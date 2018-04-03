Мария Коленко

В этом году страна отмечает 120 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова. О творчестве писателя, переходе на латиницу и важности изучения языков рассказал руководитель управления по развитию языков, архивов и документации города Алматы, кандидат филологических наук Мамай Каниевич Ахетов



- Какое влияние оказало на вас творчество Мухтара Ауэзова?

- Я написал исследование под названием “Последний гений, рожденный в юрте”, посвященное Мухтару Ауэзову - одному из последних гениев кочевой цивилизации. До сих пор мы продолжаем проводить исследования и хотим погрузиться в самую глубь его творчества. Но с каждым годом - когда меняются ценности, меняется весь мир, появилось множество электронных приспособлений - мы все больше ощущаем нехватку времени. Идет осознание, что то, что он делал, то, что он творил, - можно сказать, это вечно. Когда изучаешь его творчество, интересуешься его жизнью, ты уже как бы прикасаешься к вечности. Мухтар Ауэзов родился в глуши в конце XIX века. В девять лет не стало его отца. Каждые последующие три года он терял самых близких ему людей - дядю, маму, дедушку... Не достигнув и совершеннолетия, Мухтар Ауэзов остался сиротой. Следующий этап жизни - вступление в ряды Коммунистической партии в 1919 году. И через три года его исключили за нарушение партийной дисциплины. Мне стало интересно, что такого мог сделать Мухтар Ауэзов, чтобы его исключили? В архивных документах я нашел следующую информацию: в то время был голод. Если основная помощь шла в центральные, городские районы, то в отдаленные пастбища никогда не доставляли продукты питания и бытовые товары. А Мухтар Ауэзов вместе с Жусипбеком Аймаутовым помогали нуждающимся кочевникам, находящимся за чертой оседлой жизни. И за это его исключили. После, вплоть до 1961 года, у Мухтара Ауэзова была возможность вступить в партию, но он не стал. Ауэзов обзавелся семьей, у него было девять детей от разных браков. Из них до взрослого возраста дожили только четверо. Остальные умерли от голода и болезней. В сентябре 1930 года его арестовали. Когда люди на воле умирали от голода, он год и семь месяцев сидел в тюрьме. Перенести все это и творить в таких условиях - я считаю, это за гранью человеческих возможностей.

Я являюсь одним из участников выпуска 50-томного академического издания Мухтара Ауэзова - и считаю его одним из главных памятников не только литературы, но и казахской культуры. Это достояние народа, государства. Через сотни лет, когда люди будут о чем-либо спорить, они будут искать ответы в книгах Ауэзова. Лейла Мухтаровна Ауэзова начинала 50-томник, и планировалось выпустить его на 100-летие писателя. Изданием занимались выдающиеся ученые - доктор филологических наук Бакытжан Майтанов, кандидат филологических наук Талатбек Акимулы, доктор филологических наук Турсын Журтбаев, ученый Рафат Абдигулов, сын выдающегося актера Калибека Куанышбаева - Андабек Куанышбаев, академик НАН РК Сеит Каскабасов, внук Ауэзова - Диар Кунаев, Ермек Ханкей и другие.

Реальную оценку академическому изданию дал покойный Герольд Карлович Бельгер, который не умеет врать. Он в своем дневнике пишет: “Если на том свете у меня будут спрашивать, что я сделал в этом мире, я отвечу, что я прочитал пятидесятитомник М.Ауэзова. Я уверен, что Творец мне простит мои прегрешения”.

- Вы занимаетесь развитием языков. Несколько слов о государственной программе в этой сфере. Какие подходы вы используете? Что внедряете?

- Государственную программу триединства языков. У нас в обществе уже есть понятие “солидарность”, известна роль государственного языка - ему отведено место в Конституции. Одни ученые утверждают, что в мире существует более 7000 языков. Другие считают, что и вовсе - 8000. Третьи уверены, что часть из них - говоры, а на самом деле есть только 2500 языков. Из них около 118 языков имеют государственный статус. Среди них - казахский язык. В этом плане в стране несколько лет ведется политика не ущемлять по языку - это главная наша языковая политика, которая определена главой государства. Сегодня граждане разных национальностей уже знают государственный язык. Сейчас мы работаем по Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. У нас ежегодно проводятся мероприятия по развитию языков. Например, конкурсы среди знающих три языка, есть конкурс среди молодежи, знающей русский язык, дни славянской письменности, проводим Пушкинские чтения. На казахском языке также проходит множество мероприятий. Есть конкурс среди госслужащих “Государственный язык - мой язык”. Мы выявляем районных победителей, далее отправляем их соревноваться на городском, а затем и республиканском уровне. Мы - управление по развитию языков, не языка. По Конституции определена роль каждого языка. У нас многонациональная страна, и у каждой нации есть родной язык.

Также наше управление занимается вопросами визуальной информации: это дорожные указатели, таблички с названиями улиц, вывески с названиями обьектов и реклама разного рода. Если бывают нарушения, ошибки - сразу реагируем, исправляем, консультируем.

Еще одно направление - это вопрос ономастики. За последние годы территория города увеличилась на 36,4 тысячи гектара. 27 населенных пунктов на этих территориях вошли в состав города. Соответственно, выросло количество повторяющихся названий улиц. Наше управление ведет работу по регулированию наименований улиц, микрорайонов.

Последние 20 лет я занимаюсь изучением казахского ораторского искусства и риторики, которые связаны с прошлым и настоящим. Ораторов обычно у нас называли “шешен”, а судей местного значения - “би”. Одним из главных критериев назначения судьями было ораторское мастерство. В советское время “би” считались эксплуататорами. Подтекст этих слов не совпадал с партийной идеологией и их исключили из научного оборота. В начале ХХ века этим вопросом занимался Ахмет Байтурсынов. Он разделил казахскую ораторскую речь на политическую, академическую, социально-бытовую, судебную и проповедь, которые были приняты в мировой риторике. Но в 30-е годы вместе с А. Байтурсыновым репрессировали и его научные труды. А с тех пор казахское ораторское искусство считали фольклором и только связывали с далеким прошлым. Интересный факт: 21 января 1947 года ЦК ККП(б) издает постановление “О грубейшей политической ошибке в работе Иститута языка и литературы Академии наук Казахской ССР”, которое непосредственно касается ораторского искусства.

Сегодня проводятся новые исследования ораторского искусства, пересматриваются теоретические моменты. В связи с получением статуса государственного языка появился спрос на ораторов, говорящих на казахском. Ораторское искусство сейчас очень актуально. - Переход на латиницу - одна из самых обсуждаемых тем последнего времени. В чем плюсы и минусы?

- К переходу на латиницу мы шли очень обдуманно. Имеем возможность анализировать практику перехода тюркоязычных народов - таких, как узбеки или азербайджанцы. Есть разные нюансы, особенности тех или иных языков, в последнее время они уточняются, дорабатываются учеными. Я за то, чтобы вопросами алфавита занимались профессионалы-филологи, которые могут учитывать весь спектр проблем. Как только мы определимся с алфавитом, перевести книги на латиницу не составит особого труда. Переход на латиницу - это требование времени. Представить сегодня нашу жизнь без гаджетов и компьютеров сложно. На кириллице в казахском алфавите 42 буквы - это слишком много, хотя мы с детства привыкли. Этап перехода на латиницу был у нас и в 40-е годы. Я вспоминаю рукописи Мухтара Ауэзова, которые он писал на латинице, я видел их своими глазами, читал. Он писал и арабскими буквами, и на латинице, и на кириллице.

- Как донести до детей важность изучения иностранных языков?

- Знание языков в современном мире - это благо, это конкурентоспособность, коммуникативность. А творить и жить на своем родном языке, я считаю - это счастье. У Мухтара Ауэзова спрашивали: “Почему вы не пишете на русском? Вы же всю жизнь учились на русском языке и лучше владеете им, чем многие”. “Чтобы написать произведение, надо видеть сны на этом языке. А я вижу сны на казахском”, - отвечал Ауэзов.

Во всем мире в развитие этой индустрии вкладываются большие средства. Лучшие актеры Голливуда принимают участие в озвучивании героев мультфильмов - это неспроста. Перегружать ребенка “умными книгами”, изучением языков не стоит. Очень важна языковая среда. На мой взгляд, для детей дошкольного возраста лучшее изучение языков посредством качественных анимационных фильмов.

Несколько лет назад мы с братьями-аниматорами Артуром и Игорем Краус выпустили серии анимационных фильмов на казахском языке и раздавали всем детским садам города. Это приключения Алдара Косе, казахские народные сказки и эпосы. Многие отечественные телеканалы показывали эти фильмы. До сих пор эти произведения имеют большой спрос в интернете.