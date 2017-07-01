Мария Коленко

Герои о жертвах

В пятнадцатую годовщину теракта в Театре на Дубровке в Москве алматинский ARTиШОК на новой, открывшейся недавно собственной Большой сцене представил спектакль по пьесе немецкого драматурга Торстена Бухштайнера “Норд-Ост”. Сделанный в жанре журналистского расследования, спектакль описывает хронику трагедии в Театре на Дубровке 23 октября 2002 года в Москве. Эта постановка - переплетение документальных кадров, интервью героев, чьи истории более чем совпадают с реальными событиями. Тема терроризма, войны в спектакле “Норд-Ост” раскрывается с человеческой стороны, в которой нет ни правых, ни виноватых, ни победителей, ни проигравших. Три главные героини - шахидка, заложница и врач скорой помощи - рассказывают свои истории, оставляя открытый финал для зрителей. Показы “Норд-Оста” в Алматы состоялись 23 и 24 октября. А вчера, 25 октября, ARTиШОК отправился во Францию, в город Лион, на один из крупнейших фестивалей документального театра Sensinterdit, чтобы представить этот спектакль французскому зрителю.



Дыхание степи

В Казахстане запустили новый проект Dalamedia - музыкальную школу и студию по обучению игры на национальных инструментах, при которой открыт специализированный класс для людей с ограниченными возможностями. Проект получил название “Дыхание степи. Возрождение казахской музыки”. Его цель - привлечение и приобщение широкого круга населения к шедеврам народного, классического и современного музыкального искусства. Dalatunes - единственный ресурс, не имеющий аналогов в Казнете, который содержит развлекательный и образовательный разделы: историю казахской музыки, биографии казахстанских композиторов, наиболее популярные произведения отечественной музыки и литературы, а также ноты и аккорды в цифровом формате и в виде видеоуроков (гитара, домбра, кобыз). Стоит отметить, что тут исключительно казахстанский контент. В целях развития группа единомышленников создала музыкальную студию и школу Dalamedia, где любой желающий может научиться играть на национальном инструменте вживую. Своими силами оборудовали классы, отремонтировали помещение и создали базу репетиторов, среди которых есть слепой парень по имени Руслан. По его инициативе в Dalamedia открыт бесплатный экспериментальный класс для людей с ограниченными возможностями. Сегодня школе не хватает нескольких музыкальных инструментов для обучения желающих. Благодаря краудфандинговой платформе Start-time.kz организован официальный сбор средств на недостающие инструменты. Сумма для сбора небольшая - всего 413 000 тенге для приобретения трех инструментов: двух кобызов разных видов и одного жетiгена.

Любая сумма вклада важна для организаторов, и они будут благодарны поддержке. Qiwi-кошелек 8 705 7667700 (в комментарии укажите ФИО и название проекта), сделайте фото чека и отправьте на этот же номер.



Коротышки в Цветочном городе

В ТЮЗе имени Наталии Сац - премьера нового спектакля в постановке заслуженного артиста Республики Таджикистан Султана Усманова по мотивам сказки Николая Носова “Незнайка и его друзья”.

На самом деле было интересно, насколько органично будут выглядеть на сцене взрослые актеры театра, играя коротышек? Благодаря профессиональному режиссерскому взгляду Султана Усманова, работе декораторов и художника по костюмам артисты ТЮЗа, исполнившие роли маленьких жителей сказочного Цветочного города, приступом “гигантизма” не страдали.

Роль главного коротышки Незнайки в постановке исполнил лауреат премии “Сахнагер-2017” в номинации “Умiт” Никита Коньшин. В Знайку перевоплотился Александр Красников, а главным приятелем Незнайки Гунькой стал Галым Тобжанов. Сцена с якобы оторвавшимся куском солнца, упавшим с неба и ударившим Незнайку по голове (по версии самого же персонажа), дала отсылку к реальным новостям о приближающемся к нашей планете метеорите со всевозможными вытекающими - запугиванием, паникой и недопониманием, что же будет дальше.

Понравилась идея отобразить характеризирующие персонажей детали в костюмах, например, вопросительные знаки на штанах Незнайки, “говорящие” головные уборы Винтика (Андрей Пасаженников) и Шпунтика (Сабит Толеканулы), каркас, символизирующий полноту коротышей Пончика (Александр Шитов) и Сиропчика (Игорь Ермашов). Световое решение в финале спектакля с дискошаром и тысячами мыльных пузырей, появившихся на сцене, - самый волшебный момент спектакля. Юные зрители и их родители были рады попасть в сказку, пусть и на часок.