Мария Коленко

“Гитары томной переливы”

Такое название получил музыкальный вернисаж, который состоялся октябрьским вечером в стенах Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева. Студенты Казахской академии искусств имени Жургенова Асан и Зауре Нарбутаевы исполнили произведения испанских, русских и казахских композиторов, включая Jipsy King, дуэт “Родриго и Габриэла”, Сергея Руднева, Нургисы Тлендиева и многих других. К слову, гитара впервые была солирующим инструментом на музыкальном вернисаже музея. “Самые ранние сохранившиеся свидетельства о струнных инструментах с резонирующим корпусом и шейкой, предках современной гитары, относятся ко II тысячелетию до н. э. Изображения киннора (шумеро-вавилонский струнный инструмент, упоминается в Библии) найдены на глиняных барельефах при археологических раскопках в Месопотамии. В Древнем Египте и Индии также встречались похожие инструменты: набла, нефер, цитра в Египте, вина и ситар в Индии. Также к древним струнным инструментам относится и домбра, во время раскопок древнего Хорезма нашли терракотовые статуэтки музыкантов, играющих на щипковых инструментах. По мере распространения гитары из Средней Азии через Грецию в Западную Европу слово “гитара” претерпевало изменения: “кифара” в Древней Греции, латинское cithara, guitarra в Испании, chitarra в Италии, guitare во Франции, guitar в Англии и, наконец, “гитара” в России. Впервые название “гитара” появилось в европейской средневековой литературе в XIII веке”, - поделилась историческими сведениями ведущая вечера Клара Исабаева.

Близнецы Асан и Зауре Нарбутаевы с семи лет начали заниматься музыкой. Они учились в Алматинском музыкальном колледже имени Чайковского, а после поступили в академию искусств имени Жургенова. Нарбутаевы являются лауреатами и участниками республиканских и международных конкурсов, таких как “Кубок пятерых”, “Голос будущего”, “Незабываемая Россия” и других.



Стоп! Снято!

На киностудии “Казахфильм” имени Шакена Айманова завершились съемки полнометражного художественного исторического фильма под названием “Балуан Шолак”. Режиссер фильма - Нургельди Садыгулов, он дебютирует в полнометражном художественном кино. Сейчас фильм находится в монтажно-тонировочном периоде, проходят заключительные работы по производству фильма. “Сейчас я завершил монтаж фильма. Монтаж - это рождение фильма в третий и в последний раз. На самом деле на монтаж я потратил много времени, так как сняли большое количество добротного материала. Последний вариант монтажа мы покажем экспертному совету “Казахфильма”. И после утверждения мы приступим к работе по комьютерной графике, цветокоррекции и озвучиванию”, - сказал режиссер Нургельди Садыгулов.

Историческая кинолента, снятая по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет о нелегкой судьбе легендарного борца, певца и композитора Балуана Шолака. “Если учесть, что наши съемки в основном проходили на натуре, то я скажу: самый гениальный актер - это природа. Несмотря на дождь, буран, съемки в Кокшетау прошли как мы задумали. Вся съемочная группа работала как один организм, благодаря чему мы смогли получить качественные кадры. Сейчас, когда я завершил монтаж, я пришел к тому, что нужен эпилог к фильму. Я думаю, что эпилог лучше расскроет мой замысел”, - поделился режиссер.

Основная часть съемок проходила в Алматинской области в поселках Жаланаш и Кеген, где в массовых сценах картины задействовали более трехсот человек. Также съемки прошли в городе Павлодаре и в курортной зоне Бурабай.

Под восходящим солнцем

В этом году Казахстан и Япония отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Страны продолжают плодотворно развивать сотрудничество по разным направлениям. А Центральный государственный музей Республики Казахстан на протяжении более 10 лет активно сотрудничает с посольством Японии. В Алматы в стенах музея развернулся настоящий японский уголок. Фестиваль культуры Страны восходящего солнца собрал около трех тысяч человек. Гости мероприятия смогли познакомиться с культурными ценностями, обычаями, традициями и современными видами искусств, а также музыкой, танцами, кухней и новейшими технологиями Японии. Программа включала в себя показ японских боевых искусств, выступление группы барабанщиков “Ооэдодайко”, японские танцы “Есакой Соран”. Жители и гости города также смогли принять участие в мастер-классах по искусству “Сумиэ” (рисование тушью), оригами, исекатагами (японское ремесло изготовления бумажных трафаретов для окраски текстиля), каллиграфии и других. Родители вместе с детьми оттачивали мастерство в написании иероглифов, а также учились правильно разливать чай, побывали на настоящей церемонии японского чаепития и готовили традиционные японские блюда.