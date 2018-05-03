Мария Коленко

Юные аниматоры

В Алматы завершился конкурс рисунков под названием “Мой любимый Казахстан”, посвященный 50-летию казахской анимации. Победителей объявили и наградили на киностудии “Казахфильм” имени Шакена Айманова. В течение нескольких месяцев юные художники из разных уголков страны присылали свои работы жюри, в состав которого вошли видные деятели казахской анимации, такие как мультипликаторы Рамиль Усманов, Любовь Радионова, Тамара Муканова, Адай Абилда и кинодраматург, редактор объединения “Анимационное кино” киностудии “Казахфильм” имени Шакена Айманова Салтанат Дунгенбаева. Председателем жюри стал мультипликатор, художник, руководитель объединения “Анимационное кино” киностудии “Казахфильм” Жакен Даненов.

По правилам конкурса работы должны были выполнить по мотивам казахстанских мультфильмов и казахских народных сказок и мифов. По результатам жюри Гран-при получил ученик 4-го класса средней школы № 24 из города Усть-Каменогорска Саид Болатов. На своем полотне он изобразил мультфильм “Маћтаншаћ ћыз” режиссеров Куата Коныркулжаева, Рамиля Усманова и Юлии Тхай.

В номинации “Мой любимый мультфильм” первое место за рисунок по мотивам мультфильма “Оттан жаралѕандар” режиссера Адая Абилда получила ученица 1-го класса специализированной гимназии № 12 города Алматы Лили Нургали. А Айша Байзак из алматинской школы №177 стала обладательницей первого места в номинации “Мой вымышленный герой” за изображение персонажей из народных сказок, таких как солнцеликая Кунекей, безбородый Алдар и Шойынкулак. “Пятидесятилетие казахской анимации - важное событие для всех нас. В этой связи в своих изданиях для детей мы опубликовали много интервью и статей на тему казахской анимации. Сейчас делать мультфильмы стало намного легче, чем раньше. К тому же сейчас очень велик и спрос на анимационное кино. Было время, наши отечественные мультфильмы уступали в качестве исполнения иностранным. Но в последние годы отечественные мультипликаторы выдают очень качественные мультфильмы на патриотические темы. Желаю нашим аниматорам не остановливаться на достигнутом и продолжать покорять сердца наших юных зрителей”, - сказал главный директор ТОО “Жас ркен” Жусипбек Коргасбек.

В качестве приза победителям вручили планшеты, DVD-диски с лучшими анимационными фильмами киностудии “Казахфильм”, годовую подписку газеты “џлан” и различные памятные подарки.



Фурор

Десятилетняя Данэлия Тулешова из Алматы стала участницей украинского шоу “Голос. Дiти”. Наставниками четвертого сезона проекта стали популярные украинские исполнители Монатик (автор хита “Кружит”), группа “Время и Стекло” - Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), а также певица и телеведущая Наталья Могилевская. После предварительных кастингов Данэлию пригласили для участия в этапе “Слепых прослушиваний”, где она исполнила песню Дэми Ловато - Stone Cold. С первых секунд все наставники развернули кресла. Профессионалов поразило столь чистое и уверенное пение. Не каждый взрослый музыкант может справиться с этой сложной композицией, а у Данэлии получилось. Наталья Могилевская отметила, что это, пожалуй, лучшее исполнение за всю историю шоу “Голос. Дiти”, а всеобщий любимец Дима Монатик заметил, что его мечта заключается в том, чтобы Данэлия хотела оказаться в его команде. После недолгих раздумий девочка решила продолжать участие в шоу именно в команде Монатика. Мечты сбываются.

Напомним, для Данэлии Тулешовой это уже не первый масштабный проект: в 2015 году, победив в национальном отборочном туре “Аялаган Астана”, девочка представляла Казахстан на международном телевизионном конкурсе “Детская Новая волна”, где стала обладательницей приза зрительских симпатий.



Посвящается маме...

В Государственном академическом театре имени Мухтара Ауэзова города Алматы состоялся сольный концерт оперный дивы Зарины Алтынбаевой. В этом году исполнительница потеряла дорогого ей человека - маму Раису Маматовну. В память о ней Зарина Алтынбаева дала концерт-посвящение под сопровождение симфонического оркестра, дирижировал которым Ерболат Ахмедьяров. Именно мама сыграла важную роль в творческой карьере Зарины, оказывая поддержку во всех начинаниях. В этот вечер для слушателей прозвучали оперные арии западноевропейских и казахских композиторов, а для поклонников раннего творчества артистки исполнили полюбившиеся песни и романсы. В концерте приняли участие солисты ГАТОБ имени Абая: Андрей Трегубенко, Олег Татамиров, Александр Сметанин, Дамир Садуахасов, Толеген Рахымбаев, Серик Аукатов, Тахауи Рахметов, гитарист Александр Филлипов, а также певец Алишер Каримов.