Ольга Шишанова В Астане прошел вернисаж известного казахстанского художника Зулькайнара Кожамкулова. Несколько десятков работ он выставил под девизом “Наше все”



Экспозиция составлена из портретов известных людей Казахстана - политиков и общественных деятелей - Нурсултана Назарбаева и Бауыржана Момышулы, Олжаса Сулейменова и Шакена Айманова, Шамши Калдаякова и Бибигуль Тулегеновой, Розы Рымбаевой и Батырхана Шукенова и многих других. Работы выписаны в новой, разработанной самим Кожамкуловым стилистике, где на основе психологической и визуальной характеристики объединяются приемы монументальной живописи и художественно-оформительского искусства. Выполненные свежо, декоративно и глубоко прочувствованные художником, они привлекают внимание неординарным подходом к изображаемым личностям. Что, впрочем, сразу рождает практически спорное возражение со стороны мэтра, дескать, почему люди искусства должны строго следовать принципам только реалистического искусства и почему не может быть свободы самовыражения, как и свободы выбора в направлении творческого кредо.

- Если сравнивать живопись с архитектурой, а я считаю, такое сравнение имеет право быть, то почему мы спокойно и даже с восхищением воспринимаем современную архитектуру в той же Астане? Все эти “арты”, тогда как в живописи отчего-то с нас требуют классические каноны? И почему я, художник, в своих работах всегда должен использовать “банальные слова”? А если я хочу выразить свое мнение по-другому? Цветом,.. - удивляется мэтр вопросам журналистов, в конце прошлого столетия еще использовавший в своей палитре “общепринятые” оттенки, а в своих работах - “всеми принятые темы”. Может быть, поэтому, появившись в творческом пространстве спустя два года после молчания, сегодня художник круто поменял свое направление в искусстве. Выражением этого и стала представленная выставка, а точнее, работы, которые на ней экспонируются. И на которые явно оказали влияние такие направления в искусстве, как стимпанк и поп-арт. Несмотря на высказывание Зулькайнара, все-таки эти два стиля пока не особо популярны в творческом пространстве Казахстана, и мало кто готов был увидеть такие работы, выполненные художником, чье произведение “Џлы кш”, созданное совместно с известным казахстанским мэтром искусства Бексеитом Тюлькиевым, украшает резиденцию президента Нурсултана Назарбаева.

А каково художнику писать портрет главы государства в стиле поп-арт? Вроде бы, с одной стороны, он не отказывается от вечной, исторической, государственно-официальной темы, с другой - работает только цветом, без той канвы, что отличала вышеупомянутое полотно, сотворенное в паре с Тюлькиевым.

Однако все просто, и, по словам мэтра, поп-арт для него - это прежде всего цвет. Так же, как и вся живопись. “Я давно занимаюсь декоративной живописью и считаю, что работа чистыми красками, чистыми цветами - это так же сложно, как и реальный цвет. Но для нас, казахов, это естественно, чистый цвет у нас в крови: посмотрите на юрту, в которой все - от курак-корпе до баскуров - очень декоративное, - постоянно подчеркивает Зулькайнар. - Красный - так красный, синий - так синий. Но мы ушли от этого далеко, в Европу, к полутонам, к смешанным, “реальным” цветам и не поняли, что Европа уже сама от этого ушла. Посмотрите, как сейчас работают европейские художники - ярко и смело”.

И действительно, цвет - это не просто тот или иной оттенок, в нем заключается многоточечное воздействие на зрителя, на самого художника, в конце концов. Потому что цвет - это энергия. Например, теплый цвет, по мнению художника, выделяет горячую энергию, тогда как холодный, иначе “небесный”, - затягивает, поглощая и растворяя в себе. На этом и еще на некоторых других нехитрых правилах и держатся основы живописной науки, которых придерживается в своем творчестве Кожамкулов. У самого Зулькайнара потому и две палитры, которые он не смешивает между собой, а намеренно разделяет. Точно так же, как намеренно меняет творческий почерк, творческий подход, и все ради того, чтобы иметь возможность поэкспериментировать. О чем и рассказывает с удовольствием и зрителям, и журналистам: “Эксперимент для меня - это целая лаборатория, где ты остаешься наедине с выбранной палитрой, с чистым холстом, и на твоих глазах твоими руками рождается новое произведение. И сейчас меня интересует оформительская, дизайнерская деятельность, использование ярких цветов и оттенков. Я вот сегодня хочу свою живопись на казахском языке делать, используя наши древние наработки. Но необходимо найти нужный баланс, чтобы выписать картину, как мелодию”.

Вот потому и в портрете Нургисы Тлендиева мастер использует цвета, которые для него характерны “моментами тишины в степи, когда в воздухе чувствуется какое-то переливание”. И Тлендиев в глазах художника, с его гениальной игрой на домбре в фильме “Кыз-Жибек”, которую приплыли послушать в полной тишине даже лебеди, - именно такой. По-другому Зулькайнар его себе и не представляет. Тогда как портрет композитора Шамши Калдаякова пестрит совсем другими “нотами”, другими цветовыми оттенками в передаче характера маэстро. Как поясняет художник: “Я использовал голубой цвет при создании этого портретного полотна, потому что Калдаяков - автор нашего гимна. Красный цвет - потому что он воспитывался и формировался в советское время. А желтый - потому что он с юга, солнечный и очень лиричный человек и композитор”.



Астана