Ольга Шишанова

Астану с гастролями посетил Буинский театр сатиры и юмора из Татарстана, режиссер которого - заслуженный артист Татарстана Раиль Садриев любезно ответил на вопросы “НП” накануне премьеры на площадке ГАРД имени Горького



- Раиль Ильдарович, что является главным в вашей творческой жизни?

- На сегодня это однозначно театр. У меня не математическое, или, как говорят сейчас, экономическое мышление. Вовсе нет. Я предпочитаю ориентироваться на слова Омара Хайяма, который спрашивал: вот накопишь ты богатства больше всех, а что потом? А потом приходит “потом”. И я полагаю, что в промежутке между своим приходом и уходом человек должен выполнить свою миссию. Что касается меня, я прихожу к выводу, что это театральная площадка и аудитория, публика.

- Как вы оказались в Казахстане?

- Дело в том, что ни один российский театр, если не будет государственной поддержки, не сможет гастролировать, в том числе и по Казахстану. Причина в экономической составляющей, которая в этом вопросе говорит не в пользу театральных учреждений. Плюс неизвестный зритель, который, по большому счету, не воспитан на твоих спектаклях. Поэтому у нас этот приезд - как разведка боем. Мы открываем новые пространства, встречаемся со своими сородичами, играем спектакли на родном языке. Не скажу, что с первого раза к нам приходит полный зал, но зато на третий день это бывает точно. И вот сейчас мы, вернувшись, будем изучать ваш спрос и наше предложение, чтобы выйти на руководство театрами для дальнейших гастролей. Ведь ездим же мы на фестивали, в регионах театры поддерживаем, как, например, в нашем городке, где всего 20 тысяч жителей. - По пути гастролировали?

- По пути в Астану мы проехали больше шести тысяч километров. Мы начали свои гастроли с Волгограда, потом уехали в Калмыкию - нас хотели видеть в Элисте, оттуда - в Астрахань. И уже потом - в Казахстан. Для нас эта поездка оказалось очень познавательной - степи, огромные расстояния между городами, ведь у нас на родине через каждые два-три километра - населенный пункт. А тут сначала Уральск, потом Актюбинск, Кустанай, Кокчетав. Три дня в Караганде, оттуда - в Темиртау и в Шахтинск, и, наконец, Астана. Не забыты Экибастуз и Павлодар, Семипалатинск, откуда марш-броском в 1200 километров до Петропавловска. Как итог - точно так же до Оренбурга на два дня, затем Стерлитамак, что в Башкирии, Удмуртия, Набережные Челны, откуда мы уже возвращаемся домой и открываем у себя очередной театральный сезон.

- Расскажите о спектаклях, которые вы привезли в Астану?

- Это две постановки - детский кукольный спектакль “Доктор Айболит” и подростковый “За розовым туманом”, который создан в рамках профилактики наркомании. Для взрослых - два вечерних спектакля: музыкальная комедия “Женихи” на татарском языке с синхронным переводом на русский и комедийная постановка “Вызывали”. Именно с ними, с таким багажом, наша труппа в составе 18 человек в течение нескольких дней должна выступить в столице Казахстана.

- Что вы думаете по поводу встречающегося вам зрителя?

- Знаете, Казахстан - это такая страна, где я уже давно, и пока еще не скучаю по дому. Здесь очень добрые люди, таких же мы встречали разве что в Белоруссии. Они мне напоминают в хорошем смысле советских людей, а Казахстан вообще отличается своей культурой на постсоветском пространстве, я бы сказал. Поэтому я решил для себя, что сюда нужно приезжать ежегодно, показывать казахстанцам наши спектакли, обогащать наше общение - с казахским, русским, татарским зрителем. К слову, очень много казахстанских театров приезжает со своими гастрольными спектаклями в Татарстан. Например, в конце ноября карагандинский театр имени Станиславского по пути на театральный фестиваль в Йошкар-Олу заедет к нам со своими постановками детских спектаклей и бессмертным гоголевским “Ревизором”.

- По вашему мнению, что дает такое международное сотрудничество?

- Оно очень важно и нужно, причем всем - и театралам, и зрителю, и артистам. Ведь в наше интерактивное время самое дефицитное - это близкий контакт, как в каратэ, буквально глаза в глаза, с живым собеседником, а не с голограммой. Даже скайп, где ты видишь того, с кем общаешься, не дает той близости, как если бы ты попил чаю с собеседником, заодно и поговорил с ним по душам. Мы живем в очень беспокойное время, когда даже родители с детьми видятся все реже и реже, что уж говорить о других категориях - друзьях, знакомых. Тогда как театр в этом плане - все-таки живое искусство, ты заходишь в зал, расслабляешься, оставляешь свои проблемы за порогом и окунаешься совсем в другое пространство.



Астана