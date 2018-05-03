Мария Коленко

Этого события мы ждали год. И, наконец, свершилось! Алматинцы увидели продолжение нашумевшего мюзикла “Cosmos 2. Битва за бессмертие. Под властью тьмы” на сцене ТЮЗа имени Габита Мусрепова



Как вы помните, по сюжету первой части вселенная балансировала на краю гибели. Хитроумный заговор вампиров и оборотней готовил всемирную войну. За эликсир бессмертия сражались правители сильнейших планет - Амазонии, Атлантиды, Земли, Везувия и планеты Викингов. В тот момент прежние союзники легко превращались в лютых врагов. Тогда зрители ломали головы, кто же все-таки победит: древнейшее зло, могущественная магия, животная сексуальность, власть над временем, грубая сила или настоящая любовь между прекрасными Принцем и Принцессой? И вот состоялась премьера второй части. И претерпела немало новшеств. К уже полюбившимся героям добавились новые персонажи, причем в исполнении не только актеров, но и техники. Но обо всем по порядку.

По сюжету нагрянул апокалипсис. Мироздание погружается во мрак. Кто спасет Вселенную? Тьма против Света и.... Тьмы. Предательство, спасающее души? Или подлинная мудрость Жизни?

Режиссером-постановщиком продолжения фантастической истории выступил Антон Митнев, он же воин света Амадео в мюзикле. Автором пьесы, драматургом, идейным вдохновителем творческого проекта стала Карина Сарсенова, Серик Нурмолдаев - композитор постановки, а также он снова исполнил роль вампира Велиара. За хореографическую часть отвечала Галина Воржева, а художником-постановщиком стал Сергей Мельцер.

“Cosmos 2. Битва за бессмертие. Под властью тьмы” - это слияние новых и старых героев, увлекательное путешествие по мирам сквозь пространство и время. Из “старичков” мюзикла зрители увидели Королеву амазонок Лидию (Анжелика Шагарова), мохнатого злодея Бельфегора (Тохтар Нурмолдаев), предводителя викингов Бурра в исполнении Евгения Шагарова, Принца Адоная и Принцессу Базелею (Дамир Садуахасов и Еркежан Мухамедиева), царя Атлантиды Гадира (Куат Идрискалиев). Роль сына Королевы амазонок Элиана, что в первой части воплотил заслуженный артист РФ Фархад Махмудов, на этот раз исполнил талантливый ученик Школы искусств Карины Сарсеновой Артур Пеннер. Режиссер не побоялся дать одну из главных ролей молодому артисту и не прогадал.

- Я хочу особенно выделить Артура, ученика моей Школы искусств. Он играл маленькую, незначительную роль в комедии “Желать нельзя отказывать”. По результатам занятий мы с Антоном Митневым, его преподавателем, решили, что Артур может сыграть одну из главных ролей, - отметила Карина Сарсенова. Элиан раскрылся совершенно с другой стороны, предстал возмужавшим воином, а его смятение сделать правильный выбор - послушать Велиара и убить мать за предательство или же все-таки найти отклики любви, заботы и ласки Лидии, что она дарила ему все эти годы, - встревожили зрителей в зале. Вся команда театра мюзикла “Триумff” уверенно идет собственным творческим путем, не обращая внимания на устоявшиеся стандарты и нормы, постоянно экспериментируя, привнося свежие идеи и раскрывая большие пути развития искусства. Полностью авторская работа привлекает внимание все большего количества зрителей. Вырос профессиональный уровень работы всей команды. Сцены с драками стали эффектнее, ярче, а введение такого персонажа, как Танатос - Величайшего зла, Бога смерти, не имеющего ни тела, ни лица, а позднее ставшего Богом мудрости, в виде компьютерной графики, проецируемой на полупрозрачные сценические занавески, добавило жуткой атмосферы, и в канун празднования Хэллоуина (премьера состоялась 27 октября. - Прим. автора) страх удваивался. Зал был в восторге от дуэта гарпий Сивиллы и Феруны в исполнении актрис театра имени Лермонтова Виктории Павленко и Кристины Храмовой. Эти героини, поначалу занявшие нишу зла, к концу мюзикла вызвали самые положительные эмоции. А все потому, что вознесли на пьедестал жизни главное - семью и детей.

- Спасибо зрителям за положительное внимание, за их любовь и заботу о нашем вдохновении, потому что мы черпаем свое вдохновение именно из их любви, из их позитивного внимания. Мы целый год трудились над этим мюзиклом, как и над предыдущим “Желать нельзя отказывать”, работаем над последующим. Приглашаем всех 24 ноября в ТЮЗ имени Габита Мусрепова на мистическую драму “Цена страха”: композитор - Галымжан Берекешев, записывает скрипичную партию Марат Бисенгалиев, в главных ролях ведущие артисты Казахстана - Игорь Личадеев, Сергей Уфимцев, Антон Митнев, многие другие и, конечно же, наша замечательная команда. Я очень благодарна нашей команде, потому что все выложились, все играли на сто процентов. Профессиональные актеры - это всегда круто. Наши артисты KS production - это тоже круто, у них уже большой опыт. Приходите на наши новые мюзиклы!”, - пригласила Карина Сарсенова.

Самый загадочный персонаж постановки - Мышь в исполнении Мираса Киньярова - финальным монологом натолкнул на мысль, что продолжению все-таки быть. А вдруг?

Будем ждать новых премьер.

Фото Талгата Галимова