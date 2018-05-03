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Модная поэзия Культура

Мария Коленко
28 октября в Гостином дворе Москвы в рамках Недели моды творческий союз бренда KRAVETS & KARINA SARSENOVA (поэтесса Карина Сарсенова) представил новую коллекцию весна-лето-2018 “Двойная сплошная”

Что мы только уже ни делали с совместным сборником Карины Сарсеновой и Антона Митнева “Двойная сплошная”: “ели” на презентации “Вкусная поэзия” в греческом ресторане, смотрели на воплощение стихотворений в керамической скульптуре ясновидящей Галины Щербаковой на арт-презентации “Магия шумеров”, слушали в авторском прочтении, а теперь увидели их в нарядах на московском подиуме.
Стихи Карины Сарсеновой из книги “Двойная сплошная” вдохновили Михаила на создание новой коллекции вечерних нарядов. Каждое платье, как и каждая строфа стихов, словно заряжено любовью и страстью, нежностью и чувственностью. В своей коллекции KRAVETS прекрасным образным языком разговаривает с нами о вечном: о любви и жизни, о красоте души и мира. В каждом платье ощущается душевный порыв и восхищение дизайнера поэтессой. Через стихи Михаил открывает мир женственности, передавая свои ощущения сквозь осязание тканей - кружева, шелка, льна и воздушной органзы. В платьях, классического фасона костюмах, расклешенных юбках и удлиненных жакетах читалась романтическая нотка, как в палитре - белые, бежевые, голубые, розовые цвета, так и в утонченности силуэтов. Также в линейке присутствовали наряды черного цвета. Основным принтом коллекции “Двойная сплошная” стали раскрывающиеся цветы разных размеров и вариаций: на одних нарядах бутоны и лепестки были вышиты бисером и стеклярусом, на других напечатаны на тканях.
В показе коллекции приняла участие российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка и мировой рекордсмен Олеся Владыкина. Встреча и расставание, ненависть и любовь, предательство и верность читались в коллекции, как и в стихах, очень выразительно и эмоционально. К слову, модели не были ярко накрашены, прически также не сражали эпатажностью, все достаточно спокойно, лаконично и натурально, подчеркивая, что естественная красота - самое лучшее достояние женщины. И каждая леди прекрасна. А собранные в пучок волосы ничуть не скучны, напротив, очень органично сочетаются с любым fashion-луком новой коллекции.
На показе KRAVETS & KARINA SARSENOVA в Москве были замечены частые гости популярных телепередач, такие как модель и певица Анна Калашникова, бизнес-вумен Лариса Копенкина. В адрес создателей сыпались комплименты и восторженные речи. Это успех! Поддержать творческий союз из Казахстана поехали поэт, режиссер, актер театра и кино Антон Митнев, директор телеканала Hit TV Марко Ауджелло, а также концертный директор продюсерского центра KS production Алихан Мусатаев.

 

 

38-я Неделя моды в Москве стартовала в Гостином дворе 24 октября. Мероприятие открыл показ коллекции модного дома Валентина Юдашкина. На подиуме свои fashion-творения показали такие дизайнеры, как Yanina Couture, Artem Krivda, Victoria Andreyanova, Annette Hoffmann, Maria Shosheva, Sergey Sysoev, Lisa Romanyuk, Elena Shipilova, D’Lorisan и многие другие.
Амбассадором Недели моды стала любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно - Ирина Куликова, участница таких мировых шоу, как Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein. Интересной и значимой премьерой этого сезона стала линия женской одежды и аксессуаров Faberlic by Alexandr Rogov, а самым ярким и запоминающимся показом - творческий союз бренда KRAVETS & KARINA SARSENOVA с коллекцией “Двойная сплошная”. Поздравляем!

 


Дизайнер Михаил Кравец (бренд KRAVETS) по праву считается одним из самых ярких представителей мира казахстанской моды. Его одежду можно найти в одноименном шоуруме и бутиках Казахстана, России, Италии, Японии и других стран. Одежда от KRAVETS - это кутюрная линия, которая совмещает строгость шитья с богатыми образами в принтах и со вкусом подобранной цветовой палитрой тканей. Это эксклюзивные коллекции для подиумов или важных выходов в свет. Но также это и линия доступной одежды, где используются определенные приемы и наработки из высокой моды, позволяющие предложить хороший баланс между ценой и качеством. Карина Сарсенова - поэтесса, писатель, сценарист, продюсер. Член Союза писателей России. Основатель нового литературного жанра “неоэзотерическая фантастика”. Автор 24 книг, изданных в Казахстане, России и Китае, создатель множества пьес, мюзиклов и киносценариев, а также автор текста для многих популярных песен. На стихи поэтессы написано около ста песен на русском и казахском языках.

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Просмотрено: 5184 раз Просмотров: 5184 опубликовал: Ruslan 2 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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