнаруживаю, что в этот день играю спектакль. Я чуть было его не пропустил. Таким образом, я не попал в консульство.

- Но ведь награждение состоялось?

- Да. Карина Сарсенова предложила вручить мне награду прямо на сцене после спектакля. И это произошло после спектакля “Пигмалион” 1 октября. Никто из моих коллег не знал об этом. Все очень обрадовались. Спасибо, что все произошло с такой помпой и триумфом, чего, в принципе, я не люблю, но отказываться не стал. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе.

- От какой роли вы бы точно отказались и не стали играть ни за какие деньги?

- Я, наоборот, берусь даже не за свое. С этими вещами работать интереснее. Это называется сопротивление материала. Интересно открыть в себе какие-то краски, качества, не присущие даже близко моему характеру. Я не отказываюсь. Мне интересно открывать какие-то новые грани своей личности. А то дают: вот твое амплуа - герой-любовник, грубо говоря, и кроме этого героя-любовника, ты никого не играешь, потому что люди боятся давать другую роль, характер иной, ты ее не потянешь. А актер, я считаю, должен быть разноплановым. Он должен уметь сыграть все. Не зря его называют актером с большой буквы. Вот таких актеров я люблю и уважаю.

- Как вы считаете, нужно ли актеру профессиональное образование? Или же достаточно иметь талант?

- Есть дарования, но образование необходимо. Таланты есть, но надо дать этому таланту фундамент, я имею в виду технику. Она обязательна. Без нее никуда. Приходили ребята без образования, довольно-таки талантливые. Но, допустим, когда я учился, была даже такая мелочь - бегая по сцене, нельзя топать. А здесь пришел талантливый мальчик, не получивший образование, и стал топать на сцене, как лошадь. Уже видно, что человек не огранен, не оформлен. По ходу, конечно, если кто и попадает без образования, правда, редко, он учится, обращая внимание на нюансы, как те или иные люди работают, присматривается, перенимает и растет, так сказать, с коллективом. - Что бы вы посоветовали начинающим актерам?

- Трудиться, работать, повышать мастерство.

- Три главных качества, которыми, на ваш взгляд, должен обладать актер.

- Во-первых, талант - это самое главное. Затем этические нормы должны присутствовать. А то говорят: “Неважно, какой он человек, главное - талантлив”. Я так не считаю. Он должен быть еще и человеком с большой буквы - это второе качество. А третье качество - это трудолюбие.

- Карина Сарсенова пишет много произведений в жанрах фантастики, мистики. Насколько вам близки эти темы?

- Я сам занимался в свое время эзотерикой, увлекаюсь восточной философией. Жанр мистики мне близок.