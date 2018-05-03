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Солнце на полотнах Культура

Ольга Шишанова
В столичной галерее искусств “Хас Санат” открылась персональная выставка известного казахстанского художника, дипломанта международного молодежного фестиваля “Шабыт”, призера международного фестиваля “Каспий - море дружбы” Рашида Кульбатырова

Картины живописца, ключевые темы которых объединены девизом “От истоков к новому”, экспонируются в галерее не впервые. Они просты и по-осеннему солнечны, грустны и порывисто ветрены. Это природа и национальные игры, обрядовые и бытовые сценки, любимые Рашидом виды Каспийского моря и гор Алатау.
 “Осень - это пора творческого пика для истинных художников, поэтов души, именно это время года дает мне колоссальный материал для работы. Да и темы рождаются будто сами собой, достаточно только выйти на улицу, взглянуть на облака или деревья”, - утверждает он. Трудно не согласиться, тем более что после летнего затишья происходит заметное оживление и в галереях, музеях, выставочных залах, а значит, творческий год художников начинается именно с этого времени года.

 

 

Наверное, еще и поэтому работы мастера, что выставил в столичной галерее накануне зимы, не оставляют никого равнодушными. Как считают арт-критики, Кульбатырову присуща “артистическая легкость письма, что становится естественной частью художественного восприятия, так же, как и собственно лейтмотив произведений, полностью принимаемых его зрителем”. Ничто не сковывает и технических возможностей живописца. Потому-то даже в маленьких миниатюрках, где он виртуозно компонует сложнейшие мотивы либо демонстрирует абсолютно противоположное качество - два-три едва заметных мазка, - перед зрителем предстают совершенно очаровательные создания, например, изящная фигурка дамы под зонтиком. Либо когда в фокусе мастера появляется самая различная тематика - от городских пейзажей до жизни аула - тем более становятся важны малейшие детали деревенского быта, которые он изображает с той наивностью и непосредственностью, что были утрачены многими в процессе ускоренного развития современной цивилизации. И здесь особенно интересна позиция подачи темы автором, который осознанно ставит себя на место того босоногого мальчишки, живо реагирующего на новые события, которыми не так богата жизнь отдаленной провинции.

 

 

Вместе с тем сегодня Рашид Кульбатыров - один из самых узнаваемых художников Казахстана. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь взглянуть на его произведения, понятные и близкие каждому зрителю, не требующие перевода, дополнительных объяснений или сложных комментариев. Восприятие картин мастера происходит на уровне эмоций, внутренней потребности каждого в красоте. И главное, во всех его произведениях сквозит, проходит красной нитью почти забытая сегодня, а между тем одна из самых немаловажных функций искусства - дарить удовольствие от созерцания, она в творчестве Кульбатырова с юности находится в приоритете.
Родился Рашид в Актюбинской области в 1967 году. Окончив Актюбинское художественное училище по специальности “художник-оформитель”, в 1995 году он получает второе образование в АГУ на художественно-графическом факультете. И с тех пор в его творчестве угадывается узнаваемость традиции, вне которой он не мыслит свое искусство, начиная от бытовых и национальных тем кочевого народа, плавно переходящих в городские пейзажи и незатейливые сюжеты повседневной жизни аулов и селений.
Это сродни тому, как искусствоведы называют пластику его художественного языка основанной на интересе к цветовой, ритмической и композиционной насыщенности. Ведь во всех пейзажах Рашида колористическое решение, будь то акварель или масло, “эволюционирует от простого цветового пятна к светоносной поверхности, озаренной изнутри, из-под красочного слоя, эмоциональной силой творческого вдохновения”.

 

 

Особенно это проявляется в написании мастером пейзажей, которые он очень любит. Для него передача разных состояний природы - смена сезонов, колористические особенности зимы, весны, лета, осени, взаимоотношения земли и неба, дождя и солнца, ветра и зноя, дня и ночи, ландшафта, гор и степей - решается непринужденно и легко. Порой всего лишь несколькими мазками, подбором двух-трех оттенков одного цветового решения - и талантом. Может быть, поэтому и почитатели его художественных устремлений, и арт-критики удивляются, как живописцу прекрасно удается передать легкой экспрессивной манерой, динамичными мазками и бегущие облака, и вспененные морские волны, и азарт скачек. Все это прячется за улыбкой Рашида, по-прежнему оставаясь загадкой.
Кстати, кроме живописи художник пишет, как уже упоминалось, еще и акварели, тем более эти его работы зачастую создаются без предварительного рисунка, зато тщательно прописанные детали оживляют жанровые работы, а городские пейзажи делают узнаваемыми благодаря лично приобретенной технике и художественно-образному языку Рашида.
Не случайно картины автора неоднократно высоко оценивались как отечественными, так и зарубежными специалистами, занимая достойное место в коллекции современной живописи. Сегодня его работы находятся в частных коллекциях Канады, Америки, Германии, Франции, Турции, Греции и Чехии.

Астана

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Просмотрено: 5475 раз Просмотров: 5475 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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