Ольга Шишанова

В столичном театре “Астана Опера” грядет премьера спектакля “Кармен” - самой популярной оперы в мире. Даже спустя 142 года она по-прежнему интересна, свежа и востребована публикой



К образу главной героини новеллы Проспера Мериме на протяжении почти полутора сотен лет многократно обращались режиссеры оперных и балетных, драматических и кинопостановок. А мировую известность ей предрек современник Жоржа Бизе Петр Чайковский, который после просмотра один из немногих заявил, что “это будет самая популярная опера в мире”, и оказался абсолютно прав.

В центре круговорота сюжета о свободолюбивой и роскошной цыганке - предсказание карт, которым она верит безоговорочно и которые предсказывают ей гибель. Но вместе с тем ее судьба странным образом влияет и на жизнь окружающих ее людей. Так, красавец Хосе из бравого военного превращается в подельника контрабандистов, чуткая Микаэла лишается возлюбленного, а тореадор Эскамильо гибнет на корриде. Кстати, “Кармен” - это последняя опера композитора Жоржа Бизе, прошедшая свой тернистый путь к славе и к сценам мировых театров. Она считается кульминацией творчества музыкального мэтра и одновременно его жизненным фиаско. По словам критиков, на премьере в парижском театре “Опера-Комик” первые два акта публика приняла хорошо, третий - сдержанно, а вот во время четвертого в зале воцарилось молчание. Дальше - больше. Либретто оперы упрекали в вульгарности, музыку - в чрезмерной учености, бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. В итоге оперу объявили безнравственной, и она завершилась полным провалом. Все эти события настолько тяжело подействовали на Жоржа Бизе, что роковым образом отразились на его здоровье, и спустя три месяца, в июне 1875 года, композитор скончался. Ему было всего 36 лет. И истинный масштаб “Кармен” меломаны оценили только после его смерти.

Премьера “Кармен” в столичном театре оперы и балета - через 10 дней, и сегодня там кипит работа над образами, костюмами и декорациями. Дирижер и режиссер-постановщик, сценограф и художник по костюмам, художники по свету, проекциям и хормейстер - на их плечах лежит нелегкий труд сделать эту постановку вершиной тех спектаклей “Кармен”, которые до этого дня представляли в мире. Создать его таким, чтобы он был востребован не только казахстанской публикой, но и привлек внимание международной театральной общественности. Но пока магия начинается с закулисья, где кроется все то, что скрыто от зрителя. И похоже оно на настоящий волшебный город мастеров, где создают элементы декораций, шьют костюмы, изготавливают головные уборы и обувь. Столичная постановка “Кармен” должна отличаться от всех предыдущих своими масштабом и реалистичностью. Поэтому необходимо перенести зрителей в середину XIX века, в жаркую Севилью, в тот самый испанский город, с его уютными улочками и богатой на архитектурные строения площадью, где Кармен вместе с другими работницами табачной фабрики станет чувственно омываться в фонтане, привлекая внимание солдат.

Для этого, по словам руководителя художественно-постановочного комплекса Виктора Караре, готовят двенадцатиметровые элементы декораций, и за несколько минут 50 машинистов сцены должны будут сменить массивные конструкции, представляющие собой горную местность, на центральную городскую площадь. Абсолютно потрясающими в этом спектакле должны стать видеопроекции, световые эффекты, а особый колорит постановке придадут настоящие лошади, которые уже неоднократно выходили на сцену театра. При этом во многих спектаклях столичного театра используются жесткие декорации, то есть они не нарисованы на холстах, а выполнены в настоящую величину и представляют собой высокохудожественные элементы, в которых важна каждая деталь. К примеру, дождь с годами разрушает нижнюю часть фундамента удивительных по красоте испанских домов, но, чтобы их показать и передать атмосферу этого исторического периода, специалистам потребовалось правильно подобрать цветовую палитру, использовать специальные спреи и применить другие бутафорские хитрости.

Артисты театра наденут 400 костюмов, дважды им придется переодеваться, а дополнять их образы будут самые разнообразные шляпы, которым модник того времени удивлялся, что они “способны дать прохладу даже в Марокко”. И тут, пожалуй, первыми из всего разнообразия нарядов, созданных в пошивочном цехе “Астана Опера”, приковывают к себе внимание костюмы цыган. Желтые, красные, зеленые, синие, так что, кажется, обладательница премии “Оскар” Франка Скуарчапино, для которой это уже четвертая постановка “Кармен”, решила в этот раз использовать все цвета и их оттенки.

Но хотя декорации, бутафория и костюмы, безусловно, передают дух эпохи, только с появлением артистов на сцене произойдет энергетический обмен спектакля со зрителем.

Напомним, что литераторы Мельяк и Галеви разработали специальное либретто для оперы “Кармен”, насытив его драматизмом, углубив эмоциональные контрасты и создав выпуклые образы действующих лиц, во многом отличные от их литературных прототипов.

Завзятые театралы отмечают, что, например, тот же Хосе, который в новелле выглядит мрачным, гордым и суровым разбойником, в опере приобретает совсем другие черты. Там он показан простым, честным, но вспыльчивым и слабохарактерным человеком.

Кроме того, в сюжет оперы ввели не существовавшую в новелле крестьянскую девушку Микаэллу - преданную и любящую, которая, по мнению музыковедов, создает резкий контраст обольстительной и коварной Кармен, чей характер также претерпевает существенные изменения. Хитрость, воровская деловитость - эти черты Кармен из новеллы Мериме устранены. Жорж Бизе облагородил ее характер, подчеркнув прямоту и независимость поступков, его Кармен - воплощение женской красоты и обаяния, страстного свободолюбия и смелости.

И наконец, музыка этой оперы настолько прекрасна, что по ее мотивам создали несколько балетов, всевозможных переложений, обработок и в инструментальной, и в вокальной мелодиках. Но в театре “Астана Опера” решили придержаться аутентичности “Кармен”, не меняя манеру написания Жоржа Бизе, сочтя, что именно в этом ее уникальность.



Автор благодарит за помощь в работе над материалом главного специалиста пресс-службы столичного театра “Астана Опера” Екатерину Романову.



Астана