Ольга Шишанова

Государственный академический русский театр драмы имени Горького открывает свой 117-й театральный сезон премьерным спектаклем А.С. Пушкина “Евгений Онегин” в постановке режиссера Юрия Квятковского. А еще новый сезон ознаменует бенефис главного режиссера театра Бекпулата Парманова



Новый, 117-й театральный сезон сотрудники столичного театра приурочили к празднованию 20-летия столицы. В этот период коллектив планирует несколько премьерных постановок, таких как “Братья Карамазовы” Ф. Достоевского, “Лекарь поневоле” Ж. Мольера, “Маленький принц” А. Экзюпери, а для самых маленьких готовят две новые сказки, одну из которых, по ежегодной традиции, представят на суд самых строгих, юных театралов в период новогодних каникул. Не изменится и традиция проведения благотворительных утренников для детей из социально уязвимых слоев населения. Заданная тема этого года - как уже говорилось, юбилей столицы - отразилась в запланированных выставках, творческих встречах и декадах.

Если же вспомнить о прошедшем сезоне, то он оказался богат и плодотворен как на премьеры, так и на победы в различных конкурсах и фестивалях, в том числе международных. За весь 116-й сезон коллектив выпустил семь значительных в театральной среде постановок. Это легенда “Аманат”, сказка “Приключения Незнайки и его друзей”, комедия “Смешные деньги”, мистерия “Манкурт. Вечный раб”, романтическая феерия “Ассоль”, драма “Анна Каренина” и сцены из романа “Евгений Онегин”. Благодаря этому театральная труппа имела возможность поработать с режиссерами из разных стран - Таджикистана и России, Якутии и Литвы. Во всех спектаклях отметили талантливых актеров театра. В Белоруссии наградили Полину Харламову за лучшую женскую роль, сыгранную в спектакле А. Яблонской “Язычники”. Коллектив получил специальный диплом в Санкт-Петербурге. Известные театральные критики дали высокую оценку артистам и на фестивалях, прошедших в столице Казахстана. Актриса Светлана Фортуна стала победителем в номинации “Лучшая женская роль” за созданный ею образ Анны Карениной в одноименном спектакле. Отметили творческую деятельность и главного художника театра Каната Максутова, признанного лучшим художником-сценографом. К 25-летию независимости РК юбилейной медалью наградили директора театра Еркина Касенова, актрису Нину Дроботову, заведующую радиоцехом Надежду Шевченко и главного администратора Татьяну Шульженко.

Отдельного внимания заслуживает совместный казахстанско-итальянский проект - спектакль “Быть Леонардо да Винчи: невозможное интервью”, поставленный в период проведения международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” на территории выставочного комплекса в павильоне Италии. В этом проекте совместной постановки задействовали актера театра Максима Ященко и итальянского актера, режиссера Массимильяно Флори. И, наконец, хотелось бы отметить и предстоящий 117-й сезон, в котором одним из главных событий обещает стать юбилей заслуженного артиста РК, профессора Ташкентского театрального института, главного режиссера столичного русского театра Бекпулата Парманова. Начнется он завтра демонстрацией спектакля “Смешанные чувства”, который является режиссерской работой Парманова. Кстати, эта постановка стала лауреатом Международного театрального фестиваля в белорусском Гомеле. Бекпулат Парманов

Что касается самого Бекпулата Саттаровича, то этот очень скромный и замечательный человек, талантливый режиссер в свое время окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За четверть века, с 1992 года, осуществил более 150 постановок спектаклей по различным произведениям мировой, современной, национальной и детской литературы в самых разных театрах СНГ. С 2009 года Бекпулат Парманов - главный режиссер ГАРДТ имени Горького. И здесь, за время работы в столичной драме, он также поставил много замечательных спектаклей самых разнообразных жанров. Это и музыкально-поэтические композиции в рамках госпрограммы против наркотиков “Это мой выбор!”, “Крик” и “Пропасть”, это и романтический фарс “America for Russia подарила пароход”, ироническая драма “Валентинов день” Ивана Вырыпаева, мелодрама “Дикарь, третье слово” Касона, “Смешанные чувства” Баэра, “Гнездо воробья” Агулянского, “Очень простая история” Ладо, “Примадонны” Людвига, “Аманат” (по мотивам казахского героического эпоса “Алпамыс”). Предельной эмоциональностью и тонкой режиссерской философией отличаются детские спектакли Бекпулата Саттаровича. Например, “Дикий” по произведению Синикевича, “Дюймовочка” Андерсена, “Слоненок” Киплинга и “Волшебные слова” Бартенева.

Сегодня Бекпулат Парманов имеет звание заслуженного артиста РК, является обладателем Гран-при шести международных театральных фестивалей мира, лауреатом премии Союза молодежи Казахстана. С 1983 года и по сегодняшний день его более 20 раз отмечали как “Лучшего режиссера” спектаклей, он лауреат многих международных театральных фестивалей, награжден золотой медалью “Бірлік” АНК за вклад в развитие театрального искусства Казахстана. А еще - бессменный член Союза театральных деятелей РК и член художественного совета.

Автор благодарит за помощь в работе над материалом сотрудника пресс-службы ГАРДТ имени Горького Алибека Абдилова.



Астана