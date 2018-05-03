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Хроника Культура

Мария Коленко
Дорога ярости
Популярный российский видеоблогер и кинокритик Евген BadComedian выступил в Алматы с новой стендап-программой в рамках второго тура BadTour2: “Дорога ярости”. Спустя три долгих года BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов. - Прим. автора) вернулся на сцену с новым выступлением. За эти годы он успел закрепить за собой статус главного кинообзорщика 1/6 части суши, собрать десятки миллионов просмотров на YouTube, попробовать себя в качестве телеведущего и вынести на суд зрителя несколько своих параллельных проектов, таких как BadTrip - кинопутешествие по США. BadComedian обозревает различные фильмы, преимущественно российский и зарубежный треш (“Горько”, “Левиафан”, “Дети против волшебников”), либо как вариант распиаренные маркетологами и получившие высокие оценку и популярность картины, тем не менее обладающие огромным количеством недостатков и нелогичностей. BadComedian прославился тем, что стал одним из первых известных русскоязычных обзорщиков. Считается русским аналогом Nostalgia Critic (американский интернет-обозреватель кино, настоящее имя Дуг Уолкер. - Прим. автора), но сам Евгений считает себя скорее аналогом Spoony (обозревателя видеоигр и фильмов, настоящее имя Ной Эйтвайлер. - Прим. автора). “В небе призывно реет флаг с литерой “B”, а это значит, что город нуждается в герое... но приеду я”, - шутит BadComedian. И он приехал. Выступление Евгения в Алматы включило в себя сам стендап, общение с залом и фотографирование со зрителями. Организация концерта в Grand Opera запомнилась гостям не меньше самого выступления. Во-первых, смена площадки за несколько дней до концерта заставила алматинцев понервничать. Во-вторых, очереди как до входа в зал, так и после. Особенно часовые ожидания в гардероб подвигли к тому, что некоторые посетители ушли из зала без верхней одежды. Вишенка на торте - так называемые VIP-билеты, которые должны были дать преимущество обладателям, а на деле разницы с обычными билетами и не было. Евгений даже пошутил по этому поводу со сцены. BadComedian. BadTour. BadОрганизация.

 

 

Но обаяние и искренность Баженова сгладили большую часть вышеупомянутых нюансов. Шутки про политику и коллег-блогеров, кино и Казахстан, да-да, комик основательно подготовился к приезду в наш город. “Алматы! Я безумно доволен. Вот серьезно, спасибо вам всем! Это один из лучших городов, в которых я выступал. Замечательная реакция людей. Мне было безумно приятно выступать, не хотелось уходить. Спасибо большое! Следующий тур, клянусь, он будет через три-четыре года, если мы выживем, я не знаю. Но если куда-то когда-то соберусь в тур, к вам я обязательно приеду. Спасибо за такой прием! И спасибо за организацию. Стейк из конины был замечательный. До новых встреч! Алматы просто топ!” - неустанно благодарил публику Евгений.
Ждем новых выступлений.

Жизнь на сцене
В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла города Алматы состоялся вечер памяти одной из величайших оперных певиц XX века, внесшей огромный вклад в историю российского и мирового оперного искусства, - Елены Образцовой. Проект получил название “Посвящение Елене Образцовой” и состоял из нескольких блоков. К примеру, перед концертом гости смогли насладиться фотовыставкой “Образцовая жизнь”, которая развернулась в холле Большого зала. Далее зрители посмотрели короткометражный фильм “Елена Образцова. Жизнь на сцене”, а после погрузились в музыкальный мир.

 

 

Как известно, молодые певцы из Казахстана активно принимают участие в международных конкурсах юных вокалистов Елены Образцовой, достойно представляют нашу страну, занимая высокие места. Среди лауреатов и дипломатов конкурса от Республики Казахстан в разное время были такие яркие звезды, как Майра Мухамедкызы, Айгуль Шамшиденова, Салтанат Ахметова, Мария Мудряк, Мадина Оразбай. В алматинском гала-концерте приняли участие уже состоявшиеся звезды оперной сцены, а также юные, подающие огромные надежды вокалисты. Специальным гостем вечера стала народная артистка РФ, солистка Большого театра Лариса Рудакова.

Звездочка Санат
Гран-при международного детского музыкального конкурса “Звездички” (“Звездочки”), что прошел в Македонии, завоевала 12-летняя Санат Асуат из Атырау. Единственная представительница Казахстана в вокальном соревновании обошла 14 конкурентов из России, Хорватии, Грузии, Сербии и других стран и вырвала победу с песней “Арманына сен” (“Поверь в мечту”), написанной специально для выступления композитором Болатом Кохмановым и поэтессой Дилбар Маликовой.

 

 

Это первая победа Санат на международном конкурсе. Девочку уже пригласили поучаствовать в конкурсах Россия и Мальта.

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Просмотрено: 5161 раз Просмотров: 5161 опубликовал: Ruslan 2 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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