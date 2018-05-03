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Мария Коленко
Этого события мы ждали год. И, наконец, свершилось! Алматинцы увидели продолжение нашумевшего мюзикла “Cosmos 2. Битва за бессмертие. Под властью тьмы” на сцене ТЮЗа имени Габита Мусрепова
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Как вы помните, по сюжету первой части вселенная балансировала на краю гибели. Хитроумный заговор вампиров и оборотней готовил всемирную войну. За эликсир бессмертия сражались правители сильнейших планет - Амазонии, Атлантиды, Земли, Везувия и планеты Викингов. В тот момент прежние союзники легко превращались в лютых врагов. Тогда зрители ломали головы, кто же все-таки победит: древнейшее зло, могущественная магия, животная сексуальность, власть над временем, грубая сила или настоящая любовь между прекрасными Принцем и Принцессой? И вот состоялась премьера второй части. И претерпела немало новшеств. К уже полюбившимся героям добавились новые персонажи, причем в исполнении не только актеров, но и техники. Но обо всем по порядку.
По сюжету нагрянул апокалипсис. Мироздание погружается во мрак. Кто спасет Вселенную? Тьма против Света и.... Тьмы. Предательство, спасающее души? Или подлинная мудрость Жизни?
Режиссером-постановщиком продолжения фантастической истории выступил Антон Митнев, он же воин света Амадео в мюзикле. Автором пьесы, драматургом, идейным вдохновителем творческого проекта стала Карина Сарсенова, Серик Нурмолдаев - композитор постановки, а также он снова исполнил роль вампира Велиара. За хореографическую часть отвечала Галина Воржева, а художником-постановщиком стал Сергей Мельцер.
“Cosmos 2. Битва за бессмертие. Под властью тьмы” - это слияние новых и старых героев, увлекательное путешествие по мирам сквозь пространство и время. Из “старичков” мюзикла зрители увидели Королеву амазонок Лидию (Анжелика Шагарова), мохнатого злодея Бельфегора (Тохтар Нурмолдаев), предводителя викингов Бурра в исполнении Евгения Шагарова, Принца Адоная и Принцессу Базелею (Дамир Садуахасов и Еркежан Мухамедиева), царя Атлантиды Гадира (Куат Идрискалиев). Роль сына Королевы амазонок Элиана, что в первой части воплотил заслуженный артист РФ Фархад Махмудов, на этот раз исполнил талантливый ученик Школы искусств Карины Сарсеновой Артур Пеннер. Режиссер не побоялся дать одну из главных ролей молодому артисту и не прогадал.
- Я хочу особенно выделить Артура, ученика моей Школы искусств. Он играл маленькую, незначительную роль в комедии “Желать нельзя отказывать”. По результатам занятий мы с Антоном Митневым, его преподавателем, решили, что Артур может сыграть одну из главных ролей, - отметила Карина Сарсенова.
Элиан раскрылся совершенно с другой стороны, предстал возмужавшим воином, а его смятение сделать правильный выбор - послушать Велиара и убить мать за предательство или же все-таки найти отклики любви, заботы и ласки Лидии, что она дарила ему все эти годы, - встревожили зрителей в зале. Вся команда театра мюзикла “Триумff” уверенно идет собственным творческим путем, не обращая внимания на устоявшиеся стандарты и нормы, постоянно экспериментируя, привнося свежие идеи и раскрывая большие пути развития искусства. Полностью авторская работа привлекает внимание все большего количества зрителей. Вырос профессиональный уровень работы всей команды. Сцены с драками стали эффектнее, ярче, а введение такого персонажа, как Танатос - Величайшего зла, Бога смерти, не имеющего ни тела, ни лица, а позднее ставшего Богом мудрости, в виде компьютерной графики, проецируемой на полупрозрачные сценические занавески, добавило жуткой атмосферы, и в канун празднования Хэллоуина (премьера состоялась 27 октября. - Прим. автора) страх удваивался.
Зал был в восторге от дуэта гарпий Сивиллы и Феруны в исполнении актрис театра имени Лермонтова Виктории Павленко и Кристины Храмовой. Эти героини, поначалу занявшие нишу зла, к концу мюзикла вызвали самые положительные эмоции. А все потому, что вознесли на пьедестал жизни главное - семью и детей.
- Спасибо зрителям за положительное внимание, за их любовь и заботу о нашем вдохновении, потому что мы черпаем свое вдохновение именно из их любви, из их позитивного внимания. Мы целый год трудились над этим мюзиклом, как и над предыдущим “Желать нельзя отказывать”, работаем над последующим. Приглашаем всех 24 ноября в ТЮЗ имени Габита Мусрепова на мистическую драму “Цена страха”: композитор - Галымжан Берекешев, записывает скрипичную партию Марат Бисенгалиев, в главных ролях ведущие артисты Казахстана - Игорь Личадеев, Сергей Уфимцев, Антон Митнев, многие другие и, конечно же, наша замечательная команда. Я очень благодарна нашей команде, потому что все выложились, все играли на сто процентов.
Профессиональные актеры - это всегда круто. Наши артисты KS production - это тоже круто, у них уже большой опыт. Приходите на наши новые мюзиклы!”, - пригласила Карина Сарсенова.
Самый загадочный персонаж постановки - Мышь в исполнении Мираса Киньярова - финальным монологом натолкнул на мысль, что продолжению все-таки быть. А вдруг?
Будем ждать новых премьер.
Фото Талгата Галимова