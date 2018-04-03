Ольга Шишанова

В Южно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина прошел вечер памяти публициста и филолога, дипломата Назира Торекулова. Своим мнением о человеке, именем которого в Казахстане названы улицы и школы, с “НП” поделился известный тюрколог, писатель Сарсенбек Сахабат



Назир Торекулов - выдающаяся личность, но, к сожалению, о нем мало кто знает из казахстанцев, даже социологические опросы показали, что никто из опрашиваемых не смог ответить, кто он такой и что полезного для своей страны сделал. Писатель Сарсенбек Сахабат, который несколько лет назад посвятил Торекулову монографию, признался, что собирать материал для книги ему также пришлось по крупицам. “У меня было очень мало информации и сведений о Назире Торекулове, пришлось подключать даже других ученых, коллег, и они помогли мне с материалами из Ташкентского архива”.

Вот лишь некоторые сведения о нем. Назир Торекулов родился в казахской семье торговца хлопком в городе Коканде. По другой версии - в селе Кандоз, что близ Туркестана. В древнем Коканде даже сохранилось медресе, где в течение трех лет он обучался грамоте, потом, в 1916 году, окончил российский экономический университет. После армии, в 20-х годах, работал редактором нескольких изданий. Спустя пару лет он попал в состав президиума Всесоюзной научной ассоциации востоковедения, где занимался проблемой латинизации тюркских письменностей. И уже в начале 30-х годов Торекулов был назначен послом в Саудовскую Аравию, что не уберегло его, а скорее послужило дополнительным фактом для того, чтобы попасть под молох сталинских репрессий, став жертвой беззакония. Он погиб во времена репрессий, но остался навсегда в душах людей, за счастье которых посвятил свою жизнь, пройдя до конца дорогу, уготованную ему судьбой.

А все начиналось в декабре 1918 года, когда в Коканде стала издаваться газета “Халк сузи” (“Народная газета”). В создании этого органа революционной печати Турекулов принимал самое активное участие, почти в каждом номере выходили его публицистические статьи. И уже тогда к его мнению прислушивались, считая неординарным представителем блестящей плеяды казахской интеллигенции начала XX века. Яркая, многогранная звезда первой величины - он являл собой предмет национальной гордости, еще при жизни заслужив всенародную любовь. Но в ноябре 1937 года по надуманному обвинению в пантюрксистской агитации ему вынесли приговор, и в тот же день его расстреляли. С тех пор его имя боялись произнести вслух, и это привело к тому, что сегодня, к сожалению, мало кто знает об этом творческом человеке. Не случайно, а чтобы всколыхнуть память о нем, сегодня в его честь, а в нынешнем году исполняется 125 лет со дня рождения Торекулова, в республике проводятся конференции и симпозиумы, заседания общественных советов и культурные часы в школах. И это, по мнению Сарсенбека Сахабата, говорит о том, что “имя блестящего сына казахского народа Назира Торекулова победило все надуманные преграды, обретая мощь изо дня в день”. “Я считаю, что политическая деятельность и богатое творческое наследие Торекулова всячески достойны такого почета и всенародной любви”, - подчеркивает тюрколог.

Тем более, по его словам, невозможно давать современникам ни указание на какую-либо оценку, ни просто повествовать - каждый должен прийти сам к пониманию и осознанию происходящего, вынести свое собственное суждение. И тут в помощь - архивные материалы, которые спустя столько лет оказались освобождены от грифа “совершенно секретно”, став достоянием и истинной находкой для научных и художественных летописцев.

И еще один момент. Назира Торекулова помнят и чтут как одного из первых руководителей советского Туркестана, блестящего дипломата-международника, как журналиста, как ученого-лингвиста, но мало кто знает, что Назир Тюрякулович был прекрасным рисовальщиком и даже поэтом. Великолепному знатоку Востока в свое время удалась политическая карьера, пик которой пришелся на 1920-1922 годы. Вместе с тем исходя из событий начала 20-х годов с очень сложными, послереволюционными проблемами, о которых, не зная обстановки того времени, нельзя судить с вершины нынешних дней, так же, как и о жизни туркестанских народов бывшей царской империи. Такой же неоднозначной была и жизнь Назира Торекулова, который для новой власти являлся не просто сведущим, а очень нужным человеком - он был своим и для местных жителей, и для власти. Но главное - он всегда оставался патриотом своего края, своего народа.

Назира Торекулова помнят и чтут как одного из первых руководителей советского Туркестана, блестящего дипломата-международника, как журналиста, как ученого-лингвиста, но мало кто знает, что Назир Тюрякулович был прекрасным рисовальщиком и даже поэтом.



Астана