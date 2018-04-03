Ольга Шишанова

В Музее Библиотеки Первого Президента РК открылась персональная выставка члена Союза художников Казахстана Адилгали Баяндина. Более 50 работ мира романтического номадизма, объединенных девизом “Глазами художника”, мастер представил на суд своего зрителя. Это живописные полотна “Батыр” и “Охотник”, “Аламан байга” и “Каракум”, а также множество акварелей



- Адилгали, какова предыстория вашего художественного творчества?

- Я окончил культпросветучилище в Актюбинске, где учился на художника-оформителя. Нас обучали различным технологиям, но мне больше всего в процессе учебы понравилась живопись. Именно с того времени я стал мечтать о том, чтобы стать профессиональным художником, приступив к постепенному осваиванию азов этого вида творчества. И уже мои первые работы, как отзывались о них критики, оказались неплохи. А ведь у меня не было никакой художественной подготовки до поступления в училище, я почти не владел такими техниками, как акварель, гуашь, в то время как мои сокурсники, практически половина из них, были выпускниками художественного лицея. Но когда я начал работать, быстро догнал и даже перегнал их по степени мастерства. - Как это произошло?

- Студенты, как я успел заметить, не просто постигают азы профессии, а учатся друг у друга. И мне очень повезло, что я попал в одну группу с теми, у кого уже было представление о творческой составляющей, кто имел за плечами художественный лицей. Потом я ушел в армию, после которой все-таки окончил училище, и не просто так, а с красным дипломом. И, если честно, я даже сам не подозревал о том, что смогу, что получится. Тем более что у меня были две четверки - по черчению и фотоделу. Почему-то мне не удавались прямые линии, тогда как фотодело я решил все же подтянуть. Даже специально купил фотоаппарат “Зенит”, по тем временам это был один из самых замечательных зеркальных аппаратов. Вот только теория у меня была пока слабовата. Но главное - я получил все-таки красный диплом, и этому событию радовался вместе со мной весь мой родной аул.

- Что было дальше?

- Так получилось, что я практически перестал одно время писать картины. У меня сложились непростые семейные обстоятельства, я остался в ауле почти на 15 лет и работал в технике живописи очень редко. Правда, в художественных конкурсах, которые проводились в Актюбинске в то время, старался участвовать все равно.

- Как шел процесс подготовки к нынешней выставке?

- Обычно зритель приходит на вернисаж и видит уже готовые произведения - картину, скульптуру, графические зарисовки. Но он не наблюдает, не знает процесса, как это все создавалось. У меня здесь представлено более полусотни работ, из которых львиная доля - наброски и эскизы, которые я решил взять с собой. Они уже сами по себе история и имеют право на то, чтобы быть представленными зрителю. Ведь обычно художники их теряют. У меня самого было, наверное, несколько сотен подобных этюдов, которые я не помню - где они сейчас, какова их судьба. Но сегодняшние я оформил в паспарту, в рамки, и увидел, что это очень даже неплохие работы. - Каковы их сюжеты?

- У меня очень много этюдов, на которых изображены верблюды и тазы, кони и батыры. Откуда я так хорошо знаю их пластику, расшифровывается просто - рядом со мной живет сосед, который держит несколько тазы, и я с них делаю карандашные, акварельные зарисовки. Другой держит коней - я иду к нему и тоже рисую его животных с натуры. А вот что касается верблюда, это для меня космическое животное. Он вызывает у меня трепет прошлых веков, что идет из глубины столетий, сродни эпохе динозавров.

Делал я и иллюстрации к “Кобланды батыру”, всего 10 работ. Сегодня они размещены в одноименной книге. Напечатали их и в журнале “Аныз Адам”. Есть у меня также одна из любимых серий “Алуа-алуа”, это своеобразные воспоминания о детстве.

- Как у вас происходит выбор красок для того или иного произведения?

- Я очень люблю экспериментировать с красками, и ближе всего мне было масло, до акварели, которой я работаю уже на протяжении двух лет. Должен сказать, что это очень сочные краски, даже аристократические. Ведь масло можно переделать, а акварель переписыванию не поддается. Все мои зарисовки ею так и созданы - без поправок, без карандаша и с помощью только одной кисти. Именно в эти моменты акварель проявляет свой живой характер, особенно в любимой мною технике “по-мокрому”. И еще - я не выкидываю палитру, также потом находя ей применение. Иногда по полдня провожу перед ней, но, если улавливаются ритм, тональность, значит, что-то в ней есть, и я нахожу этому “что-то” свое применение, свое воплощение. - Адилгали, расскажите о ваших дальнейших творческих планах.

- Сегодняшняя моя выставка - это подготовка к большим работам в будущем. Нечто вроде зарисовок к нескольким темам, что уже рождаются в голове. Они совершенно разные - это темы аула, родной истории, городские пейзажи Астаны. Надеюсь, что все получится.



Астана