Ольга Шишанова

В Национальном музее РК совместно с посольством Мексики открылась выставка известного мексиканского художника Роджера фон Гунтена “Эдем”, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Мексиканскими Соединенными Штатами. На выставке представили 20 живописных полотен, созданных художником в разные периоды его творчества



Роджер фон Гунтен является одним из основателей общества художников La Ruptura, что в переводе значит “разрыв”. Оно возникло в 60-х годах ХХ века и известно впоследствии как “поколение разрыва”. Художники группы отрицали догматические и формальные традиции послевоенной живописи. Они обращались к мировым тенденциям в искусстве, тем самым оказав влияние на переходный период мексиканского искусства от модернизма к постмодернизму.

Сам Роджер фон Гунтен родился в Цюрихе в 1933 году. В 1957-м художник уехал в Мексику. С момента прибытия он очаровывается первозданной буйной природой этой страны и глубоко проникается культурой древних цивилизаций - ацтеков, майя, других племен индейцев, а также национальной культурой страны. Палитра художника расцвела сочными красками тропической зелени, лазурного моря, солнца и песка. Он словно окунается в особый мир образов и создает живописные полотна, наполненные мифологией, идиллической эротикой, иронией и играми воображения. Считается, что Роджер фон Гунтен создал свой живописный язык, выраженный насыщенными хроматическими цветами и отличающийся специфическими пластическими контурами. Произведения художника широко представлены сегодня как в Мексике, так и за ее пределами. К слову, за свою жизнь Роджер умудрился провести более 200 выставок в различных странах, среди которых Швейцария и Испания, Франция и Англия, США и Канада, Индонезия, Япония и Грузия.

Нынешняя выставка также приехала прямиком из Тбилиси, где ее выставляли в рамках 25-летия установления дипотношений Грузии с Мексикой. Теперь с этой же миссией картины экспонируются в Казахстане.

Работы мастера, что собраны на нынешнем вернисаже, выполнены на разных носителях. Таким образом, получается, что все они своего рода визуальное путешествие через призму взгляда и постановочных привычек художника. Повторим, что исполненные им работы отличаются экспрессионизмом и неформализмом, которые своим первым импульсным подходом и его темой напоминают комиксы. Даже больше - его творения представляют собой протест, выраженный в ярких цветах и изобретенных им творческих контурах. А еще его работы обнаруживают в себе контекст, соответствующий его собственному дискурсу в Тепоцтлан - место, где его исследование окружено обильным зеленым и присутствовало в его творчестве постоянно как гимн существованию, как реальное отражение его собственных устремлений, как духовное освобождение от своего иконографического мира, основанное на союзе бытия с фауной и растительностью. Но главное, которое переводится в фантастическое представление об этом гармоническом сосуществовании, что позволяет мастеру сформировать магически-образный мир. И где каждая часть сама по себе является парадоксом постмодернистского знания, изображение поставляет контент, а зритель прибегает к памяти, чтобы облегчить пластическую реконструкцию этого изображения. Можно даже сказать, что работы Роджера фон Гунтена - это воссоздание художественной литературы через другую фантастику, другой взгляд, чей оригинальный рассказ концептуализирован новым чтением зрительских симпатий. Не случайно эта простая, но очень разнообразная по тематике живопись художника развивалась в наиболее цветущих районах Мексики. То есть таким образом можно отследить более четкие, оригинальные и зачастую изысканные формы, чем в той же академической живописи. Да и вообще, по мнению арт-критиков, говорить об искусстве фон Гунтена - это значит говорить о чудесных формах и красках. Разнообразие народного искусства Мексики, пестрая орнаментика, изящество и фантазия, широкая тематика - от жизнерадостных до мрачных сюжетов, от тонкого юмора до самого глубокого сарказма - делают его одним из самых важных эстетических выражений современного искусства. Вот и Роджер выступает как стихийное проявление потребности общества в изяществе и красоте, существовавшей на протяжении всей истории. Потому-то представленные на выставке его произведения не являются историческими, они сделаны относительно недавно, хотя их прототипы пришли из глубины веков. Их можно встретить на любом рынке или ярмарке, потому что вся Мексика - это огромная и неисчерпаемая мастерская народных художников: индейцев, метисов и т.д.

Поэтому изделия мексиканского народного творчества чрезвычайно разнообразны как с точки зрения техники выполнения, так и их назначения: шерстяные и хлопчатобумажные ткани, керамика и игрушки, изделия из стекла, лаки, серебряные изделия, разноцветные фигурки из воска, резьба по дереву, среди которой особое место занимают деревянные маски. А еще это вырезки из бумаги, игрушки, сделанные из картона, сахара и тряпок, цветные циновки с характерными для каждой области узорами и расцветкой, кожаные изделия. Ведь богатство и бесконечная новизна народного искусства всегда были и продолжают оставаться неисчерпаемым источником для всех остальных видов современного искусства. О чем и рассказывают картины Роджера фон Гунтена.



Астана