ГАГАРИНСКИЙ СТАРТАП

КОМУ РОССИЯ УСТУПАЕТ МЕСТО

Подробнее >>>
ВОР У ВОРА НЕ УКРАДЕТ?

СПАСУТ ЛИ САЙГУ БРАКОНЬЕРЫ?
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Он собрал картины из всего, что было Культура

Ольга Шишанова

В Астане прошел вернисаж известного казахстанского художника Зулькайнара Кожамкулова. Несколько десятков работ он выставил под девизом “Наше все”

Экспозиция составлена из портретов известных людей Казахстана - политиков и общественных деятелей - Нурсултана Назарбаева и Бауыржана Момышулы, Олжаса Сулейменова и Шакена Айманова, Шамши Калдаякова и Бибигуль Тулегеновой, Розы Рымбаевой и Батырхана Шукенова и многих других. Работы выписаны в новой, разработанной самим Кожамкуловым стилистике, где на основе психологической и визуальной характеристики объединяются приемы монументальной живописи и художественно-оформительского искусства. Выполненные свежо, декоративно и глубоко прочувствованные художником, они привлекают внимание неординарным подходом к изображаемым личностям. Что, впрочем, сразу рождает практически спорное возражение со стороны мэтра, дескать, почему люди искусства должны строго следовать принципам только реалистического искусства и почему не может быть свободы самовыражения, как и свободы выбора в направлении творческого кредо.
- Если сравнивать живопись с архитектурой, а я считаю, такое сравнение имеет право быть, то почему мы спокойно и даже с восхищением воспринимаем современную архитектуру в той же Астане? Все эти “арты”, тогда как в живописи отчего-то с нас требуют классические каноны? И почему я, художник, в своих работах всегда должен использовать “банальные слова”? А если я хочу выразить свое мнение по-другому? Цветом,.. - удивляется мэтр вопросам журналистов, в конце прошлого столетия еще использовавший в своей палитре “общепринятые” оттенки, а в своих работах - “всеми принятые темы”.

 

 

Может быть, поэтому, появившись в творческом пространстве спустя два года после молчания, сегодня художник круто поменял свое направление в искусстве. Выражением этого и стала представленная выставка, а точнее, работы, которые на ней экспонируются. И на которые явно оказали влияние такие направления в искусстве, как стимпанк и поп-арт. Несмотря на высказывание Зулькайнара, все-таки эти два стиля пока не особо популярны в творческом пространстве Казахстана, и мало кто готов был увидеть такие работы, выполненные художником, чье произведение “Џлы кш”, созданное совместно с известным казахстанским мэтром искусства Бексеитом Тюлькиевым, украшает резиденцию президента Нурсултана Назарбаева.
А каково художнику писать портрет главы государства в стиле поп-арт? Вроде бы, с одной стороны, он не отказывается от вечной, исторической, государственно-официальной темы, с другой - работает только цветом, без той канвы, что отличала вышеупомянутое полотно, сотворенное в паре с Тюлькиевым.
Однако все просто, и, по словам мэтра, поп-арт для него - это прежде всего цвет. Так же, как и вся живопись. “Я давно занимаюсь декоративной живописью и считаю, что работа чистыми красками, чистыми цветами - это так же сложно, как и реальный цвет. Но для нас, казахов, это естественно, чистый цвет у нас в крови: посмотрите на юрту, в которой все - от курак-корпе до баскуров - очень декоративное, - постоянно подчеркивает Зулькайнар. - Красный - так красный, синий - так синий. Но мы ушли от этого далеко, в Европу, к полутонам, к смешанным, “реальным” цветам и не поняли, что Европа уже сама от этого ушла. Посмотрите, как сейчас работают европейские художники - ярко и смело”.
И действительно, цвет - это не просто тот или иной оттенок, в нем заключается многоточечное воздействие на зрителя, на самого художника, в конце концов. Потому что цвет - это энергия. Например, теплый цвет, по мнению художника, выделяет горячую энергию, тогда как холодный, иначе “небесный”, - затягивает, поглощая и растворяя в себе. На этом и еще на некоторых других нехитрых правилах и держатся основы живописной науки, которых придерживается в своем творчестве Кожамкулов.

 

 

У самого Зулькайнара потому и две палитры, которые он не смешивает между собой, а намеренно разделяет. Точно так же, как намеренно меняет творческий почерк, творческий подход, и все ради того, чтобы иметь возможность поэкспериментировать. О чем и рассказывает с удовольствием и зрителям, и журналистам: “Эксперимент для меня - это целая лаборатория, где ты остаешься наедине с выбранной палитрой, с чистым холстом, и на твоих глазах твоими руками рождается новое произведение. И сейчас меня интересует оформительская, дизайнерская деятельность, использование ярких цветов и оттенков. Я вот сегодня хочу свою живопись на казахском языке делать, используя наши древние наработки. Но необходимо найти нужный баланс, чтобы выписать картину, как мелодию”.
Вот потому и в портрете Нургисы Тлендиева мастер использует цвета, которые для него характерны “моментами тишины в степи, когда в воздухе чувствуется какое-то переливание”. И Тлендиев в глазах художника, с его гениальной игрой на домбре в фильме “Кыз-Жибек”, которую приплыли послушать в полной тишине даже лебеди, - именно такой. По-другому Зулькайнар его себе и не представляет. Тогда как портрет композитора Шамши Калдаякова пестрит совсем другими “нотами”, другими цветовыми оттенками в передаче характера маэстро. Как поясняет художник: “Я использовал голубой цвет при создании этого портретного полотна, потому что Калдаяков - автор нашего гимна. Красный цвет - потому что он воспитывался и формировался в советское время. А желтый - потому что он с юга, солнечный и очень лиричный человек и композитор”.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 4599 раз Просмотров: 4599 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (82)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390