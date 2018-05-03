Ольга Шишанова

В Национальном музее РК проходит вернисаж фотовыставки, приуроченной к 80-летию проживания корейцев в Казахстане и 25-летию установления дипломатических отношений между Кореей и Казахстаном. Кроме того, не так давно, в рамках ЭКСПО-2017, можно было заметить удивительные работы корейского мастера Ен Сун Кима



Мероприятие организовано Национальным музеем РК и Корейским культурным центром посольства Кореи в Казахстане. На этой фотовыставке представлены работы корейского фотографа Ким Джинсока, изображающие повседневную жизнь нынешнего поколения корейцев, чьих предков депортировали в Казахстан в 1937 году в результате политики насильственного переселения.

Начало этому фотопроекту, инициированному Корейским культурным центром, положено еще летом 2016 года, во время пребывания Ким Джинсока в Казахстане в целях подготовки фотоматериалов о жизни корейцев, проживающих на территории страны, в преддверии упомянутых круглых дат. В своих работах автор запечатлел жизнь представителей корейской диаспоры в Уштобе, Кызылорде, Алматы и Астане.

Помимо портретов из жизни этнических корейцев в работах Ким Джинсока показаны и виды современного Казахстана: городские пейзажи, природные ландшафты и жизнь простых людей. Что же касается корейского художника Ен Сун Кима, то его часто называют мастером, который “рисует фотографии”. Его гиперреалистичные картины действительно невозможно отличить от снимков, сделанных на цифровую камеру. С помощью кисти и акриловых красок мастер создает такие изумительные рисунки, которые запросто можно перепутать с фотографиями. Посетители выставок признаются, что могут часами рассматривать мельчайшие детали на картинах Кима, но все равно так и не найти отличий с высококачественной печатью.

Мастер не скрывает, что иногда даже сам не может отличить свою работу от фотографии, по которой он писал картину. Однажды на запрос пресс-центра Ким по ошибке отправил файл в полной уверенности, что это фотография его картины, и лишь спустя время понял, что на самом деле это фотография - исходник, с которой он работал.

Сегодня Ен Сун Киму 43 года, из которых большую часть жизни он посвятил рисованию. По его словам, он с детства интересовался живой природой и ее обитателями, собирал насекомых и увлеченно их рисовал. До сих пор художник с удовольствием рисует аквариумных рыбок, жаб, жуков и прочих мелких тварей. В детстве добиться идеального сходства с живым объектом было очень сложно, и Ким пообещал себе, что он обязательно будет тренироваться до тех пор, пока не достигнет идеального результата. К сожалению, как оказалось, его родители долго не принимали решение сына связать свою жизнь с искусством. Они были против занятий в художественной школе, поскольку надеялись, что он все же посвятит себя более “серьезным”, с их точки зрения, занятиям. И уже будучи студентом, Ким долго доказывал свое право заниматься творчеством. Родители сдались только через два года, когда увидели, что у их сына действительно есть уникальные способности, упорство и трудолюбие.

“Мои родители, в конце концов, поняли, что творчество не было для меня формой протеста, я действительно не мог жить без рисования”, - говорит художник.

Сегодня Ким добился того, что стал одним из самых дорогих художников-гиперреалистов современности. Его работы оцениваются от 10 до 130 тысяч долларов за полотно. Опасения родителей, что он не сможет себя прокормить, не оправдались, зато Ким занимается делом, которое ему действительно по душе. Создавая очередной шедевр, обладая невероятной трудоспособностью, он ежедневно уделял рисованию не менее 12 часов, зачастую работая без выходных. Однако даже с таким напряженным графиком над созданием больших полотен он трудится порой почти целый год. Сам Ким критически подходит к оценке своих картин, говорит, что ему еще есть над чем работать и он не собирается останавливаться на достигнутом. Между тем сегодня эти две техники - гиперреализм и макросъемка, которыми занимается Ен Сун Ким, невероятно популярны в искусстве в первую очередь благодаря развитию цифровых технологий, которые позволяют приближать и раскрывать мир мелких деталей во всех подробностях. Пионером этого направления был еще Дэнис Пэтерсон из США. Он учился живописи у своего дедушки, который, в свою очередь, был протеже самого Клода Моне. Так что можно заметить, как одно направление в искусстве вытекает из другого, хотя и прямо противоположного.

Но подобный фотореализм - это то направление в живописи, которое чаще остальных приводит современного зрителя в недоумение. Горячие споры по поводу того, фотография это или картина, порой доходят до абсурда. Сами художники-гиперреалисты подобно Ен Сун Киму забавляются, слушая такие споры, которые, безусловно, льстят их художественному мастерству.

Точно так же можно провести аналогию между гиперреализмом и искусством макросъемки, которое характеризуется помощью зрителю заново открыть для себя мир, заметить новое и удивительное в обыкновенных явлениях и вещах.



Астана